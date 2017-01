En video: desnudan a presunto ladrón tras atracar a una taxista en Cali

Esta madrugada ladrón capturado por los taxistas en el barrio barrio la Base, fue masajeado y quedo sin ropa #CaliCo pic.twitter.com/hsDtISPnGl — EL BOCHINCHE CALI Ⓜ (@BochincheCali) 12 de enero de 2017

Un grupo de taxistas ayudó a la captura de una pareja en la madrugada de este jueves por presuntamente atracar a uno de sus compañeros en el barrio La Base, nororiente de Cali.

Sin embargo, vecinos furibundos agredieron a los implicados al punto que al hombre joven lo obligaron a desnudarse para caminar por las calles del sector mientras era conducido a un vehículo policial que acudió al llamado.

En un video que circula en redes sociales se observa al hombre caminando desnudo mientras con sus manos cubre sus genitales. Al fondo se escuchan los cuestionamientos de los taxistas que le reclaman por el supuesto hurto.

Voceros de la Policía informaron que la pareja fue retenida a las 2:00 a.m., pero como la víctima no denunció fue dejada en libertad a las 5:00 a.m. Estas personas solo recibieron una anotación judicial en la estación del barrio Municipal.

¿Cómo sucedieron los hechos?

Los vecinos de esta zona residencial se despertaron con el bullicio de la persecución y salieron a apoyar a los taxistas en el 'operativo' contra el hombre y la mujer, señalados de robar la tableta, el celular y el dinero del producido de un conductor de los 'amarillos'.

Jhonny Rangel, líder de los taxistas, explicó cómo fueron los hechos: "Un colega había recogido esta pareja en el barrio Alfonso López para llevarlos al barrio La Base, pero cuando llegaban a la Calle 53 con Carrera 10 cada uno sacó una navaja e intimidaron al taxista para que les entregara los elementos. Él paró, entregó todo y el ladrón le quitó las llaves del carro y salió corriendo junto a la mujer".

En una rápida reacción, dice Rangel, la víctima del hurto dio aviso a la red de taxistas de lo sucedido y en cuestión de segundos los conductores ya habían cercado los barrios La Base y El Troncal, en este último lograron retener a los ladrones.

"El sujeto en la huída, en medio del desespero de verse perseguido por los taxistas, se metió a una casa pero con tal mala suerte que allí vive un policía, quien observó al hombre y logró reducirlo con su arma de dotación para capturarlo", acotó el líder de la 'Mancha Amarilla'.

Para el doctor en psicología Pedro Rodríguez, investigador social de la Universidad del Valle, los eventos de justicia por mano propia, como este caso, solo generan "nuevos criminales".

"Cuando las personas linchan a otras que han cometido un delito, lo único que generan son nuevos criminales, es decir, crean nuevos delincuentes y nuevos victimarios", acotó Rodríguez.

El taxista afectado no denunciará el intento de hurto por miedo a señalamientos de los detenidos, indicó Jhonny Rangel.