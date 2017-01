Por amenazas a testigos y fiscales, juicio de 'Marquitos Figueroa' será en Bogotá

Autoridades colombianas recibieron a alias 'Marquitos Figueroa' en Brasil.

Por la situación de seguridad y amenazas a los testigos, el juicio en contra de alias Marquitos Figueroa por el homicidio de la exalcaldesa de Barrancas (La Guajira) Yandra Brito se realizará en Bogotá y no en Riohacha. Lea también: 'Marquitos Figueroa' ya está en poder de las autoridades colombianas

Así lo determinó la Corte Suprema de Justicia al estudiar la petición que presentó el Fiscal Primero Especializado de la Unidad Nacional Contra el Crimen Organizado el caso contra Marcos de Jesús Figueroa García por los delitos de concierto para delinquir, homicidio agravado en concurso homogéneo y tráfico, fabricación o porte de armas, municiones o explosivos, tanto de uso personal como privativo de las fuerzas armadas.

La Fiscalía reseñó que las familias de Brito Carrillo y de su esposo Henry Ustariz Guerra viven en una constante situación de inseguridad.

“Por ejemplo Diana María Brito Carrillo y Carlos Arturo Velásquez Santos, hermana y cuñado de la occisa, son testigos de la Fiscalía y denunciaron que han recibido amenazas de muerte, son seguidos clandestinamente y se arrojó en su vivienda un artefacto explosivo que afortunadamente no accionó”, dice la petición.

La Fiscalía documentó que Figueroa García es el reconocido cabecilla de una banda criminal que opera en La Guajira que ha sido vinculada con el exgobernador de ese departamento Juan Francisco ‘kiko’ Gómez, las Autodefensas del 'bloque norte', 'Los Rastrojos' y 'Los Urabeños'.

Además, señaló que el continuo actuar violento de ‘Marquitos’ genera temor a la población, que se le han atribuido la ejecución de un sinnúmero de crímenes, entre ellos los homicidios de José María Benjumea Amaya, Martha Dinora Hernández Sierra y Dilgier Becerra.

“Es costumbre de la macabra organización sobornar, chantajear o intimidar a las autoridades, logrando con ello que la actividad judicial en su contra no sea efectiva, ya que los procesos se archivan o las decisiones le son favorables, lo cual ha originado muchas indagaciones por prevaricato”, dice la petición.

La Corte Suprema señaló que además se adjuntaron las copias de las denuncias formuladas por testigos y que, incluso, “el fiscal del caso denunció también determinados actos intimidatorios en los que se ha visto involucrado, a raíz de esta actuación”.

“Existe igualmente un riesgo palpable para los testigos y demás partes del proceso, algunos de los cuales ya han sido amenazados con la finalidad de impedir el adecuado desarrollo de la actuación”, precisó la Corte.

Yandra Cecilia Brito Carrillo fue asesinada el 28 de agosto de 2012 en Valledupar, mientras que su esposo Henry Ustariz Guerra y el escolta Wilfrido Fonseca Peñaranda fueron ultimados el 2 de abril de 2008 en la vía que comunica a los municipios de Fonseca y Barrancas de La Guajira.

Figueroa fue capturado el 22 de octubre de 2014 en la ciudad de Boa Vista (Brasil) y extraditado a Colombia el 27 de abril de 2016. Luego, el 29 de mayo pasado se le imputaron los cargos y se le dictó medida de aseguramiento.

La audiencia de formulación de acusación estaba prevista para el 18 de noviembre, pero no se pudo realizar porque el Inpec no llevó ‘Marquitos’ y porque su abogado defensor no asistió.