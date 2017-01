Justicia de Estados Unidos cerró caso contra colombiano acusado de asesinato

Johnny Hincapié (derecha), colombiano acusado de cometer un crimen en Estados Unidos en 1990, por el cual pagó 25 años de cárcel.

La Justicia estadounidense retiró este miércoles el caso contra el colombiano Johnny Hincapié, quien pagó una condena de 25 años de cárcel por un supuesto asesinato en Nueva York, crimen que él asegura que no cometió.

Hincapié fue liberado en octubre de 2015 después de que un juez ordenara un nuevo juicio tras evaluar pruebas adicionales presentadas ante los tribunales.

Finalmente, Hincapié no tendrá que enfrentarse a ese nuevo proceso, pues la Fiscalía recomendó hoy retirar todos los cargos en su contra.

Desde la cuenta de Facebook Free Johnny Hincapié, la decisión fue celebrada.

Hincapié fue una de las siete personas condenadas por el asesinato de Brian Watkins, un turista de Utah, apuñalado en septiembre de 1990 en una estación de metro cuando defendía a su familia de un asalto.

El caso se convirtió en todo un símbolo de la violencia que en aquella época se vivía en Nueva York y fue uno de los delitos que llevaron a la ciudad a iniciar una gran campaña para combatir el crimen.

Hincapié, que en aquel momento tenía 18 años, asegura que fue forzado por un detective de policía a confesar de manera falsa el crimen con violencia y amenazas."Yo no estaba allí, en el andén donde tuvo lugar el crimen", insistió este miércoles Hincapié en declaraciones al canal local NY1, en las que recordó que "nunca debería haber pasado 25 años en la cárcel".

En el 2015, cuando fue liberado, Hincapié, que nació en Bogotá y creció en Medellín, dijo a medios radiales colombianos: “Yo acababa de terminar el bachillerato, era un muchacho listo para entrar a la universidad. Llegaron ese día unos policías a golpearme y a decirme que me iban a matar. Los oficiales me prometieron que si firmaba la confesión me iban a regresar a mi casa con mis padres. Todo se trató de un engaño”, agregó durante la entrevista con el medio radial.

Según medios locales, los fiscales insisten en que el colombiano es culpable del asesinato del que se le acusaba, pero consideran que no es apropiado iniciar un nuevo juicio dado el tiempo que ha pasado, la muerte de un testigo clave y otras circunstancias.