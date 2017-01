Investigan filtración de documento que advertiría de atentado del ELN en Bogotá

General Alberto José Mejía, comandante del Ejército Nacional de Colombia.

Elpais.com.co|Colprensa

El comandante del Ejército, general Alberto José Mejía, indicó que se está investigando la filtración de un documento elaborado por la Brigada 13 donde se advierte de la posible activación de un carro bomba en Bogotá por parte del ELN.

Según Mejía, si bien el Ejército constantemente investiga posibles atentados terroristas, con el fin de prevenirlos, en este caso se puede generar pánico en la ciudadanía con la filtración del documento, dado que la información que estudian las autoridades hasta el momento son indicios únicamente.

“He investigado esta situación y esto no es cierto, son indicios que no surgen del proceso de inteligencia de cruzar información, verificar con diferentes fuentes, etcétera, pero quiero darle la tranquilidad a toda Colombia de que esto no es así”, explicó el General.

Ante la gravedad de la información que contiene el documento, el general Mejía ordenó investigar qué persona filtró el documento. En este sentido el Ejército ya inició con las diligencias pertinentes.

“Todas las personas que estuvieron manejando esta situación están en este momento en entrevistas y en poligrafía y con toda seguridad vamos a conocer quién filtró este documento y por qué lo hizo”, señaló Mejía a medios radiales.

Por otra parte, el Comando de las Fuerzas Militares emitió un comunicado, en el que refuerzan las declaraciones del general Mejía, en cuanto a que no habría certeza sobre el atentado.

“El documento fue elaborado por una Unidad Militar subalterna tomando como referencia un indicio, lo que permite aseverar que no es confirmada la información, por lo tanto, no existe ninguna evidencia que permita asegurar su veracidad”, señaló el Comando Central.

Y agrega: “la redacción del documento de manera equivocada y su inadecuada difusión, será investigada por este Comando, toda vez que lo único que origina es incertidumbre y desinformación en nuestros conciudadanos”.