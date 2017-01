El Inpec desmintió fiesta de Fin de Año de las Farc en La Picota

Cárcel La Picota, Bogotá.

Archivo Colprensa

El instituto Nacional Penitenciario, Inpec, desmintió la realización de una fiesta adelantada por los reclusos de las Farc, dentro de la cárcel La Picota de Bogotá, durante la celebración de año nuevo.

De esta manera, la entidad carcelaria salió al paso a una versión que señala que el 31 de diciembre varios reclusos del penal organizaron una fiesta con colaboración de tres agentes del Inpec.

"No hay investigación a funcionarios por esos hechos ya que estos no se registraron. El día 31 de diciembre se efectuó un operativo de inspección y control y no se decomisó licor", señaló la entidad.

Igualmente, desde las directivas de la cárcel La Picota señalan no tener conocimiento del hecho.

Este rumor se conoció luego de que salieran a la luz pública imágenes de la celebración de Año Nuevo que tuvieron miembros de las Farc en La Guajira y en la cual participaron tres observadores de la ONU.

En las últimas horas, los tres miembros del organismo internacional que aparecen junto a los guerrilleros fueron apartados de su cargo. En solidaridad con los observadores de la ONU, las Farc anunció el retiro de quienes los representan en la comisión tripartita de verificación.