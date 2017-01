Lo que hay detrás del aumento en el robo de motos en Cali

El hecho de que el pasado 7 de diciembre integrantes de la guardia indígena de San Francisco, de Santander de Quilichao, devolvieran a las autoridades 15 motos hurtadas, demostró a dónde van a parar estos vehículos robados en grandes urbes como Cali.

La pregunta es: ¿por qué roban tantas motos y a dónde se las llevan? En el año 2015 fueron hurtados en el área metropolitana de Cali (incluye Jamundí, Yumbo, Candelaria, Vijes y La Cumbre) 2880 vehículos de este tipo y en 2016 aumentó a 3268. Es decir, 388 más, para un incremento de este delito del 13 %, según cifras de la Policía Metropolitana de Cali.

Este año, el pasado 7 de enero, hacia el mediodía, el comunicador social y periodista Mauricio de Jesús Vásquez, recibió dos balazos en un intento de atraco a mano armada por robarle su moto en la Avenida de los Cerros, en la Comuna 19.

Justamente, las zonas más afectadas por el hurto de motos atraviesan la ciudad de Oriente a Occidente: de la comuna 19, pasa por las comunas 10, 11 y termina en las comunas 13, 14 y 15 (ver mapa).

Las comunas donde las autoridades lograron reducir esta conducta delictiva fueron tres y Jamundí: en la número 8 se pasó de 306 motos en 2015, a 203 en 2016; es decir, 103 motos menos hurtadas con relación a la cifra del año anterior, para una reducción del 34 %. Aún así el número sigue siendo alto.

En la comuna 13 también hubo una disminución, pero no muy significativa: de 221 motos hurtadas en 2015 se rebajó a 216 en 2016, para 5 motos menos robadas, por lo que es la segunda más afectada. Mejor resultado se obtuvo en la comuna 20, donde en 2015 hurtaron 126 motos, cifra que bajó en 2016 a 96 motos, para una disminución del 30 %.

Jamundí, Vijes y La Cumbre también registraron mejoría en estos indicadores (ver tabla).

Curiosamente en tres comunas caleñas se mantuvo estable dicho delito: en la 9, con 135 motos robadas tanto en 2015 como en 2016; en la comuna 12 con 108 y en la comuna 21 con 148. No obstante, aumentó en 14 de las 22 comunas del área urbana de Cali.

Investigadores de la Fiscalía dicen que se ha detectado que muchas de las motos robadas en Cali circulan en áreas rurales, incluso, hasta con las mismas placas originales, porque sencillamente en las veredas no hay autoridad que ejerza ese control. Es decir, las bandas dedicadas a este delito, las llevan a las montañas de los departamentos de Cauca o Nariño y se las venden a los nativos, que son engañados porque ellos no revisan los documentos para constatar si el vehículo es legal o no y porque se las venden más baratas.

Agentes de la Fiscalía también han establecido que uno de los modelos preferidos de los ladrones es la Honda Eco, porque el motor lo venden para hacer lanchas en regiones donde el medio de transporte es fluvial o marítimo.

Igualmente, han concluido que ya no hay tanto desguazadero de motos. “Muchas veces los haladores cambian la moto por estupefacientes, que comercializan luego en la ciudad”, dice un investigador de la Fiscalía.

Aunque muchas de las motos hurtadas son llevadas al sur del país, también han recuperado otras en Antioquia, Cundinamarca y hasta en las regiones norte y centro de Colombia.

Las modalidades más usadas son el halado y el atraco a mano a armada, como fue el intento de robo a Mauricio de Jesús Vásquez.

El 85 % de los robos de motos y carros es por la modalidad de halado. Tendencia que los investigadores explican por la oportunidad. “La gente es muy descuidada y deja las motos tiradas en la calle. Por ejemplo, en partidos de fútbol del América o del Cali, se presenta mucho robo de motos”, revela el investigador.

Las autoridades consideran que ha crecido la tendencia al hurto de motos por halado, porque las bandas se han especializado en esta modalidad, mientras que la del atraco está desapareciendo. Pero se presentan casos, como el que le ocurrió al comunicador mencionado.

Solo entre enero 1 y septiembre 30 de 2016, las autoridades habían recuperado 610 motos hurtadas en Cali, según la Estructura de Apoyo de la Fiscalía. Para dar una medida de la tendencia, investigadores de la entidad dicen que solo en el pasado mes de septiembre, esta unidad había recibido 40 denuncias por este delito y había recuperado 18 motos.

Los sitios donde fueron encontradas son: Cali (11), Guacarí (2) y Puerto Tejada y Miranda (Cauca), Buga, Palermo (Huila) y Santa Rosa de Viterbo (Boyacá), una en cada municipio, en su mayoría, en áreas rurales, según datos de la Fiscalía.

“La mayoría las llevaban a zonas montañosas del departamento del Cauca, pero la delincuencia cambia mucho su estrategia, muchos ahora piden rescate por ellas, entonces las dejan en Cali”, dice una fuente de la Fiscalía, al explicar porqué de las 18 motos recupereradas en septiembre pasado, 11 fueron halladas en Cali.

Otro buen número de motos hurtadas pasan a ser parte de organizaciones criminales para cometer otras actividades delictivas, señalan.

Solo Cali Excluyendo las cifras de Jamundí, Yumbo, Candelaria, Vijes y La Cumbre, las cifras muestran que el hurto de motos creció en el área urbana de Cali.

En 2015 en el área urbana de Cali fueron hurtadas 2596 motos, mientras que en 2016 creció a 2954 el robo de estos vehículos (358 motos más).

Las comunas donde creció este delito fueron la 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18 y 19.

En Candelaria y Yumbo también aumentó el hurto de motos.

¿Por qué son tan apetecidas las motos por los grupos delictivos?

Sencillo. Porque una moto se desplaza fácilmente, es rápida y el delincuente se retira sin problema del lugar de los hechos. Y porque en Cali la gente no tiene la cultura de guardarlas en parqueaderos seguros y los haladores aprovechan cuando las dejan expuestas en los andenes. Se ha comprobado que saben vulnerar los candados y otros mecanismos de seguridad, así como operar los sistemas de encendido de cada marca.

De acuerdo con informaciones de la Policía, en 2016 fueron desarticuladas las bandas Los Indios, San Marcos y Los del 18, dedicadas a esta modalidad delictiva, que delinquían en las comunas 2, 3,14, 17 y 19. Operativos que dejaron 181 capturados por orden judicial y en flagrancia.

En 2017 las autoridades esperan desmantelar 7 bandas que ya tienen identificadas, para evitar que se repitan casos como el del comunicador Mauricio de Jesús Vásquez.