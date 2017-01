Familiares de Dora Lilia Gálvez piden que no se cierre investigación sobre su muerte

Dora Lilia Gálvez, de 44 años, mujer hallada muerta en Buga, Valle del Cauca.

Especial para El País

Un mes después de que el director del Instituto de Medicina Legal, Carlos Eduardo Valdés, afirmara que Dora Lilia Gálvez, murió por una aneurisma y no por abuso sexual, sus familiares se resisten a aceptar ese concepto y piden que no se cierre la investigación.

Así lo indicó Gloria Gálvez, hermana de la víctima, quien dijo que la familia se atiene al informe que hizo la médica de urgencias del Hospital Divino Niño que atendió a Dora en primera instancia el pasado 7 de noviembre, en donde daba cuenta de que había sido víctima de una violación sexual.

"Ese informe lo tiene la Fiscalía, por lo que no entendemos por qué no se siguieron los protocolos establecidos para estos casos”, indicó Francia Elena Gálvez, también hermana de la víctima, quien le pidió a las autoridades que el informe de Medicina Legal no sea concluyente y tampoco se cierre la investigación.

"Rechazamos lo sucedido con nuestra pariente y exigimos que se aclaren las contradicciones en la información divulgada . Exigimos a las autoridades y a las instituciones de salud que den las debidas explicaciones sobre los vacíos en la investigación, en el seguimiento estricto de los protocolos de acuerdo con la ley", concluye la familia Gálvez en un comunicado que dieron a conocer este martes en la ciudad de Buga.

De igual forma indicaron que “los operadores de justicia” debieron profundizar en los procedimientos y en la recolección de pruebas, su manejo y cadena de custodia en la escena del crimen y en el cadáver de Dora Lilia.

Por esta razón, se cuestionan por qué motivo no se tomó registro de las huellas de las mordeduras que Dora Lilia tenía en su cuerpo para cotejar con la carta dental de los sospechosos.

"Dónde están las pruebas de toxicología, de sangre y orina que el hospital debió tomar para verificar si en efecto fue drogada y para brindarle tratamiento”, es uno de los interrogantes de Francia Elena Gálvez quien dijo que no descansarán hasta que la Fiscalía les brinde una respuesta satisfactoria, porque según ella, su hermana sí fue violada por lo que no puede aceptar el informe de Medicina Legal.