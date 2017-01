Denuncian caso de joven que recibió fuerte golpiza tras ser confundido con ladrón

En la madrugada del 12 de enero, un hombre que transitaba por el barrio la Base de Cali fue confundido con un ladrón que minutos antes había hurtado un celular a un taxista, así lo asegura Yaneth Echeverry, madre del jovén.

La familia de Andres Augusto Molina, quien permanece internado en un centro médico, ya interpuso una demanda ante la Fiscalía por los fuertes golpes que recibió de manos de los taxistas.

"A mi hijo lo confundieron con unos ladrones. Él venía de una reunión hacia la Base y un taxista me lo subió a un taxi contra su voluntad, así que el se salió por otro lado pero como el piso estaba mojado se cayó y ahí lo rodearon cinco taxistas y le empezaron a pedir la plata que el celular y él decía que no tenía nada, que no sabia nada y no hacían caso", relató a Caracol Radio la madre.

El jóven que recibió fuertes golpes en su cabeza y la cadera, según cuenta su madre, habría sido confundido con el hombre que fue capturado en días anteriores y que había sido desnudado por la comunidad por uno de sus hurtos.

"A mi hijo lo dejaron muy mal. Él tiene un historial craneoencefálico y me le dieron patadas en la cabeza, le fracturaron la nariz, le quebraron un diente y le robaron el celular y la chaqueta", contó indignada Echeverry.

A pesar de que Andrés Augusto había sido atendido en un centro médico después del hecho, este jueves tuvo que ser internado de nuevo en el Hospital Primitivo Iglesias tras presentar fuertes dolores de cabeza.

"Mi hijo está delicado y ayer (jueves) lo llevamos por urgencias por el dolor de cabeza. Está muy adolorido, tiene moretones por todo el cuerpo", cuenta la madre, quien tras recolectar videos del hecho en el que se evidencia la fuerte golpiza que recibió su hijo, interpuso una demanda ante la Fiscalía para que los taxistas involucrados sean castigados.

"Ya fuimos a la Fiscalía y lo pasaron a medicina legal por intento de asesinato, por agresiones personales y robo".