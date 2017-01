Cinco estafas con las que lo pueden 'tumbar' en Cali

Ver en redes sociales, internet o por WhatsApp que rematan casas o apartamentos a muy bajos precios, pero que nunca las muestran personalmente, es una oferta en la que muchos creen que se les apareció la Virgen. Pero detrás no hay ningún santo ni milagros, sino unos timadores haciéndole creer que para “pisar” el inmueble tiene que consignar lo más pronto posible una suma de dinero determinada.

Después le piden para los papeles, para los trámites, hasta que la víctima termina entregándoles hasta el 50 % del valor del supuesto inmueble.

“Una variable es que muestran los inmuebles con un listado en el que se ve que sí están en remate – no sabemos cómo los consiguen, pero tienen hasta las llaves–, y empiezan a pedirle al comprador dinero para los trámites, para esto, para lo otro y luego desapare- cen”, revela la agente de la Fiscalía. Lo insólito es que “hay dos o tres que no desaparecen, saben de leyes y descaradamente le alegan a la Fiscalía que se trata de un supuesto incumplimiento del contrato”.

Pero al ser una conducta habitual de una persona, la nueva ley contempla la ‘asociación de estafa’, que permite hacerle todas las imputaciones en el menor tiempo posible y así no haya la excusa de vencimiento de términos.

Timador sobre ruedas

Con la misma modalidad de la vivienda, se presentan muchos casos de “ofertas halagadoras” de remates de vehículos a muy bajo precio. “Ese es el error de la víctima, que en vez de dudar de la ganga, va más rápido hacia ella”, insiste. Los agentes han establecido que varios estafadores actúan amparados en un concesionario.

“Primero le piden una cuota inicial, bastante alta, hasta del 50 o 60 % del valor total, que es con la que se queda el estafador; luego lo enredan con que todavía no le pueden entregar el carro porque faltan unos papeles, y le piden más plata. Al final le dicen que no se pudo realizar el trámite, pero que está disponible esta camioneta, pero que como vale más, debe entregar más dinero. La víctima, ya cansada, acepta, pero al final todo desaparece y no le resulta ni carro ni camioneta ni plata ni nada”, cuenta la fuente de la Fiscalía.

Así fue capturado un timador de vehículos que llevaba 38 estafas a igual número de víctimas desde 2008. Otra variable es que el delincuente toma un carro en alquiler y lo vende a una, dos y hasta a cinco personas y luego desaparece. “Allí hay doble víctima: quien alquila los carros y los compradores engañados que le van a reclamar al primero”, comenta otro investigador.