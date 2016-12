Capturan a tres funcionarios por presunto abuso sexual a menor en Antioquia

Sede de la Fiscalía General de la Nación en Bogotá.

Foto: Archivo Colprensa

El director del CTI de la Fiscalía general (r), Luis Pérez, indicó que tres funcionarios públicos fueron capturados por participar y conocer los hechos que rodearon un caso de abuso sexual de un menor en Antioquia.



Según Pérez, la Policía Judicial detuvo a un fiscal, un funcionario de una casa de justicia y un abogado de la Defensoría del Pueblo, quienes tendrán que responder por los delitos de concusión, acceso carnal violento, soborno y fraude procesal.



Presuntamente, el funcionario de la Fiscalía habría dejado en libertad a un menor de edad, que fue acusado del delito de hurto; sin embargo, a cambio, el menor habría sido obligado a cometer actos sexuales.



Igualmente, los otros dos funcionarios públicos le habrían ofrecido dinero a la madre del menor, a cambio de que no continuara con una denuncia penal que fue formulada en contra del fiscal.



"No estamos hablando de una violación al menor, sino de otros accesos que no han sido dictaminados por Medicina Legal, pero que en los próximos días serán determinados por el instituto", explicó el director del CTI.