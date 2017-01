En Brasil hay más de 50 capos como Pablo Escobar, dice Secretario de Justicia

Presos en los tejados de la Penitenciaria Estatal de Alcaçuz, en Natal, estado de Río Grande do Norte, Brasil. En ese penal fueron asesinados 26 presos el 14 de enero.

Foto: Agencia EFE

El secretario de Justicia y Ciudadanía del estado brasileño de Río Grande do Norte, Wállber Virgolino, afirmó hoy que en Brasil hay "más de 50" narcotraficantes del perfil del capo colombiano Pablo Escobar.



"Estamos llegando a lo que Colombia fue en los años 90, con una diferencia grave: allí en Colombia había un Pablo Escobar, aquí en Brasil tenemos más de 50", manifestó Virgolino en una entrevista en Radio Estadao.



Virgolino respondió así al ser preguntado sobre la hipótesis de que la crisis carcelaria, que ha dejado más de 120 presos muertos en varias disputas entre bandas criminales rivales desde que comenzó el año, se traslade de las prisiones a las calles y si el país está preparado para ello.