Así cambiará la vida de los colombianos con el nuevo Código de Policía

Más que multas, el nuevo Código Nacional de Policía, que entrará en vigencia mañana en todo el país, es un compendio de servicios, normas y límites que busca lograr una mejor convivencia entre los colombianos. Lea también: El nuevo Código de Policía también se puede llevar en el celular

El documento contempla más de 300 situaciones en 243 artículos, que la misma Policía y la mayoría de fuentes consultadas, ven como la herramienta que se requiere para garantizar la seguridad y la convivencia ciudadanas.

El teniente Alberto Valero Bejarano de la Policía Metropolitana de Cali, capacitador en el tema, destaca el “ascenso” a la categoría de ley (1801 de 2016) de la nueva normatividad, ya que el decreto 1355 de 1970 apenas tenía estatus de decreto reglamentario.

Estaba tan desactualizado que las multas eran sumas irrisorias, que iban de $100 a $1000. En el nuevo código, las multas están tasadas en salarios mínimos legales vigentes (SMLV), lo que le permite actualizarlas automáticamente cada año.

Valero resalta que el nuevo código busca crear conciencia sobre la convivencia, y que es más preventivo que sancionatorio. “La Policía no sanciona, solo notifica los comparendos, pero hay medidas correctivas que son de competencia de los uniformados, otras de los comandantes de estación y CAI, otras de inspectores y corregidores o autoridades especiales de la Policía y otras del alcalde”, aclara.

Organizaciones defensoras de derechos humanos consideran que vulnera libertades o ven con preocupación la potestad para ingresar a las viviendas sin orden judicial. Olga Araújo, del equipo Nomadesc, ONG de DDHH, en Cali, denuncia que “el nuevo Código Nacional de Policía es confuso en cuanto mezcla temas de convivencia, de seguridad y de orden público”.

El País presenta algunas de las novedades que trae el nuevo código.

Padres, a responder por hijos

Los niños y adolescentes no podrán deambular en la calle o estar en espacios inadecuados (sitios para adultos, juegos de maquinitas no indicados para su edad) ni podrán ser explotados laboral o sexualmente, y la medida correctiva será el cierre del establecimiento. No podrán llevarlos a aglomeraciones (ej. conciertos) ni usados para obstruir la acción policial ni participar en confrontaciones violentas.

Cuando el menor está en riesgo puede ser sujeto de un “traslado por protección” a un centro especializado para proteger su vida. Y si incurre en un acto contrario a la convivencia, la multa se aplica al padre de familia o a quien ostente su custodia, patria potestad o al albacea.

“La norma busca crear conciencia en los padres de que la responsabilidad del hijo recae en ellos; ellos les inculcan valores en casa, el profesor, en el colegio, pero la Policía hace control en la calle”, dice Valero.

A fumar y a beber a su casa, no en espacio público Foto: Elpais.com.co | Archivo Las medidas que prohiben consumir bebidas embriagantes o sustancias psicoactivas alrededor, cerca o dentro de hospitales, instituciones educativas, ya existían, pero ahora incluye bienes o espacios públicos. Eso significa que no se puede usar parques, zonas verdes, entre otros, para estos fines. “Es decir: ‘si quieres consumir, hazlo en tu casa’, dentro de los límites que establece la Carta Constitucional, es decir, la dosis personal”, explica el teniente Alberto Valero. Esta norma permitirá que no haya consumidores delante de los niños, adolescentes, jóvenes y personas de la tercera edad, como una forma de recuperar el espacio público para la comunidad y la gente pueda salir a ‘dominguear’ con tranquilidad, sin que se vea afectada la convivencia. La persona recibirá una advertencia de “por favor, retírese del sitio” y de hacer caso omiso, no siempre una multa, sino que el nuevo código contempla cumplir un trabajo comunitario, asistir a un curso pedagógico, entre otras herramientas, para crear conciencia ciudadana. El punto que crea polémica entre los críticos es el que estipula que puede ser sujeto de “traslado por protección una persona que se encuentre en grave alteración de su estado de conciencia, por motivos de orden mental o consumo de bebidas alcohólicas o psicoactivas o si está en peligro de agredir a otra”. El teniente Valero argumenta que es un traslado a un Centro de Protec- ción no superior a 12 horas, mientras le pasa su estado de alteración causado por la droga o bebida y recupere su estado normal de conciencia, porque esa persona puede ser susceptible de que le cometan un delito o que él cause un daño a otras personas. MÍO quedará blindado contra el vandalismo Foto: Elpais.com.co | Archivo No solo los colados serán sujetos de sanción por evadir el pago del pasaje al sistema masivo de transporte ($218.895) Con el nuevo Código Nacional de Policía, hasta no cederle la silla azul a una embarazada o una persona en discapacidad o adulto mayor, acarreará sanciones por $109.447. También conductas como impedir u obstaculizar el acceso a los usuarios, agredir o empujar o irrespetar en el sistema, transportar mascotas sin cumplir la norma, fumar en el masivo o perturbar el orden con acto obsceno. Algunos usuarios acostumbran detener con su cuerpo las puertas automáticas (telescópicas) que brindan acceso al MÍO mientras esperan el articulado. Desde mañana esta falta se castigará con multa de $ 437.790. Solo en 2016 esta acción dejó de 60 a 70 puertas inservibles, declaró Andrés Pla, director comercial y de servicio al cliente de Metrocali. Y el vandalismo al que son sometidos los sistemas de transporte masivo del país, como el MÍO, en Cali, en especial cuando hay marchas, protestas, manifestaciones o partidos de fútbol, permitirán la intervención de la Policía y acarrearán las multas más altas ($875.580), sanciones y hasta retiro del sitio para garantizar la seguridad de todos los usuarios. El daño en la infraestructura y grafitis en las estaciones, se presenta con mayor frecuencia en las estaciones del Centro y de la Calle 5a. son las más afectadas. El año pasado la estación Universidades resultó muy deteriorada por los disturbios en Univalle. Y aunque la evasión del pago del pasaje es una conducta diaria, cuando hay partidos de fútbol el fenómeno es masivo en las estaciones Estadio Pascual Guerrero, Manzana del Saber, Santa Librada y Tequendama. El control de las ventas ambulantes en las estaciones o articulados, es otra situación con la que funcionarios de Metrocali tienen que lidiar a diario. En algunas ocasiones, vendedores molestos han golpeado al operador cuando les recuerda que no están permitidas esas prácticas en el sistema, según Metrocali. “La diferencia es que antes estas conductas estaban en el manual de convivencia del sistema de transporte masivo, pero ahora son Ley de la República, lo que constituye un apoyo para nosotros. Esperamos no solo que se haga cumplir sino que haya las labores didácticas y pedagógicas”, afirma Pla. Faltas como las de resistirse a los filtros de seguridad del MÍO, ingresar con sustancias peligrosas, dañar los sistemas de alarma o emergencia, agredir a un funcionario del sistema o impedir la movilidad de los articulados tendrán la multa más cara ($875.580). “Queremos aclarar que no se va a impe- dir el derecho a la protesta, que es cons- titucional, no vamos a prohibir ni a estigmatizar la protesta, pero si ésta se ale- ja de la manifestación pacífica y deriva en desmanes, no permite el libre tránsito del sistema, quema llantas u otros actos van- dálicos, sí debe haber intervención policial para el restablecimiento del orden público”, argumenta el teniente Valero. Lo que no tuvo Blanca Cecilia Cervera, quien murió el 16 de mayo de 2013 luego de permanecer siete meses en el Hospital Universitario del Valle, tras sufrir graves quemaduras en el 80 % de su cuerpo en los disturbios ocurridos en un paro de transportadores de colectivos el 2 de octubre de 2012. Hace unos días el país se conmovió por la muerte de un bebé en Medellín causada por la mascota familiar, un perro pit bull. Ahora, quien tenga un canino de raza potencialmente peligrosa, como ese, tendrá que participar y registrar el animal en un censo, comprar un seguro obligatorio o póliza de responsabilidad contractual (en seis meses estarán disponibles) para asumir las contingencias que el animal pueda causar o el dueño deberá asumir todos los gastos de los daños que ocasione. Así le tocó hacer a hombre cuyo pit bull mordió a otro cachorro más frágil, según un caso que debió conciliar hace poco Milton Lozano Orjuela, juez de paz de la Comuna 4. Los dueños de estos canes se exponen a fuertes multas si no cumplen estas normas y ponen en peligro a otras personas. Queda prohibida la importación y hasta los cruces de ejemplares de razas peligrosas (Bull Terrier, Pit Bull Terrier, Rottweiler, American Staffordshire Terrier, Bullmastiff, Doberman, Dogo argentino, Dogo de Burdeos, Fila Brasilero, Mastin Napolitano, American Pit Bull Terrier, Toza Japonés). También se prohibe la comercialización de perros, gatos y otros animales en espacios públicos, como se ve afuera de centros comerciales en Cali. Y lo nuevo, en los conjuntos de propiedad horizontal, se puede solicitar a la junta administradora la prohibición de estos caninos. Ingreso a vivienda sin orden judicial

Si algún artículo ha levantado ampolla, es el que faculta a la Policía a ingresar a una vivienda sin orden judicial. Aunque el Código especifica que aplica para casos como prestar auxilio a personas en peligro, si hay riesgo de incendio, y otras situaciones que requieren inmediatez, hay dudas de que pueda ser mal usado por la fuerza pública.

El empresario Agustín Bernal admite que “ya era hora de atemperarse a la nueva sociedad en que vivimos. El anterior código ya tenía 45 años y los derechos individuales, ciudadanos, de la mujer, han cambiado mucho, ya hay más derechos y deberes. Es un paso más adelante para volver al país más civilizado”, explica.

Sin embargo, advierte que a pesar de que muchas entidades y personas participaron en la elaboración del Código, “hay muchos temores de los ciudadanos, porque a pesar de que se está tratando de garantizar nuestra tranquilidad, la ciudadanía debe estar vigilante en casos como el que la policía pueda ingresar a un domicilio sin permiso, para que se aplique cuando se den las circunstancias adecuadas, como cuando estén violando los derechos de otras personas o hay alguien en peligro, pero que no se excedan los límites. Si la Policía lo sabe utilizar y los ciudadanos están atentos a vigilar, va a ser una buena herramienta para casos extremos”, afirma.

Sin embargo, Bernal señala que aplicar medidas como esa, requiere que la Policía haga un entrenamiento adecuado y capacitación intelectual, psicológica y moral a todos sus miembros, para que no se vaya a hacer una mala utilización de esta herramienta, no abusen y la sepan aplicar”.

Olga Araújo, del equipo Nomadesc, organización de Derechos Humanos en Cali, cuestionó la potestad para entrar sin orden judicial a las casas. “Ya se ha documentado cuando la Policía ejerce, cómo violentar los domicilios y los hogares, ahora va a aumentar la cantidad de violaciones domiciliarias. Por ejemplo, hemos sido testigos de la brutalidad de la Policía en el jarillón del río Cauca, para desalojar la gente de sus casas”.

Bernal insiste en hay que estar vigilantes también sobre si la Policía va a poder absorber toda esa nueva autoridad y transmitírsela al ciudadano. “Asumimos que así como nos pide una nueva manera de comportarnos, que la Policía se atempere también a su autoridad”, indica el empresario.

Araújo insiste en que el nuevo Código de Policía es totalmente incoherente con el proceso de paz. “Hay cinco artículos demandados, pero creo que se debería demandar todo el Código porque debería limitarse a seguridad y no a convivencia ni a orden público porque eso no les corresponde”, dice.