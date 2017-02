Asaltaron una academia de belleza en el barrio San Fernando, sur de Cali

Esta es la Academia a la que ingresó el delincuente en el barrio San Fernando.

Foto: Jorge Orozco | El País

En la mañana de este viernes un delincuente ingresó a una academia de belleza del sur de Cali y se llevó tres teléfonos de alta gama, entre ellos un iPhone, y la motocicleta del administrador del negocio.

Los hechos ocurrieron en la Carrera 36 #5B3-1 en el establecimiento Dario's Academia Internacional.

La motocicleta del administrador que se llevó el delincuente es una KTM Duke de color blanco con naranja de placas EKD-74E.

Una testigo del hecho en el lugar, a quien le omitimos su nombre por seguridad, la contó a El País cómo sucedieron los hechos.

"Eran las 6:50 a.m. y habían cerca de ocho estudiantes, muy pocos porque apenas a las 7:00 a.m. abrimos la academia. Luego de que ya teníamos abierto al público, entró un muchacho con gorra con un arma pidiendo a los estudiantes los celulares, siguió caminando hasta uno de los salones donde estaba el administrador y una profesora, a quienes les pidió los celulares pero en ese momento se le caen las llaves de la moto al administrador y el ladrón decide pedírselas, pero él dice que no va a entregar nada, a lo que el delincuente dispara dos veces al piso y le quita las llaves y sale del lugar sin prisa", afirmó la fuente.

Continuó con su relato de los hechos: "el ladrón se monta en la moto y huye hacia la Avenida Roosevelt junto con otro hombre que lo esperaba en otra motocicleta, una Vivax de color azul".

El coronel Óscar Lamprea, comandante del Distrito Tres de la Policía de Cali, dijo que "se están revisando las cámaras de seguridad para ver la matrícula de la motocicleta y llegar a los individuos que cometieron el hecho. E l asalto se cometió con un arma de fogueo (no se utiliza balas)".