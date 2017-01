Obras de prolongación de Avenida Ciudad de Cali se extenderían seis meses más

La construcción de los cimientos de los puentes que atravesarán la Carrera 50, es uno de los primeros trabajos que adelanta el Consorcio de Desarrollo Vial, al suroriente de Cali.

Foto: Wirman Rios | El País

Con la preparación de los cimientos de los dos puentes vehiculares que atravesarán el Canal CVC Sur, avanzan los trabajos de prolongación de la Avenida Ciudad de Cali entre las carreras 50 y 80, que aunque estaban estipulados para terminar en junio, se extenderían por al menos seis meses más.

El secretario de Infraestructura, Gustavo Jaramillo, indicó que los trabajos se adelantan dentro del cronograma estipulado y se han realizado algunas excavaciones sobre la que será la futura vía. Sin embargo, advirtió que aunque contractualmente se estipuló que la obra terminaría a mitad de año, debido a que hay un tramo de las redes de alcantarillado que deben ser reubicadas, el plazo para la ejecución de la obra que busca aliviar parte de las congestiones que hoy se viven en el sur de la capital del Valle se extendería hasta noviembre.

“Falta ajustar unos diseños por parte del contratista y una vez se surta ese proceso, se revisará y ajustará el presupuesto para que Emcali se encargue del tema. El rediseño tardará máximo dos semanas y no entorpecerá mucho el desarrollo de la obra, porque hay otros frentes de trabajo”, aseguró Jaramillo.

Esta megaobra consiste en la construcción de dos puentes vehiculares, uno sobre el Canal Interceptor Sur y otro sobre el río Meléndez y 800 metros de nueva vía que se distribuirán en seis carriles situados sobre dos calzadas en sentido sur - norte y viceversa. Este trazado tendrá un separador en el que habrá una ciclorruta.

La prolongación de la Avenida Ciudad de Cali beneficiará principalmente a los habitantes de los barrios El Caney, Ciudad Córdoba y Valle del Lili, quienes hoy solo tienen la Autopista Simón Bolívar como vía de comunicación con el norte de Cali. De esta forma y con la nueva vía, el objetivo es que los residentes de los barrios de la zona de expansión no tengan que utilizar la Autopista Simón Bolívar para dirigirse hacia el norte, sino que podrán utilizar este corredor vial.

Estos trabajos están a cargo del Consorcio de Desarrollo Vial (conformado por Astinco Ltda. y la firma española Rubau) y tiene un costo de $33.500 millones. Sin embargo, debido a la reubicación de redes de alcantarillado, debería hacerse una adición presupuestal que todavía no se ha estimado por parte del contratista.

“No se ve mucho movimiento”

Pese a que la Secretaría de Infraestructura advierte que los trabajos para prolongar la Avenida Ciudad de Cali están dentro del cronograma y se ven avances en la estructuración de los puentes, residentes de barrios aledaños a la obra dicen que las labores no muestran progresos significativos luego de tres meses.

James Ibargüen, residente del barrio Ciudad 2000, dijo que “en octubre del año pasado vino el Alcalde y socializó con ‘bombos y platillos’ el inicio de obra, pero no se ha visto mucho movimiento. No creo que la vía esté lista este año porque parece que siguiera en preconstrucción. Ojalá no se demoren tres años en hacerla”.

En ese sentido también se pronunció Juliana Zamora, habitante de Ciudad 2000, quien dijo que “es preocupante que anunciaran que la obra estaría lista a mediados de este año pero no hay voluntad para hacerla. Esa vía es urgente para poder salir del barrio sin tantos contratiempos como los que tenemos actualmente al utilizar la Autopista Simón Bolívar”.