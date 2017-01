Los nueve poderosos que le hablarán al oído a Trump

Donald Trump, presidente electo de los Estados Unidos.

Elpaís.com.co l AFP

Donald Trump, básicamente, ganó la Presidencia de Estados Unidos por una promesa: generar más empleos, fortalecer la economía.

Tal vez eso explique en gran parte la conformación de su equipo de Gobierno: estará integrado por multimillonarios. El director de la petrolera ExxonMobil, por ejemplo, Rex Tillerson, fue elegido como secretario de Estado.

Ya lo había advertido Trump: “en mi gobierno quiero a personas que hicieron fortuna para que ahora negocien por ustedes”.

Cumplió al pie de la letra. Según medios como Forbes, el suyo será el gabinete más rico en la historia de Estados Unidos, pero también el más polémico.

Y es que como muchos de sus discursos, la elección del equipo de gobierno de Trump ha generado tensiones. Michael T. Flynn, un militar que aseguró que el islamismo era “un cáncer para los musulmanes”, será el asesor de Seguridad Nacional. Casos como aquel abundan.

“Paradójicamente, Trump se quiso presentar como un enemigo del establecimiento, pero poco a poco, en la medida en que nombra a su gabinete, se erige como una figura del establecimiento conservador más puro. El mundo va a ver a unos Estados Unidos que privilegiará la seguridad nacional sobre la cooperación y la integración. Y aquí es clave entender que estamos en un episodio muy similar al que se vivió con George W. Bush, pero con el carácter mediático y profundamente más nacionalista de Trump. Estamos frente a un retroceso en el manejo de las relaciones internacionales de los Estados Unidos, en detrimento de la cooperación y donde se privilegiará la intimidación”, sospecha el analista Andrés Felipe Galindo.

El politólogo Felipe Barrera comenta que “el staff de Trump está compuesto por negacionistas del cambio climático y por millonarios con enormes conflictos de interés a la hora de gobernar, un coctel molotov para que explote en cuestionamientos y escándalos de corrupción”.

Y agrega: “por la trayectoria de sus coequiperos, inexpertos, radicales y negacionistas del cambio climático, tendrán como objetivo borrar el legado social de Obama, incluyendo su programa de salud. Sin duda, el gobierno de Trump será constantemente cuestionado por la prensa, los librepensadores y sobre todo por ese país progresista que despidió Obama con un potente discurso en el que sentenció que “la democracia se puede tambalear cuando se entrega al miedo”.

Secretario de Estado: Rex Tillerson

Rex Tillerson nació el 23 de marzo de 1952 en Wichita Falls, Texas, Estados Unidos.

Elpais.com.co| AFP

En Estados Unidos llaman a Rex Tillerson como “el mejor amigo de Rusia”. En realidad es uno de los amigos de Vladimir Putin. De hecho, en 2013, Putin le concedió la medalla al Orden de la Amistad.

Tillerson, director de la petrolera ExxonMobil, tiene muy buenas relaciones con ese país desde que la petrolera iniciara, en 2011, un proyecto de explotación de crudo en el Ártico con Rosneft, justamente una empresa de petróleo que le pertenece al Gobierno ruso. En otras palabras, Tillerson ha liderado la expansión de ExxonMobil en Rusia.

De ahí que los analistas consideren que a la hora de gobernar –la Secretaría de Estado se encarga sobre todo de las relaciones internacionales- se podría ver enfrentado a conflictos de intereses.

Otra de las debilidades que le indilgan es su inexperiencia tanto en la política como en el campo militar. Tillerson, un exboy scout, ingeniero además, ha sido siempre un hombre de empresa. Pero lo que parece ser una debilidad, para Trump es su mayor fortaleza. El Secretario de Estado debe ser principalmente un negociador sagaz y de eso sí que sabe la cabeza de ExxonMobil.

Secretario de Defensa: James ‘perro rabioso’ Mattis General James Mattis, secretario Seguridad Estados Unidos.

Elpais.com.co| AFP El del Secretario de Defensa es otro de los nombramientos polémicos de Trump. “Él es lo más cercano que tenemos al general Patton; un general de generales”, dijo el Presidente cuando anunció que James Mattis, ‘perro rabioso’, sería su Secretario de Defensa. George S. Patton fue un general del Ejército en la Segunda Guerra Mundial; lo llamaban ‘Sangre y agallas’. James Mattis, por su parte, se ganó el remoquete de ‘perro rabioso’ por su agresividad militar y de palabra. Ha dicho, entre otras cosas: “Liquidar a alguien por primera vez no es un hecho insignificante. Dicho esto, hay algunos gilipollas que necesitan ser abatidos”. Mattis fue el comandante de la I División de Marines de Estados Unidos durante la invasión a Irak. También fue el comandante de la Fuerza de Tarea 58 en Afganistán. Y fue un opositor al gobierno Obama desde que el expresidente lo marginara del poder debido a que Mattis no estaba de acuerdo con el acuerdo nuclear con Irán. De hecho, Mattis considera a Irán como una de las principales amenazas de EE. UU. Había un asunto que se debía resolver para que llegara al cargo: un oficial debe completar 7 años de retiro para ejercer como Secretario de Defensa y Mattis se retiró en 2013, pero el viernes Trump firmó un decreto exonerándolo.

Director CÍA: Mike Pompeo



EFE /El País.com.co

No es exageración: este nombramiento genera temor en la sociedad estadounidense. Pompeo, abogado, acusó a los líderes musulmanes del país de ser “cómplices potenciales” de terrorismo por su “silencio” ante los atentados. Quienes lo conocen dicen que, entonces, es partidario, con la disculpa de la seguridad nacional, de apelar a viejas prácticas ilegales como la recolección de información privada de ciudadanos o la tortura de prisioneros. Pompeo, 52 años, es egresado de la Academia Militar de West Poin. Antes de estudiar derecho en Harvard pasó por las Fuerzas Armadas. Incluso permaneció en Europa “patrullando el Telón de Acero antes de la Caída del Muro de Berlín”, escribió.

Director EPA: Scott Pruitt



EFE /El País.com.co

Esta es una de las designaciones más extrañas del gabinete Trump. Scott Pruitt niega el cambio climático y sin embargo, estará al frente de la Agencia de Protección del Medio Ambiente (EPA por sus siglas en inglés). Por ello, se teme el desmonte de las regulaciones ambientales implementadas por Obama. Además, Pruitt, exfiscal general de Oklahoma, habría recibido donaciones de la industria de gas y del petróleo para financiar su campaña a la Fiscalía, por lo que se teme también que ahora favorezca la expansión de estos gremios a costa de daños al medio ambiente. Otra cosa: Scot Pruitt ha demandado una decena de veces a la EPA por sus regulaciones a la industria, y ahora la dirige.

Secretario de Trabajo: Andy Puzder



Tomada del Twitter @AndyPuzder

Los sindicatos y los demócratas han lanzado una dura campaña contra Andy Puzder, secretario de Trabajo, por ser un rico ejecutivo combativo contra el aumento del salario mínimo y otras medidas laborales de Obama. Pero no se le puede negar que se ha dedicado sobre todo a eso, a generar puestos de trabajo, así las condiciones de sus colaboradores no sean las mejores. Puzder es propietario de 3750 restaurantes, con más de 75.000 empleados en Estados Unidos. Pero claro: ha defendido los intereses de los empresarios, no los de los trabajadores.

Secretario de Comercio: Wilbur Ross



EFE /El País.com.co

Ya lo dijo esta semana: su prioridad será renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Y de negociar sí que sabe. Wilbur Ross es llamado ‘El rey de la banca rota’ porque se ha dedicado a eso: comprar empresas en crisis, reestructurarlas – es decir, despidos masivos – y venderlas. Como Trump, está en contra de los TLC. Y con Trump, ha tenido negocios. Ross fue un hombre clave para recuperar sus casinos en los 90. El Presidente, quizá, está pagando un viejo favor.

Secretaria de Educación: Betsy Devos



EFE /El País.com.co

Multimillonaria, amiga cercana de Trump, es presidenta del Grupo Windquest, una firma de inversiones, y dirige una ONG dedicada a mejorar las condiciones de los niños en Estados Unidos: American Federation for Children. Sin embargo, en su contra está su idea de privatizar la educación pública, uno de los temores de la comunidad latina.

Secretario de Justicia: Jeff Sessions

El ultraconservador Jeff Sessions fue nombrado como Fiscal General por Donald Trump.

Elpaís.com.co l AFP

Este hombre, que debe impartir justicia, tiene un controvertido historial en derechos civiles e inmigración. Precisamente, es una de las armas de los demócratas en su contra.

También le persiguen los comentarios racistas por los que ya en 1986 un Senado republicano le impidió ser juez federal.