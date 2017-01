El "iracundo" discurso de posesión de Trump analizado por expertos

Donald Trump durante su discurso en las escalinatas del Capitolio de Estados Unidos.

Nacionalismo agresivo y furia contra la clase dirigente de Estados Unidos. En eso se enfocaron las 1400 palabras que utilizó Donald Trump en su primer discurso, tras ser posesionado como presidente 45° de ese país.

A esa conclusión llegan varios expertos que dejaron claro que el magnate habló, principalmente, para sus votantes, quienes pidieron un cambio radical, sin tanto “adorno”, pero que en últimas es el fiel retrato del populismo que encarna.

Mike Cornfield, profesor de la Universidad George Washington, sostuvo que la posición del magnate fue de “confrontación” y de populismo clásico”, situación que lo deja bien parado entre sus seguidores.

Sin embargo, agregó a la BBC Mundo que el de ayer es “el más iracundo discurso de posesión que alguna vez hubiese escuchado” porque durante los 18 minutos que duró su intervención llamó al egocentrismo, al invitar a sus compatriotas a pensar solo en ellos; al insistir en levantar barreras para proteger sus fronteras, en lugar de tender lazos y en reprochar el trabajo de sus antecesores.

Incluso, hubo quienes comentaron que el puño alzado, en las escalinatas del Capitolio, al fin de su discurso, rompió con la solemnidad del acto.

Las palabras de Trump cayeron mal no solo en sectores progresistas del país norteamericano, sino en otros países.

El expresidente de México, Vicente Fox, sostuvo en su cuenta en Twitter que “Donald Trump acaba de patear el gran legado de los que vinieron antes que él y los ideales en los que Estados Unidos fue fundada”.

En una seguidilla de trinos le recordó que el pueblo no fue el que lo eligió, pues su rival Hillary Clinton lo superó en las urnas por más de dos millones de votos, aunque no consiguió el apoyo de los colegios electorales que son los que ponen al Presidente.

Y es que el nuevo Mandatario después de repisar que su país tendrá un vuelco de 180 grados, fue enfático en que será duro, no solo con los inmigrantes, sino con quienes se atrevan a traficar y generar el crecimiento de las drogas en su nación.

Laura Trevelyan, de BBC, recordó que Trump habló de terminar “la carnicería estadounidense” que, según él, está ocurriendo por cuenta de una criminalidad desbordada, pese a las estadísticas que muestran como esta ha venido descendiendo en el país.

