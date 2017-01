La historia del cocinero español que desafío a Trump

En diciembre pasado, el famoso chef, dueño del legendario restaurante ‘Jaleo’ en Washington DC, propuso a Trump vía Twitter solucionar sus diferencias amistosa- mente y donar el dinero a obras de caridad.

En la tarde del jueves 5 de enero, funcionarios de la Corte del Distrito de Columbia ingresaron a la Torre Trump en Nueva York. La asediada edificación, por donde desfilaba el mayor lobby del planeta en cortejo del nuevo presidente, se convirtió por un momento en un estrado para declaraciones confidenciales y bajo juramento.

Donald Trump, a solo 15 días de ocupar la Casa Blanca, se vio en la engorrosa necesidad de atender una querella que su ejército de abogados no puede resolver.

El pleito se remonta a junio del 2015, justo después de que Trump lanzara su campaña presidencial. Ese día, prometió construir un muro en la frontera para cerrarle el paso a los mexicanos, a quienes calificó como “violadores y criminales”.

En respuesta, el famoso cocinero español José Andrés canceló la instalación de uno de sus restaurantes en el hotel que Trump construyó en Washington, y que comenzó a operar días antes de las elecciones presidenciales en noviembre.

Esta edificación, que costó 272 millones de dólares, se erige sobre los cimientos de la antigua Oficina Postal de Estados Unidos, ubicada en la calle Pensilvania, a sólo dos cuadras de la Casa Blanca. Lea también: En medio de protestas, Trump inaugura su hotel de lujo en Washington

Para reservar una de sus 263 habitaciones, hay que pagar como mínimo 473 dólares, a lo cual hay que agregarle algo de suerte, pues sus elegantes diseños permanecen ocupados por millonarios empresarios y poderosos políticos del planeta en constantes reuniones.

Donald Trump, visiblemente molesto por la decisión de José Andrés, decidió demandar a este asturiano criado en Barcelona por diez millones de dólares por incumplimiento de contrato.

El juicio todavía no cumple un mes y representa uno de los mayores líos legales del Presidente estadounidense, tema que no preocupa al demandado pues considera que hizo “lo que tenía que hacer” y está convencido de que su equipo legal llevará disputa a feliz término.

José Ramón Andrés Puerta - su nombre completo- en diálogo con El País, sonríe cuando se le califica como uno de los cocineros más influyentes del mundo. Intenta minimizar la descripción de sus logros.

Al también empresario se le atribuye la llegada de las tapas españolas a la cocina estadounidense. Pero no solo vende platos de su tierra, sino que adaptó este concepto a la gastronomía de otras regiones, como América Latina, y vende exitosamente en el robusto mercado del norte.

Tiene restaurantes en ciudades como Washington, Las Vegas, Los Ángeles, Miami y Filadelfia. Además, se ha convertido en una especie de diplomático honoris causa en España por su influencia sobre la comunidad hispana de EE.UU. y los círculos del poder en Washington.

Jose Andrés, que se formó con Ferran Adriá en el prestigioso restaurante El Bulli, ha cocinado para las familias Bush, Clinton y Obama. Sin embargo lanza una carcajada cuando se le pregunta si cocinaría para el presidente Trump.

¿Cómo va el pleito con Donald Trump?

Eso lo llevan los abogados. A mí no me preocupa mucho. Hice todo lo que tenía que hacer en su momento con la Organización Trump.

El sistema judicial americano funciona perfectamente, la democracia funciona. Te puede gustar o no quien gana o pierde, pero para eso está la democracia.

Hay que intentar siempre estar activo, intentando luchar por tus ideales y conseguir que América y el mundo sigan avanzando. Mi litigio no deja de ser una cosa de negocios pura y dura. Consideré que eso no iba a ser bueno para mi negocio, y en eso estamos.

¿Qué opina de las políticas que plantea Trump como presidente? Las políticas están todavía muy en el aire. Todos los días escuchas una propuesta, pero al otro día hay otra. Creo que la administración Trump puede ser muy buena para los negocios, pero también lo ha sido la administración Obama. Es verdad que a lo mejor los costos durante la época Obama han aumentado. O queremos tener un seguro médico para todo el mundo, o simplemente no podemos esperar un mundo mejor, y esto no es ser comunista, capitalista o socialista. Creo que el mundo se está moviendo hacia un capitalismo pragmático. Eso significa que yo soy cocinero, pero también empresario, porque quiero ganar dinero, pero no quiero hacerlo a expensas de gente en la calle que no tiene que comer. Lea también: Donald Trump empezó a pasar de las palabras a los hechos

¿Cómo se plantea usted ese mundo mejor?

Un capitalismo pragmático donde la pequeña, mediana y grande empresa gana dinero, pero que la gente que trabaja en el día a día también pueda soñar con poder sacar a su familia adelante

Usted es un empleador de muchos inmigrantes. ¿En dónde queda esta minoría?

A mí lo que más me importa es la inmigración. Yo creo que a lo mejor el presidente Barack Obama no pudo pasar una reforma, pero Trump nos sorprende y a lo mejor sí lo hace.

Soy inmigrante y he luchado mucho para que esa reforma suceda, es injusto que haya más de once millones de indocumentados en Estados Unidos, que son parte activa del ADN de América, pero que no se les reconozca.

Usted no es el único en EE. UU. que plantea esa idea que suena tan loca. Que Donald Trump, a pesar de sus iniciativas tan rígidas en materia migratoria, podría terminar contradiciéndose y aprobar una reforma. ¿Cómo se justifica eso?

Es bien fácil, aunque él no lo haya reconocido, en muchos de sus establecimientos por todo EE. UU. ha utilizado continuamente a inmigrantes.

Estoy seguro de que aunque él conscientemente no los haya contratado, en compañías o subcompañías suyas estas personas han trabajado en sus campos de golf, cortando la yerba, por ejemplo. Te aseguro que a lo mejor esas personas, a lo mejor, eran trabajadores indocumentados.

Como hombre de negocios, el presidente Trump se dará cuenta de que sin los trabajadores adecuados no puede seguir llevando sus negocios hacia delante.

Por lo tanto, por ilógico que parezca, a mí no me sorprendería que en los próximos cuatro años un hombre que viene del mundo de los negocios reconozca que sin trabajadores es imposible, y que expulsar a doce millones de personas es imposible, inhumano y posiblemente inconstitucional. Por eso la solución es aprobar una reforma migratoria integral.

Pero, eso no se ve fácil hoy

Demócratas y republicanos no estarán de acuerdo, pero así es cuando se aprueban buenas reformas, cuando todo el mundo queda un poco descontento. Pero va a ser bueno para América y esos doce millones. Por lo tanto no considero loco que durante la administración Trump esa reforma se pudiera llegar a pasar.

José Andrés, por sobre todas las cosas, es cocinero y anfitrión. ¿Cómo sería una comida suya para Donald Trump?

En mi casa, en mi mesa, todo el mundo está bienvenido, siempre cuando se tenga un respeto básico por el prójimo, por las minorías, por todas las religiones, por todas las personas que no puedan pensar como tú. Por lo tanto, si el Presidente es una persona abierta a pensar que no todos va a pensar como él y de todas maneras habrá respeto, pues no sé qué cocinaría ese día porque yo nunca repetiría menú.

Los menús temáticos nunca me han gustado, lo que me ha gustado es el contenido y la sustancia. Creo que una mesa y un plato, sobre todo en un día tan frío como los que vamos a soportar en Washington en esta época, siempre hacen que la gente se sienta un poquito más relajada.

Y muchas veces alrededor de una buena mesa y conversación los mejores sentimientos aparecen, y las conversaciones más bonitas y más lógicas siempre hacen que la gente sea más relajada. Por lo tanto, espero que el Presidente tenga muy buenas comidas, no solo con la gente de su mundo, sino con gente de más allá de su mundo, que sea un presidente que escucha, y como dice él, de todos los americanos.