¿Qué hacer para reducir el poder de Donald Trump?

Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Elpais.com.co| AFP

La famosa calle Pensilvania de Washington retrata el frenesí que vive la política estadounidense. Designada en 1965 como Sitio Histórico Nacional, esta arteria en el corazón de la capital conecta en menos de un kilómetro los tres símbolos del poder que hoy ostenta Donald Trump: la Casa Blanca, el Congreso, y el recién construido hotel que lleva su nombre.

Desde el pasado 27 de enero, cuando Trump firmó la ley ejecutiva que restringe temporalmente la entrada a EE. UU. de viajeros de siete países de mayoría musulmana, así como la admisión de refugiados, por esta avenida colisionan las opiniones distantes de protagonistas que le muestran al mundo las profundas fracturas sociales de un país que apenas se acostumbra a la agenda del Ejecutivo.

En la entrada del Hotel Trump, entre los cánticos de miles de protestantes, un joven rubio, de ojos claros, indiferente con el inclemente frío invernal, comparte con El País su mensaje para el Mandatario: “Escucha, si tú estás casado con una inmigrante, tu familia es de inmigrantes. Prohibir la entrada de inmigrantes no tiene correlación con el terrorismo”.

Esta frase resume los argumentos de quienes se oponen a la controversial orden ejecutiva sobre inmigración.

La esposa de Trump, Melania, es una inmigrante eslovena. Su abuelo, Frederich, dejó su nativa Kallstadt en Alemania para buscar suerte como empresario en Nueva York en el Siglo XIX. Su madre, Mary Anne MacLeod, nació en Escocia. Y según un estudio reciente publicado por el Instituto Cato, después de los atentados del 11 de septiembre, ni un solo ataque terrorista dentro de EE. UU. fue perpetrado por ciudadanos de los siete países sancionados: Iraq, Irán, Somalia, Sudán, Siria, Libia y Yemen.

Para el cierre de esta edición, Trump había firmado por lo menos 20 órdenes ejecutivas. Las directivas apuntan a cumplir todas sus promesas como candidato: endurecer el sistema migratorio, reducir al máximo regulaciones federales sobre el sector privado, comenzar la derogación de la Reforma Migratoria de Barack Obama, ordenar la presentación de un plan en 30 días para derrotar al denominado Estado Islámico, construir un muro en la frontera con México, etc.

Sin embargo, de a poco aflora en Washington la paradoja que enfrentan todos los presidentes de esta nación. Aunque ostentan la posición más poderosa del mundo, sus deseos no siempre son órdenes cumplidas.

Rebeldía en las cortes

La decisión respondió a una demanda del fiscal general del estado de Washington, Bob Ferguson, quien declaró ilegal cláusulas claves en la orden ejecutiva, que ahora podría congelarse bajo el argumento de que en este país los inmigrantes y sus familias tienen derechos que deben protegerse.

“Las cortes federales no tienen un rol más sagrado que proteger a los grupos marginalizados por la conducta irracional y discriminatoria”, apunta la demanda escrita por Ferguson y atentida por el juez Robart.

En defensa de la Casa Blanca, el fiscal Chad Readler explicó que “cada Presidente durante los últimos 30 años ha invocado su autoridad para suspender o imponer restricciones a la entrada de ciertos extranjeros o clases de extranjeros, en algunos casos con base en clasificaciones de su nacionalidad”.

Este tipo de disputas es común en EE. UU. De hecho, Barack Obama resultó perdedor varias veces. En el tema migratorio, un juez en Texas bloqueó una orden ejecutiva que le hubiera otorgado licencias de estadía legal a padres de familia e hijos que fueron traídos EE. UU. cuando eran niños y permanecen en condición de indocumentados.

El caso llegó hasta la Corte Suprema, que falló 4-4 y por ende sostuvo la nulidad emitida por el juez de Texas. Esta decisión matizó la notable ausencia de un juez en el Tribunal Supremo después de la repentina muerte el año pasado del togado conservador Antonin Scalia. Obama intentó reemplazarlo por Merrick Garland, un reconocido letrado liberal, pero la mayoría republicana en el Congreso impidió la confirmación de su nominación.

Trump, en cambio, espera llenar esa vacante con Neil Gorsuch, definido como una copia ideológica de Scalia para mantener el peso conservador en el tribunal.

Pero lo cierto es que en su primer mes de gobierno, es probable que Trump comience a entender en donde se trazan los límites de su poder.

Las incontables demandas en contra de sus acciones ejecutivas comienzan sobre el terreno. Por ejemplo, en el Aeropuerto Internacional Dulles, en Virginia, Mirriam Seddiq, abogada migratoria, explica como su coalición de firmas de asesorías legales ha estado haciendo “un gran esfuerzo por enviar a profesionales a los aeropuertos para que asistan a los afectados”.

“Ha habido casos muy notables, como el de dos hermanos yemeníes que fueron devueltos a sus países. También personas detenidas por periodos extensos de tiempo y otros a quienes les niegan la oportunidad de abordar”, continúa.

Cuando una orden del Gobierno Federal es bloqueada o desafiada desde las cortes, normalmente la defensa está a cargo del Departamento de Justicia. En este caso, el Senado todavía no aprueba en su plenaria la nominación de Jeff Sessions, próximo fiscal general, lo cual ralentiza la maquinaria burocrática de Trump. Además, todavía hace eco en Washington el caso de la ex fiscal encargada Sally Yates, quien escribió una carta a los abogados a su cargo para que no defendieran en las cortes el decreto migratorio. Esto le ocasionó su despido inmediato. Trump le puso fin a 27 años de servicio de Yates en el Departamento de Justicia.

El Congreso

Pablo Manríquez, de la consultora K Street Company en Washington, considera que el Partido Demócrata necesita una nueva plataforma y lenguaje para que surja un nuevo líder que establezca la campaña de defensa en los próximos años.

“Después de Hillary Clinton no había un número dos que se encargara del partido. Se necesita conformar rápidamente un nuevo liderazgo para que la gente no piense que este es el partido perdedor en Washington”, explica este consultor que solía trabajar en el Comité Nacional Demócrata.

En ese sentido, el partido de Barack Obama y Hillary Clinton intenta retrasar la nominaciones del gabinete de Trump como método de presión sobre su capacidad de gobernar, mientras presenta a sus bases un plan de trabajo para las elecciones parlamentarias del 2018 y posteriormente las presidenciales.

A pesar de que el Partido Republicano tiene mayoría parlamentaria en ambas cámaras, su diferencia en el Senado no le alcanza para garantizar 60 votos de 100 posibles en todos los proyectos de ley. Cuando esa diferencia no existe, el partido minoritario puede acudir a diversas figuras parlamentarias para hacerse escuchar.

Por eso tardó la confirmación de figuras como Rex Tillerson, secretario de Estado; y está en peligro la de Betsy DeVos para el Departamento de Educación, debido a que algunos congresistas republicanos se oponen a su nombramiento.

Lo bueno para los demócratas, explica Manriquez, es que “la gente está demostrando que puede luchar cuando el Presidente se comporta como un tirano”.

En el caso de DeVos, despertó muchas críticas su apoyo a la educación en instituciones privadas y a la posibilidad de que existan espacios dentro de los centros educativos en donde puedan almacenarse armas de fuego. Por lo menos dos legisladores republicanos se oponen a su nombramiento, por lo cual Trump teme aquí la posibilidad de padecer su segundo descalabro como presidente, tras el bloqueo ordenado por el juez Robart.

Ademas, la cadena CNN reporta que una docena de colegas republicanos está considerando no apoyar su iniciativa de construir el muro en la frontera, si bien esta semana el líder del partido, Paul Ryan, aseguró que sí habrá fondos federales para financiarlo.

La opinión pública juega otro papel controversial en la agenda de la nueva Casa Blanca. Sean Spicer, el nuevo vocero presidencial, debutó en el podio de la rueda de prensa con corresponsales nacionales para acusar a los periodistas de mentirosos.

Esto ha supuesto enfrentamientos diarios, transmitidos en vivo por la televisión, y que coinciden con la constante circulación de informaciones sin corroborar que han enrarecido la labor periodística en este país.

Aunque es temprano para saber qué impacto tendrá el torrente de órdenes ejecutivas de Trump, por ahora los ciudadanos parecen recibir con disgusto el show mediático en que se convirtió Washington. CNN y ORC realizaron una encuesta para concluir que el 53 % de los estadounidenses desaprueba el trabajo del presidente en sus primeras semanas.