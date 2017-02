Diosdado Cabello respondió al vicepresidente Vargas Lleras con insultos

El diputado Diosdado Cabello se sumó este miércoles a los pronunciamientos que desde Venezuela se han hecho luego de que el vicepresidente de Colombia, Germán Vargas Lleras, se refiriera a los ciudadanos del vecino país como 'venecos' durante una entrega de viviendas gratis en Norte de Santander.

Cabello aseguró: “le puedo decir al vicepresidente colombiano que es un hijo del gran puto; no estoy haciendo nada malo, el no puede sentirse ofendido para nada porque él es muy amplio de criterio“.

Estas declaraciones hechas durante el programa semanal ‘Con el Mazo Dando’, se suman a las que ya habían hecho la canciller venezolana, Delcy Rodríguez, que calificó como “xenófobas” las palabaras de Germán Vargas Lleras. Lea también: Venezuela califica de "xenófobas" expresiones de Vargas Lleras en Tibú

Luego de la respuesta de la canciller Rodríguez, desde la Cancillería de Colombia se emitió un comunicado donde se expresa que nunca hubo una intención de ofender a nadie.

“Veo que las declaraciones del Vicepresidente las han tomado de manera ofensiva. Yo creo que la interpretación del gentilicio que utilizó, no es para todos un tema que pueda ser peyorativo o insultante”, afirmó la canciller María Ángela Holguín en su momento.

Por su parte Vargas Lleras manifestó: “no quise ofender al pueblo venezolano. Ese gentilicio es un término amable, es como si a mí me molestara que en la costa me digan cachaco. La verdad no quise ofender para nada al pueblo venezolano, me parece que fue una protesta exagerada”.