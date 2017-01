Con un impuesto del 20 % a productos mexicanos, Trump planea pagar el muro

Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Elpaís.com.co l AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, considera financiar el muro que promotió construir en la frontera con México con una tasa de 20 % a los productos importados de ese país, dijo el jueves su portavoz Sean Spicer.

"Haciendo eso, prevemos recaudar unos 10.000 millones de dólares por año y gracias a ese mecanismo el muro se pagará fácilmente", dijo Spicer a periodistas.

El portavoz no dio más detalles sobre la forma de aplicación de ese impuesto ni desde cuando comenzaría a regir. Indicó que podría estar incluido en una reforma fiscal más amplia.

El vocero dijo que ese gravamen es una forma de "respetar" a los contribuyentes estadounidenses y afirmó que el tema ya ha sido considerado con miembros de ambas cámaras del Congreso.

Manuel Herrera, presidente de la Confederación Cámaras Industriales de México, consideró que un impuesto a las importaciones es una "noticia muy grave, verdaderamente preocupante y aberrante, no nada más para México sino para las empresas estadounidenses y un mensaje muy negativo para el mundo".

"No estaríamos pagando los mexicanos pagan los estadounidenses", dijo Herrera en declaraciones a Radio Fórmula.

Estas son algunas fotografías del sector conocido como el 'Nido del Águila', en la frontera entre Estados Unidos y México. En estas se observa la división que existe entre ambos países, la cual será reemplazada por el muro ordenado por Trump y que ha causado indignación mundial.

Fotografías: AFP

El presidente mexicano Enrique Peña Nieto, cuya popularidad se encuentra en niveles históricamente bajos para un presidente mexicano, recibió mensajes de respaldo de políticos de oposición, así como de empresarios locales tras la cancelación del encuentro que sostendría el próximo martes con Donald Trump.

"Estoy totalmente de acuerdo. Me parece que era la decisión acertada", dijo el excanciller Jorge Castañeda en una entrevista con la radio Grupo Fórmula.

El aumento en la tensión de las relaciones bilaterales coincide con la intención del presidente estadounidense de renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC), que los dos países integran junto con Canadá.

Según Trump, Estados Unidos tiene un déficit comercial con México del orden de 60.000 millones de dólares anuales.

"Ha sido un acuerdo de un solo lado desde el inicio del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, con enorme número de empleos y empresas perdidas", apuntó Trump.

"México no pagará"

La construcción del muro, uno de las principales promesas electorales de Trump, podría alcanzar hasta los 50.000 millones de dólares, según diversas fuentes. Además, Trump firmó otro decreto para aumentar la cantidad de guardias y mecanismos de vigilancia fronteriza y para agilizar la deportación de los inmigrantes indocumentados, que se calculan en unos 11 millones de personas.

En un mensaje a la nación, Peña Nieto había reiterado el miércoles que su país no pagará por el muro. "Lamento y repruebo la decisión de Estados Unidos de continuar la construcción de un muro que desde años lejos de unirnos, nos divide (...). Lo he dicho una y otra vez: México no pagará ningún muro" , expresó el mandatario.

Los "santuarios" reaccionan

Los decretos de Trump prevén el congelamiento de fondos a ciudades y distritos que se nieguen a arrestar inmigrantes indocumentados y determinan fondos para construir más centros de detención en la zona de frontera.

Los alcaldes de Los Ángeles y Nueva York, las dos mayores ciudades "santuario" en Estados Unidos, condenaron públicamente estos decretos.

"Protegeremos a toda nuestra gente sin importar de dónde vienen y sin importar su estatus migratorio", dijo el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio.

Eric Garcetti, alcalde de Los Ángeles, sostuvo que su ciudad seguirá siendo tolerante y dará la bienvenida a todas las personas "sin importar lo que suceda en Washington DC".

Los alcaldes de otras cuatro ciudades californianas -San Francisco, Oakland, San José y Berkeley- también denunciaron el decreto de Trump en un comunicado conjunto. Y el alcalde de Chicago, Rahm Emanuel, fue enfático: "Aunque tú seas de Polonia, Pakistán, India, Irlanda, Israel, México o Moldavia, bienvenido seas a Chicago".