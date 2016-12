La rumba en la Feria de Cali también es con la Big Band de José Aguirre

Para mayores informes sobre las Noches de Gala de la Cali Big Band, llame a los teléfonos: 483 7676 y 405 5300. www.tuboleta.com

Especial para El País

Del 25 al 30 de diciembre serán las Noches de Gala de la Cali Big Band de José Aguirre, en el restaurante Riozka, ubicado en la Avenida 9 Norte 14-42 del barrio Granada. Allí 30 artistas en escena, entre cantantes y músicos, ofrecerán, durante dos horas, su mejor repertorio de bolero, mambo, chachachá, salsa, música folclórica del Pacífico y del Caribe colombiano, tango, música francesa e italiana.

“Tenemos más de 200 canciones montadas, pero mi objetivo es pasar las 500. Estoy adquiriendo un material muy grande en Estados Unidos, las 25 obras más importantes de Frank Sinatra, quiero agrandar la parte de Edith Piaf y la de samba y bossa nova”, asegura Aguirre, quien es además productor, arreglista y director del álbum ‘Niche 35 años’, nominado al Grammy Anglo y a los Premios Lo Nuestro.

“Este es un show distinto a los que hay en la ciudad. Está enfocado en la música en un espacio exclusivo para 350 personas, un público muy selecto, para apreciar música del mundo”, agrega el director de la Cali Big Band.

Obviamente, siendo época de Feria, las Noches de Gala se enfocarán más en la rumba. Así que entre los invitados no podían faltar exponentes de la salsa como Mauro Castillo y Javier Vásquez, y artistas a los que Aguirre les hecho temas que son éxitos, como Juan Carlos García Ensamble, Osmar Pérez y con Charlie Aponte.

“A la gente que vio un piloto que hicimos, le gustó mucho el concepto. Para la Feria vamos a poner más fiestera la Noche de Gala, hay que reducir un poco el World Music y ponerle más música folclórica”, continúa.

Es así como en una noche de Cali Big Band presentarán los temas del primer álbum de esta agrupación, Antología Musical de la Feria de Cali, conformado por los éxitos de cada una de las ferias que se habían realizado hasta ese momento en que grabaron dicha producción.

Durante otra noche llevarán a escena su segundo álbum, Lo Que Trajo el Barco, que incluye los temas salseros que llegaron de otras partes del mundo a Cali por el Puerto de Buenaventura. Se trata de una recopilación de lo que empezó a llegar a la ciudad entre mambo, chachachá, bolero, todos los ritmos que conforman el nombre salsa.

La Cali Big Band ha grabado tres trabajos, entre ellos Lo Que Trajo el Barco, en versión instrumental, de canciones como Camino al Barrio y una versión de ‘I Like it Like That’.

Y la idea es hacer un nuevo álbum que se llamará Las Noches de Gala, de música del mundo. “Vamos a incluir clásicos universales de la música francesa, italiana, alemana, flamenco, tango, música brasileña, folclor colombiano de ambas costas y música cubana. Lo vamos a grabar en estudio el álbum y el DVD lo grabaremos en vivo en una de las Noches de Gala”, dice.

Durante el año 2016 el maestro José Aguirre trompetista, productor y director de la Cali Big Band, ha sido el responsable de varios éxitos y de grandes producciones como el reciente disco de Thalía, así como el tema de Javier Vásquez, ‘Que no se pierda’; el de Osmar Pérez, ‘Los hombres sí pueden llorar’; el de ‘Aún sigue lloviendo’, de Juan Carlos García; ‘Paroles’, de Yuri Buenaventura y ‘Indestructible’, de Diego El Cigala, y del álbum ‘35 años’, del Grupo Niche que le valió nominaciones a los Latin Grammy, a los premios Grammy y a Lo Nuestro.

Entre los cantantes que integran la Cali Big Band están Giovanna Giacometto, que canta en cinco idiomas, entre ellos alemán e italiano, y Diana Serna, que canta en cuatro idiomas y Carmen González que canta en inglés y en francés también.

Además está uno de los finalistas del programa ‘A Otro Nivel’, César Amaya, caleño que participó con tres canciones en la Antología Musical de la Feria de Cali y que canta en inglés y en portugués. “Aparte de su habilidad como cantante tiene un plus y es que canta en inglés. Para este álbum nuevo estoy buscando gente que cante en idiomas, hay música francesa, de Edith Piaf y Jacques Brel, de Charles Aznavour, e italiana”, explica José.

Este caleño, dice Aguirre, “es un cantante multigénero, puede cantar salsa, jazz, pop, rock, funk, R&B, es muy versátil. Y tiene un carisma total”.

“La Cali Big Band es un sueño mío de hace muchos años. Siempre fui un furibundo seguidor de las big band americanas, que es donde se inventa este formato, en New Orleans en los años 20, con Benny Goodman. Además crecí oyendo las big bands colombianas y la que más me influenció fue la del maestro Lucho Bermúdez”, cuenta Aguirre, quien armó la Cali Big Band un poco antes de los Juegos Mundiales.

“La gente me decía que cómo se me ocurría crear una big band, que esos formatos ya no se movían, que después de la Segunda Guerra Mundial no volvieron a contratar esos formatos grandes sino que se dedicaron a hacerlos pequeños para viajar. Y contra todos los pronósticos y mi rebeldía de no hacer lo que otros hacen, vamos a grabar otro trabajo discográfico quiero mezclarlo en EE.UU. y grabar con músicos de Nueva York, va a tener pop, rock, música francesa, italiana y hablamos con gente del flamenco importante, gracias a la cercanía con Diego El Cigala”, dice.