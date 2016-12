Richie Ray y Bobby Cruz vuelven con su Sonido Bestial a la Feria de Cali

Los han acusado de ser pareja sentimental y de que se volvieron locos por cambiar el éxito de su Sonido Bestial y su Jala Jala por los “aleluyas”, pero Richie Ray y Bobby Cruz, fundadores de 73 iglesias cristianas, siguen siendo los Reyes de la Salsa, los infaltables en la Feria de Cali y próximamente les será otorgada la nacionalidad colombiana.

Luego de permanecer juntos 53 años, ¿cuál es el balance? Richie Ray: Nunca pensábamos que iba a durar tanto la cosa. Estamos muy agradecidos con Dios porque hemos tenido una carrera larga y bendecida y todavía los fanáticos nos siguen y nos piden música. ¿Son conscientes de que partieron la historia de la salsa en dos en Cali? Richie: Cali es muy importante en la historia de la salsa. Fue impactante el recibimiento que le dieron a esta música y a nosotros. Otras ciudades se han movido a otros ritmos, pero acá hay un respeto, una reverencia por este género como en ningún otro lugar. Es la capital mundial de la salsa. Bobby: Los colombianos, de norte a sur, de costa a costa, de este a oeste, antes de Cristo, después de Cristo y todavía nos siguen respaldando. Recientemente nos dieron el honor más alto que se le da a un ciudadano, que fue hacernos Caballeros Colombianos, lo que la Reina de la Inglaterra hace con sus súbditos, y nos van a otorgar la ciudadanía colombiana. Siempre hemos tenido un romance con Colombia. Fuimos primero a Barranquilla, pero desde que nos presentamos en Cali estalló la fiebre en toda Colombia. ¿Cómo surgió la idea del tema ‘Colombia's Boogaloo’? Richie: Para esa época yo tenía como 20 años, ahora voy a cumplir 72. Nací de padres puertorriqueños en Brooklyn, Nueva York, no conocía Colombia ni Puerto Rico. Un día Bobby y yo fuimos la federación de músicos y estaban contando que una orquesta había ido a Colombia a tocar, pero tenía problemas para salir del país. En cuanto Bobby y yo regresamos a casa, saqué el atlas para saber dónde quedaba ese país. Bobby sí lo conocía y mencionó Bogotá, Barranquilla, Cali y algunos pueblos. Para ese momento experimentábamos con el Latin Boogaloo, ritmo de los negros americanos que funcionaba con nuestra música. Y le compusimos uno a Colombia que dice: “Ahora Colombia tiene su boogaloo”. No pasó un año y ya nos estaban contratando allá con ‘Jala Jala y Boogaloo’. Así nació ese romance tan lindo entre nosotros y Colombia, que ha durado muchos años. ¿Bobby, por qué sabía tanto de Colombia? En Puerto Rico, a mis 6 años ya estaba haciendo música con un tío que tocaba guitarra y acordeón. Y en esos años, desde el 46 hasta antes del 50, que salí de Puerto Rico a Nueva York, en mi país se escuchaba mucho la música colombiana y la tocábamos con mi tío. El acordeón que usamos en Puerto Rico es el mismo que se usa en Colombia. Me aprendí toda su música. ¿Qué pensaron la vez que llegaron a una Feria de Cali y no los dejaron bajar del avión? Richie: Sí. Bajaron a todo el mundo del avión, pero a nosotros nos dijeron que no nos bajáramos. No sabíamos si había algún problema por drogas o algo así. Nos asustamos, pero luego nos enteramos de que los promotores del evento habían publicado la llegada del avión y mucha gente se fue al aeropuerto para saludarnos, para tomarnos fotos. Nos sacaron del avión custodiados, como si fuéramos reyes, gente muy importante (risas). ¿Pero les dañaron muchas chaquetas sus fans caleños? Richie: Sí, todos te quieren dar la mano, abrazarte. La primera vez que fuimos, Bobby tuvo que ir al hotel un par de veces a cambiarse porque lo agarraban y le rompían las chaquetas. Finalmente cantó con una chaqueta medio rotita. Bobby: En Cali me rompieron tres chaquetas. Richie y yo mandábamos a hacer la ropa a la medida y descubrimos la moda inglesa, llamada mod. Nos hicimos cinco trajes mod cada uno. Cuando los Beatles llegaron por primera vez a Estados Unidos, nuestros fans decían: “Se visten como Richie y Bobby”, pero fuimos nosotros que vimos su ropa en revistas y la copiamos. ¿Cuándo fue la última vez que sintieron el afecto de los colombianos? Richie: Ahora estoy en La Florida, en un pueblo que se llama Cape Coral. Y en estos días llegó una familia de Bogotá, que se quedó a tomarse fotos conmigo y tuve que ir a comer con ellos, porque estaban emocionados por el encuentro. El público colombiano sabe que en nuestra vida hubo un gran cambio, que tuvimos una conversión. Mucha gente no entendió eso, pero en Colombia fueron mucho más abiertos y sentimos mucho amor de su parte. ¿Cuándo decidieron nacionalizarse colombianos? Richie: La invitación vino de parte del Senado y del Congreso de Colombia. En un comienzo pensé “qué raro”. Pero cuando me explicaron cómo era la cosa dije “sí”, porque Colombia es nuestra segunda patria. Nos sentimos más felices de ser parte de la cultura colombiana, nos sentimos más unidos con ese pueblo que amamos tanto. Hemos visitado las ciudades de casi toda la nación y nos quieren donde sea. Nos sentimos muy honrados y felices de ese honor. La ciudadanía no está completa, porque cuando se iba a realizar la cosa salió el “No” en ese momento (plebiscito). La idea es hacer un gran Concierto por la Paz de Colombia, donde oficializaremos nuestra ciudadanía. Hasta este momento somos Caballeros de Colombia. ¿Cómo hicieron Bobby y usted, dos personalidades tan distintas, para durar tanto tiempo juntos? Richie: Bobby y yo nos conocemos desde chicos. Mi papá y mi mamá, ambos de Puerto Rico, llegaron a Estados Unidos en los años en que hubo una migración grande desde Puerto Rico hasta la Costa Este. Mis papás no tenían más que tercer grado, trabajaron duro para que yo estudiara la carrera para concertista de piano. La familia de Bobby vino del campo de Puerto Rico, hubo un divorcio, primero llegó la mamá de Bobby a Estados Unidos, luego mandó por Bobby con su hermanita. La mamá de Bobby y la mía trabajaron juntas en una fábrica, cosiendo salvavidas para los guardacostas, luego nos conocimos él y yo. Bobby me lleva siete años, su talento es natural; tocaba guitarra, timbales, escribía canciones y tenía un grupo. Él venía con un disco y me decía “sácame aquí las trompetas para montar esta canción”. Cuando terminé mi educación de música clásica, vi que no me sentía bien en ese lado y decidimos con Bobby hacer un grupo. Mi vida fue muy protegida, la del ‘nene’ tocando el piano, Bobby tenía más experiencia en la calle, en la vida. Ambos reconocemos que el uno tiene algo que el otro no. Somos diferentes pero, como si fuéramos un matrimonio, nos complementamos. Cuando trabajamos juntos la cosa funciona. La gente piensa que estamos juntos todo el tiempo, pero esto es una relación de trabajo, mi nombre es Ricardo Maldonado Morales, Richie Ray es el nombre de nuestro negocio, de nuestro producto. Bobby: Somos polos opuestos, yo estoy en el Polo Norte y él en el Polo Sur. Lo único que Richie y yo tenemos en común es la música, nuestros gustos e intereses son diferentes. En la música nos la llevamos perfectamente bien. Es más, nunca tuvimos problemas con mujeres, porque las que le gustaban a Richie a mí no me gustaban. ¿Quién tenía más éxito con las mujeres? Bobby: A Richie siempre le decían las mujeres que era lindo, a mí nunca nadie me acusó de eso. Pero hubo quienes especularon que ustedes eran pareja sentimental y les daban cuarto con cama doble... Richie: Hay casos como el de Willie Colón y Héctor Lavoe, Cheo Feliciano y sexteto de Joe Cuba, que inician juntos, pero siempre pasa algo y se separan, nosotros no, entonces la gente pensaba que era porque teníamos una relación homosexual, pero Bobby tiene 55 años casado con la misma mujer y yo 40 y pico con la mía. Si hubiera loqueras lo diría, especialmente ahora que estoy con Dios y debo decir la verdad, pero no, nuestra relación es estrictamente de trabajo y de música. Ahora, cada uno tiene su familia. Bobby tiene tres hijos, Cindy, Tania y Bobby Junior, ellas cantan en la iglesia y él es pastor de la primera iglesia que fundamos en Miami. Yo estoy casado con María de los Ángeles, no tenemos hijos sino un perro schnauzer que es de Colombia. ¿Quién convirtió a quién al cristianismo? Richie: Después de tantos años, mucho éxito, de ganar millones de dólares entre regalías, grabaciones, actividades, incluso ganamos el título de los Reyes de la Salsa, yo sentía que faltaba algo. Pensé que faltaba una familia, pero lo intenté y no funcionó. Me di cuenta que el dinero y la fama no hace que uno se sienta feliz o realizado. No soy San Pedro ni San Pablo, no sé por qué, pero Dios me encontró a mí. Mi papá era ateo, no vengo de familia cristiana. Pero un día abrí mis ojos, mi mente y mi corazón a la posibilidad de que Dios era real y mi vida tomó otra dirección. En nuestros inicios tocamos en una escuela católica y conocimos una novicia, Alicia, que dejó el convento y se unió al coro de nuestra orquesta. Fue como un agente secreto de Dios, mi madre espiritual, no me dejó caer en la vida loca, me invitaba a la iglesia, me hablaba de Dios. Pero Bobby no quería y se alejó un poco, ¿no? Richie: Tú puedes ser musulmán, judío, devoto a Satanás y no hay problema, pero si dices que eres cristiano, es un problema para el negocio. Él pensó que yo estaba perjudicando lo que habíamos trabajado por muchos años, que si nuestro público sabía que Richie Ray se metió a “Aleluya” no nos iba a querer. Bobby estaba en guerra con Dios, lo sentía malo e injusto porque había perdido a su primera esposa y a su bebé. Él trataba de demostrarme que estaba en un error, pero más adelante tuvo su conversión y su cambio fue más radical. Bobby: Creí que a Richie le había dado una loquera, que se le iba a pasar. Pero noté que era real, empecé a buscar a Dios y lo encontré. La idea de hacer salsa cristiana fue de Fania Records, el dueño que por no perdernos nos sugirió hacer salsa con mensaje cristiano y tuvimos éxito con temas como Juan en la Ciudad, Escribas y Fariseos, Soy tan Feliz y otros que gustaron mucho. ¿Cuál ha sido la clave para que Colombia los adoptara como suyos? Bobby: Richie y yo trabajábamos muy seriamente en la música. Queríamos hacer música diferente a lo que los demás hacían. Aunque hay grupos que se dedicaron a seguir nuestro estilo, el original siempre es el original. Cuando uno se identifica de esa manera, trasciende. Hicimos un tema llamado El Diferente, donde decíamos: “Porque no queremos sonar como Tito Puente, como Jhonny Pacheco”. Y los grupos que siguen su propio estilo perduran, después de Richie Ray y Bobby Cruz, el mejor ejemplo de ello es el Gran Combo. ¿Cuál es su tema favorito de los de ustedes? Bobby: Mayormente yo soy el compositor y Richie el arreglista. Cada canción es un hijo. Pero si hablamos de un tema emblemático nuestro tiene que ser El Sonido Bestial, porque es el prototipo de la salsa, logramos mezclar todo en una sola canción, música clásica y salsa y tiene varios tiempos sin perder nunca la clave, duramos bastante tiempo confeccionándolo y nos identifica, aunque Juan en la Ciudad vendió mucho más. ¿Compartieron tarima con Jairo Varela? Bobby: Mucho, mucho, también con el Joe Arroyo, tuvimos con él una amistad bien estrecha. Y con Galé, con su orquesta, grabamos el disco Que Vuelva la Música, que es el mejor nuestro, no porque fuera un éxito, las canciones que son éxito son las que la radio tocó, pero para mí y creo que Richie está de acuerdo es el mejor disco que hemos grabado y se grabó en Colombia. ¿Bobby, por qué es tan quieto en tarima? Bueno, la gente me pregunta ‘tú por qué no bailas’ y les digo ‘Porque yo toco para que tú bailes’. Yo últimamente estoy moviéndome un poco más, pero es por la experiencia en cantar. Yo canto de verdad, yo respiro correctamente. Estudié para cantar. A ningún cantante serio lo mira moviéndose, porque se afecta la respiración y la afinación. La gente siempre habla de lo afinado que canto y es algo que no quiero afectar. ¿Bobby, cómo se da en usted el proceso de componer? Siempre ando con una grabadora y durante los viajes largos, canto la letra y la música y la grabo. A veces necesitamos una canción que hable de un tema especial, entonces cojo la guitarra y le doy forma. ¿Por qué hablan a veces de una gira de despedida? Richie: En febrero Bobby cumple 79 años, lo veo que está un poquito cansadito. Yo creo que vamos a seguir un tiempito más. Haremos algunas cosas, lo que paguen mejor, porque ya no tenemos 20 años. Pero siempre que pienso que se acabó la cosa, sigue más activa.

Historias de algunas canciones emblemáticas

Sonido Bestial

“En Puerto Rico viajábamos en una buseta y una vez hicieron un chiste de ‘Mira como bestia’, y los muchachos empezaron a decir, “miran como bestia, pero nosotros tocamos como bestia” y dije, “voy a componer una canción que diga que tocamos como bestia. Luego me senté con Richie y confeccionamos ese tema, y nunca hemos podido hacer otro tema así de complicado, podríamos hacerlo pero nunca sonaría igual”.

Agúzate

“Yo tenía enemigos que no sabía ni quienes eran, por causa de las mujeres. Yo no sabía qué tipo de mujer estaba conmigo, y cada mujer tenía un padre, un hermano o un amigo y algunos venían a los bailes a querer enfrentarse conmigo y me decían: ‘Uno de los dos se muere esta noche’. Y yo le decía: ‘Déjame saber la razón por la que tú quieres que yo te mate’. Empezaron a llamarme por teléfono y a decirme que me iban a matar, pero no les ponía atención.

“Yo pensaba, ‘si alguien me quiere matar lo va a hacer, pues estoy parado en una tarima y cualquiera puede disparar’. Pero un día llegando a mi casa me tirotearon. Eran las cuatro de la mañana y vi cuando un carro encendió el motor pero no puso luces y mi primer pensamiento fue hacerle señas para que pusieran las luces, y algo me dijo ‘agáchate’ y me tiré al piso y me dispararon. De ahí sale la canción de lo que me decían ellos, que era: ‘Agúzate, que te estamos pelando’, te vamos a matar.

Y como no sabía quiénes eran, les hice esa canción para contestarles, que supieran que yo no estaba preocupado.

Juan en la Ciudad

“Es una letra que sale directamente de la biblia, es basada en la parábola del Hijo Pródigo”.