¿Por qué internet no ha desplazado al LP?, responden los melómanos

El País le presenta una guía rápida de los sitios donde propios y extranjeros pueden ir a comprar vinilos de diferentes precios. También pueden encargar sus agujas y preguntar por tocadiscos.

Carrera 15 con Calle 8.

Carrera 9 con Calle 11, donde el señor Héctor Reina.

A la vuelta del local de Héctor está Paz Hermanos, tradicional tienda de discos.

Carritos de ventas cerca al antiguo Telecom, en el centro de Cali.

Juancho Producciones en la Carrera 5 #12-28 local 122

Óscar Téllez en la Carrera 5 #16-45 / Carrera 6 #16-60

"Los LP originales se conocen en el grosor del cartón de la carátula y el peso de los discos. Los vinilos piratas están hechos pobremente, el sello de papel no lo rellenan y dejan espacios, también no incluyen los compositores de los temas sino que solo ponen el nombre de las canciones y ya. Otra cosa es que muchas veces no titulan el LP sino que se remiten solo a poner el nombre del artista", cuenta el maestro.