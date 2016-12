El Pacífico retumbará en la Calle de la Feria con Herencia de Timbiquí

La agrupación Herencia de Timbiquí.

Foto: Cortesía Herencia de Timbiquí

Herencia de Timbiquí, una de las agrupaciones más importantes y comerciales del folclor del pacífico colombiano, estará este viernes como invitada especial a la Calle de la Feria en la Autopista Suroriental.

Se trata de la segunda vez en este 2016 que la banda, compuesta por once músicos nacidos en Timbiquí, Cauca, se presenta en Cali luego del espectáculo que ofrecieron en el Festival Petronio Álvarez en agosto.

Herencia de Timbiquí estará en la tarima Crossover ubicada en la Autopista Suroriental con Carrera 47, junto a otros artistas como Andy Caicedo, Matecaña y la orquesta La Misma Gente.

Hablamos con Begner Vásquez, una de las voces de la agrupación, sobre lo que tienen preparado para que esta noche los caleños gocen con los ritmos del Pacífico colombiano.

¿Qué tienen preparado para los caleños?

Venimos a entregarles nuestro nuevo repertorio a todas las personas que se están gozando la Feria de Cali. Cali es para nosotros muy especial y venimos con toda la energía para estas ferias.

Y qué tiene de especial la ciudad para la banda...

Para nosotros, esta es la oportunidad de reencontrarnos con nuestro público caleño y valluno. Cali es una ciudad importante porque ha sido uno de los centros en los cuales nuestra música se ha dado a conocer y que nos ha recibido muy bien. Ustedes son importantes para nosotros gracias a la exposición que le dan a nuestra música, porque los caleños han recibido muy bien nuestras propuestas.

Esta es la programación del segundo día de la Calle de la Feria

Parece que en la Feria de Cali no se abren muchos espacios para la música como la de ustedes, que viene del Pacífico y que también es parte de nuestra cultura...

Sí, eso es cierto, pero uno debe entender muy bien cómo funciona todo este entramado. La salsa se ha convertido en un producto que se vende muy bien y que le ha dado a Cali un lugar internacional, y eso la vuelve más rentable para los empresarios. Pero bueno, nosotros seguimos con nuestras propuestas de folclor, de divulgación de nuestra cultura musical, pero también fusionando ritmos de vanguardia que le llegan mucho a la gente. Estamos aquí trabajando y aprovechando la coyuntura para mostrar esto que estamos haciendo.

¿Debería la Administración abrir más espacios para otras expresiones musicales que también son nuestras?

No, los espacios debemos buscarlos nosotros mismos como artistas. Nosotros tenemos que aprovechar cada pequeño rincón que nos dan, y usar nuestras redes sociales y buscar formas de llegarle al público, y de ese modo los espacios van apareciendo.

¿Y usted, se goza la Feria?

Sí, claro, yo salgo y veo los espectáculos, que me gustan mucho. El Desfile del Cali Viejo y el Salsódromo me los vi este año y me gustaron muchísimo. Pero quiero aprovechar para decirle muy respetuosamente a la Alcaldía que debe trabajar más en las vías de la ciudad. No es posible que en plena Feria, cuando viene gente del extranjero, y las vías en el estado en que están, incluso las vías en que se hicieron los espectáculos.