"La Feria deja lecciones aprendidas que deben ser revisadas": Gerente de Corfecali

Un balance positivo sobre la 59 Feria de Cali entregó la gerente de Corfecali, Luz Adriana Latorre, al afirmar que el público caleño merece todo el reconocimiento por su buen comportamiento en los diferentes eventos.

No obstante, dijo que esta edición deja unas "lecciones aprendidas" que deben ser revisadas para la edición 60 de la Feria de Cali en el 2017.

"He dicho que quedan muchas lecciones aprendidas y que hay entrar a revisarlas. El único que no comete errores es aquel que no arriesga, el que no hace nada. Creo que se toman riesgos calculados que no siempre resultan tan favorables como se proyectan y los 500 metros adicionales del Salsódromo este año, para completar los dos kilómetros, hizo que los bailarines tuvieran un desgaste que no es necesario. Eso puede mejorar y ahí tenemos que tomar correctivos", expresó Latorre.

Latorre exaltó el compromiso y la entrega de los 1500 artistas durante el desfile que abrió la 59 Feria de Cali el pasado 25 de diciembre. También el Desfile de Autos Clásicos y los colectivos teatrales y de danzas folclóricas del Cali Viejo para el desfile de este año.

"El Cali Viejo contó con la participación de más de dos mil personas, una semilla de carnaval importante para los futuros niños, jóvenes y ancianos. Fueron muy importantes los cambios que este año tuvo", expresó la Gerente de Corfecali.

La Gerente rechazó el comportamiento de algunos asistentes a la Feria que hicieron uso de la espuma o 'carioca' para celebrar en las calles de la capital del Valle. También la irresponsabilidad de padres de familia que asistían con sus hijos menores de edad a eventos donde se consumía licor.

Uno de los desaciertos de esta Feria fue la reventa de boletería gratuita para el Salsódromo. El País hizo un recorrido por la zona y pudo establecer que en varias calles aledañas estaban vendiendo entradas entre $100.000 y $150.000.

"Este fenómeno es muy lamentable porque quedan muchas dudas sobre el reclamo que la gente venía haciendo sobre la gratuidad en la Feria. No solo es Cali el que tiene este problema, también Nueva York y Argentina. Esto se trata es de cultura ciudadana", acotó Latorre.

Otro de los aspectos destacables fue la alta participación de artistas caleños en cada uno de los espectáculos, que demuestra un crecimiento de las expresiones artísticas de la ciudad. “Se demostró el nivel los artistas caleños y sobre todo la seriedad y el compromiso con esta Feria. Ninguno de los eventos oficiales de Corfecali fue cancelado y todos disfrutaron de cada uno de los espectáculos programados”.

Cali Viejo, más vivo que nunca

Las comparsas con los mejores músicos, bailarines y artistas de Cali se tomaron el corredor de la Autopista Suroriental para destacar las tradiciones caleñas y todas sus raíces culturales.

La gerente de Corfecali, Luz Adriana Latorre, destacó en el Carnaval del Cali Viejo la excelente participación de los colectivos teatrales que mantienen viva una memoria artística de la ciudad.

“Este desfile cada año está mostrando un avance y una mejoría y para mí es uno de los mejores de los últimos años. Eso se debe a que los artistas caleños están cada vez más comprometidos con el espectáculo”.

El número de artistas que se presentaron en el Carnaval superó los 2.000 de acuerdo con Corfecali, e hicieron parte del evento niños, jóvenes y ancianos.

“La semilla del carnaval es muy importante para el futuro y este año tuvo unos cambios fundamentales. Esperamos que se siga fortaleciendo esta apuesta por recuperar nuestras tradiciones artísticas”.

Día del Pacífico, pura tradición

El color y la tradición autóctona de las comunidades negras están presentes en el Día del Pacífico de la 59 Feria de Cali, evento que se lleva a cabo este lunes en la Plazoleta de San Francisco, centro de la ciudad. Los caleños podrán asistir al encuentro hasta la 1:00 a.m. para disfrutar de bebidas y comidas tradicionales, así como también comprar instrumentos y prendas de vestir típicas del Pacífico colombiano.

“Este evento ratifica que toda la riqueza cultural del Pacífico tiene cada vez una importancia mayoa para la ciudad y está recibiendo todo el reconocimiento que se merece”, dijo Luz Adriana Latorre.

Begner Vásquez, vocalista de la agrupación Herencia de Timbiquí, manifestó su satisfacción por que se ofrezcan estos espacios que sirven no solo para visibilizar los movimientos culturales que se gestan en la costa Pacífica, sino también como vitrina para las agrupaciones que vienen hasta Cali a mostrar su música.

De acuerdo con Lilyan Rosero, directora de la Fundación Cultural Raíces Negras, el de este 2016 fue un show en el que fueron protagonistas las colonias de la zona Pacífica que “mostraron la rica cultura ancestral del litoral”.

Uno de los elementos más destacados por los asistentes a este evento fue la inclusión de muestra gastronómica que permitió tanto a los caleños como a los foráneos, disfrutar de esa rica tradición culinaria.

Melómanos, la memoria de la salsa El cantante panameño Miguel Ángel Bascasnegras, conocido como 'Meñique', saltó a la tarima del Encuentro de Melómanos y Coleccionistas en la noche de este miércoles. Los asistentes disfrutaron de sus éxitos 'Negro Soy', 'Tremenda Combinación', 'Tarde Ya' y 'Tiene Sabor'.

"Este es un evento que celebró sus bodas de plata por todo lo alto y que ratifica, una vez más, que Cali es la salvaguarda de la memoria de la salsa para el mundo entero", dijo la gerente de Corfecali. El encuentro de Melómanos, según manifestó Alejandro Ulloa, estudioso de la salsa en la ciudad, ha venido creciendo de una forma exponencial en la Feria de Cali, pasando de ser un evento que convocaba a un nicho de aficionados por la colección, a otro de los principales atractivos de la Feria, lo que demuestra el interés cada vez mayor de los caleños por conocer la historia de la salsa que está también muy ligada a la historia de la ciudad. En el penúltimo día del evento, se presentó el libro 'Ferias de Cali, una memoria musical contada', de Rafael María García Orozco.

Autos clásicos, cita con la historia

Camionetas Ford de las primeras décadas del Siglo XX, Mustang, Cadillacs, Chevrolet, Corvette y Willys, fueron lucidos por orgullosos conductores y acompañantes, quienes aprovecharon el momento para vestir trajes de acuerdo a la época de su auto.

La mayor crítica que recibió este evento fue la poca asistencia en gradería que presentó. Sin embargo, Luz Adriana Latorre aclaró que a pesar de esa baja asistencia, “hay que tener en cuenta que el desfile tiene un recorrido de 5 kilómetros”, lo cual hace que el público se destribuya a lo largo de todo el tramo.

“También hay que destacar que este año se hizo una mejor curaduría de los autos, para tener carros más vistosos”.

Algunos de los asistentes manifestaron haber esperado una muestra más rica de vehículos. Rodrigo Sarasti, director del desfile, dijo que muchas personas se abstuvieron de participar, porque en años anteriores sus carros sufrieron afectaciones en la pintura por la espuma que les fue echada.

Salsódromo

Más de 1150 bailarines deleitaron a los caleños y visitantes en el espectáculo de inauguración de la Feria de Cali 2016. Con la paz como tema principal, el Salsódromo contagió a los espectadores y amantes de la salsa.

Una de las mayores críticas que recibió este evento, fueron los largos tramos en los cuales los bailarines de salsa no realizaban espectáculo para el público y la reventa de la boletería. Ante esto, Latorre aclaró que aún queda por afinar el tema de los tiempos de baile de los artistas. “Resolver estas dificultades no es tan fácil. Nosotros hicimos una apuesta y pues no siempre las cosas salen como se preveen”.

Edwin Chica, director de Tango Vivo y Salsa Viva y quien realizó el recorrido del Salsódromo junto a sus bailarines, reconoció que si bien el alargue permitía que más caleños disfrutaran, “al final el desgaste del bailarín era mayor y eso juega en contra de la calidad del espectáculo”.

En ese sentido, una idea que lanza para subsanar la situación es crear un elenco de relevo para que los bailarines tengan un tiempo de descanso e hidratación; y eso evitaría que el público se incomodara porque el artista no baila. “Generalmente cuando el artista está en esas zonas de recuperación, el público reclama porque no hay show, en parte quien paga su boleta tiene derecho a disfrutar; y el bailarín tiene derecho a un receso luego de un trabajo intenso”.

En lo que tiene que ver con la reventa de la boletería gratuita, la gerente de Corfecali manifestó que se trata de un problema de cultura ciudadana que se le escapa de las manos a esa corporación.

Chica también propone que para el próximo año, desde la organización, se ofrezcan parámetros para tener vestuario del mismo nivel y calidad.

Calle de la feria, para todos

Papo Sánchez, Willy García, José Bello, Cali Flow Latino, Danny Frank, Dorancé y el Sexteto Café fueron algunos de los artistas que se presentaron en el primer día de la Calle de la Feria . Reviva los mejores momentos.

Corfecali destacó que la Calle de la Feria se ha convertido en un espacio para la familia en el que cada vez más caleños participan y que demuestra que, aún en eventos masivos, la ciudadanía sí puede tener un buen comportamiento. También se destacó la participación de los artistas, la mayor parte de ellos caleños, y la variada oferta que se tuvo en cada una de las tarimas.

Las quejas alrededor de este evento tuvieron que ver con las dificultades en la movilidad que se generaron, a lo cual Corfecali respondió que “es imposible realizar un espectáculo de esta magnitud y no tener este tipo de problemas”. Otro de los lunares presentados alrededor de estos espectáculos fueron los problemas de orden público que, aunque no fueron graves, sí generaron peleas y agresiones aisladas a lo largo de la Autopista Suroriental.