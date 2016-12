Tenga en cuenta estas restricciones durante la Feria de Cali, evite sanciones

Para garantizar el orden durante los seis días de la 59 Feria de Cali, la Alcaldía expidió un decreto que prohíbe el uso de harina y espuma en los eventos públicos, así como también el porte de armas blancas, entre otras medidas.

El decreto 411­.0.20.0703 de diciembre de 2016 establece ­que el incumplimiento a es­tas medidas dará luga­r al pago de­ multas de hasta de dos ­salarios míni­mos mensuales vigente­s. Las normas tienen vigencia del 24 de diciembre al 1 de enero de 2017 y rigen las 24 horas.

Así mismo se prohíbe ­la venta de bebidas e­mbriagantes en espaci­os públicos como parq­ues, vías públicas, e­scenarios deportivos,­ parqueaderos o bahía­s públicas, plazoleta­s o similares en el m­ismo periodo.

Tampoco estarán autorizadas las carav­anas de vehículos y m­otocicletas.

La Secretaría de Salud decretó la alerta ­amarilla en la red ho­spitalaria del Munici­pio desde el 24 de diciembre hasta la medianoche del 1 de enero.

Por estos días de temporada de fin de año y Feria de Cali 2016, la ciudad recibe a cientos de personas que asistirán a los diferentes eventos de la gran fiesta caleña.

Adicionalmente, hay otro paquete de medidas que debe tener en cuenta para la época y que comienza a aplicar desde este domingo. Lea también: Pico y Placa, desvíos y otras medidas para tener en cuenta en la Feria de Cali.

Cierre de vías, ajustes en horarios de rumba, cambios en rutas del MÍO, son algunas de ellas. ¡Que la rumba no lo sorprenda desprevenido!

Pico y Placa

La Alcaldía confirmó que la medida del Pico y Placa continuará vigente durante la última semana del año.

“El Pico y Placa no se va a modificar para nada; no se va a levantar, ni se va a aumentar ni a disminuir”, enfatizó el alcalde de Cali, Maurice Armitage.

La medida se aplica para vehículos particulares y de servicios públicos. Esta rige de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 10:00 a.m. y de 5:00 p.m. a 8:00 p.m. No aplica para los fines de semana ni los días festivos.

El secretario de Tránsito, Juan Carlos Orobio, hizo un llamado para evitar asistir en vehículo particular a los eventos de la Feria. "Utilicemos el transporte público y el MÍO para evitar congestiones y sobre todo para poder disfrutar tranquilamente de esta temporada”, reiteró.

Cabe recordar que el Pico y Placa rota a partir del próximo lunes 2 de enero para vehículos particulares. El decreto con el cambio será publicado la próxima semana.

La Autopista Suroriental entre carreras 39 y 66 concentrará la realización de los eventos más masivos de la Feria, por lo cual es una de las zonas donde más se afectará la movilidad.

Vea aquí el mapa con los desvíos

Según la Secretaría de Tránsito, ese tramo de la Autopista estará cerrado durante los desfiles, para darle prioridad al acceso peatonal.

Las vías alternas para dirigirse al sur y norte son la Calle 5, Calle 6 (o Avenida Roosevelt), la Calle 13 (o Pasoancho), Calle 14 y Calle 16.

En el sentido sur - norte, la Autopista Suroriental estará habilitada solamente hasta la Carrera 66, donde se debe girar a la derecha para tomar las calles 13, 14 y 16.

En el sentido norte - sur, la misma Autopista estará habilitada hasta la Carrera 39, donde se debe girar a mano derecha para tomar la Roosevelt y la Calle 5.

También habrá cierres sobre la Calle 9, a la altura de las Canchas Panamericanas, por el Encuentro de Melómanos y Coleccionistas., que se lleva a cabo entre el 26 y 30 de diciembre de 2:00 p.m. a 2:00 a.m..

La Calle 9 estará cerrada de la Carrera 39 hasta la Carrera 36 A bis.

La alternativa para quienes en dichas horas se desplacen de sur a norte, será llegar hasta la Carrera 39, girar a la izquierda para tomar la Calle 8, e incorporarse a la Calle 9 a la altura de la Carrera 36 A bis.