Entregarán más de 5 mil boletas gratis para desfiles de la Feria de Cali

Se estima que este año 100 mil personas más, en comparación con años pasados, disfrutarán de los eventos de la Feria de Cali.

Foto: Archivo El País

Un total de 5.400 boletas gratuitas serán distribuidas este año por la Alcaldía para los principales eventos de la Feria de Cali.

Esta medida hace parte de la estrategia del Municipio de facilitar que más personas puedan acceder sin costo a los principales eventos de la programación ferial.

Bajo el nombre de 'Héroes del Progreso', la Alcaldía entregará estas entradas a jóvenes con buen rendimiento académicos de los colegios de Cali, deportistas y emprendedores del programa TÍOS (Territorios de inclusión y oportunidades).

Según Luz Adriana Latorre, gerente de Corfecali, con estas boletas se pretende hacer un reconocimiento al mérito de los jóvenes que están trabajando por contribuir al desarrollo de la ciudad.

Sin embargo, la funcionaria hizo un llamado a valorar esta estrategia de la Alcaldía para que se cumpla su objetivo y no sean revendidas.

"La reventa de boletas es una preocupación de cualquiera que realice grandes espectáculos. No podemos ser tan ingenuos de pensar que no se dará el fenómeno, porque la reventa es algo que no escapa al evento de ninguna ciudad del mundo", explicó.

Enfatizó que este gran número de boletas gratis corresponde a una estrategia del Municipio que va más allá de lo económico, pues busca reconocer el mérito, por lo que "esperamos que no se vea echada al traste por la reventa y falsificación".

Vea aquí toda la programación de la Feria de Cali

La funcionaria explicó que el 100% de la boletería de la Feria está producida con criterios de seguridad y que cada entrada tiene 7 filtros específicos. Sin embargo, indicó que estos filtros atacan la falsificación, pero no necesariamente la reventa.

"Pese a que están bien fabricadas hay casos de personas que se arriesgan a comprar boletas de cualquier papel y no en los puestos de venta autorizados. La reventa es un fenómeno en doble vía, del que compra y el que vende, por eso hacemos un llamado a que se evite este tipo de cosas", precisó.

La Policía Metropolitana de Cali indicó que en el marco de todos los controles que se harán en la Feria, se tendrá mano dura contra el alcohol adulterado, pólvora y también reventa de boletas.

Además de estos incentivos, se calcula que 200 mil personas podrán ver de pie los tres desfiles en las zonas de acceso gratuito, debido al aumento de 2 kilómetros en el recorrido del Salsódromo.

¿Quiénes son los beneficiarios? Cerca de 3000 boletas serán entregadas a niños que se destacaron en los Juegos Municipales y Premios Supérate. A los niños se les entregará 3 entradas para que asistan con sus padres.

También recibirán boletas los deportistas destacados de los Premios Farallones, Torneo Interno de Bolos y Baile Deportivo.

Recibirán el incentivo los monitores deportivos de la Cliclovía y otros programas de la Secretaría de Deporte Municipal.

Otras boletas serán entregadas a los mejores estudiantes de las 91 instituciones educativas públicas de la ciudad. Cada colegio recibirá 12 entradas para los jóvenes con mejores promedios de los grados 10 y 11.

Las demás boletas serán entregadas a jóvenes emprendedores del programa Tíos.

Además se entregarán entradas a los padres de jóvenes que son bailarines del Salsódromo y Cali Viejo.