CVC no descarta lluvias durante la Feria de Cali

Aunque se esperan días secos, la CVC no descarta algunas lluvias durante la semana de la Feria.

Foto: Jorge Orozco | El País

Las lluvias podrían mantenerse durante la próxima semana, cuando se realiza la 59 Feria de Cali, según indican los pronósticos de la Corporación Autónoma Regional del Valle, CVC.

Aunque se espera que la mayoría de los días sean secos, los expertos no descartan algunas lluvias, pues diciembre es un mes de transición a la temporada seca.

Inicialmente, la CVC había estimado que las lluvias se extenderían hasta la tercera semana de diciembre, pero Saúl Ramírez, técnico meteorológico de la corporación, dice que es probable que continúen en días de Feria, pues "hay un fenómeno débil de la Niña influyendo en el clima".

Este panorama es diferente al registrado durante el año pasado, cuando por el Fenómeno del Niño hubo tiempo seco y días muy calurosos durante la semana de Feria, en los que el termómetro marcó temperaturas de hasta 34 °C.

El experto dijo que para los próximos días la temperatura podría oscilar entre los 30 y 31°C, con días mucho más frescos que los del año pasado.

"Diciembre es un mes de transición a la temporada seca. El año pasado fue un mes muy caluroso, porque según los registros de la CVC, el 2015 fue el más seco de los últimos 60 años. Sin embargo, los diciembres generalmente tienen lluvias, que suelen ir descendiendo la última semana del año", explicó Ramírez.

Añadió que incluso, por esa transición se pueden registrar aguaceros como el ocurrido el martes pasado en el municipio de Buga, donde cayeron 100 milímetros de agua en una hora, causando afectaciones en 62 viviendas y dejando damnificadas a 70 familias.

Sin embargo, enfatizó que la sensación térmica será mucho más fresca que la habitual, pues no habrá una humedad tan alta que las personas suelen identificar con el bochorno.

Ramírez recomienda a los ciudadanos que suelen ir de paseo a los ríos en esta temporada de vacaciones, que tengan precauciones cuando vean los días nublados y lluviosos, para evitar emergencias.

La corporación también reitera su llamado a las autoridades, para que tomen medidas tendientes a la prevención de las amenazas que acompañan la temporada de lluvias como son crecientes súbitas, inundaciones, derrumbes y deslizamientos de tierra.

Por otra parte, el clima para el inicio del año se espera sea un poco más seco, pues es el mes en el que comienza la temporada de calor que suele extenderse hasta marzo.