"La venta de boletas se frenó totalmente", dice empresario del Concierto Histórico

Don Omar, uno de los artistas que estaban confirmados para este concierto.

Foto: Jhoan Calderón / El País

Que los artistas no habían confirmado. Que aún no estaban los permisos. Que hubo mala planificación. Que no se vendieron las suficientes entradas. Esas fueron algunas de las especulaciones se empezaron a tejer luego de que se conociera el aplazamiento del Concierto Histórico, que estaba programado para 30 de diciembre en el estadio de Palmaseca.

Por eso, El País buscó explicaciones de Rafael Araujo, organizador del evento, quien dijo que después de los problemas de movilidad que se presentaron en ese escenario durante el último partido del Deportivo Cali "la venta de boletas se frenó totalmente".

Sin embargo, dijo, ya hay una nueva fecha para la realización del concierto.

¿Qué pasó por qué se aplazó el Concierto Histórico, programado para el 30 de diciembre en el estadio del Deportivo Cali?

Básicamente la razón del aplazamiento del concierto, que ya es de conocimiento público, empezó por el tema de movilidad al estadio, que a raíz del partido entre el Deportivo Cali y Bucaramanga ( 5 de diciembre), hubo varios problemas con la evacuación, situación que nos generó grandes complicaciones para la realización del concierto y por eso tomamos la decisión de aplazarlo y hacerlo en el estadio Pascual Guerrero.

Pero el tema de los problemas de movilidad y acceso al estadio de Palmaseca son ya conocidos, ¿por qué entonces se decidió realizar el concierto allá?

Todo eso se había tomado en cuenta y nosotros ya habíamos realizado un concierto allá hace cuatro años en el cual tuvimos 35 mil espectadores y no hubo inconvenientes de movilidad. El problema se suscitó en el último partido del Cali, donde no hubo control en el parqueadero y en los accesos y se formó un taponamiento donde la gente se demoraba más de tres horas en salir, entonces esto causó malestar entre el público y las personas que habían comprado la boleta y que pensaban que les iba a pasar lo mismo.

¿Tenían planes de contingencia para que no sucediera lo que pasó en el último partido del Cali?

Nosotros teníamos un plan de contingencia frente a eso, teníamos todas la vías de evacuación, ya habíamos presentado el plan de movilidad pero en el último partido del Cali se formó una polémica muy grande, que causó muchos problemas.

¿Qué tanto personal de logística y seguridad estaba programado para ese plan de contigencia?

Teníamos 400 policías, 300 personas en logísiticas, tres ambulancias, siete puntos de emergencia, 10 reguladores de tránsito, 4 guardas de tránsito y una máquina de bomberos. También 40 socorristas de la Cruz Roja, 50 coordinadores de oficinas, entre otros.

Pero si se tenía la contingencia ¿por qué se decide cancelar el evento?

Nosotros tuvimos muchas reuniones con la gente de movilidad y precisamente salieron a relucir todos esos aspectos pero el público era el que se sentía más incómodo con la situación que se estaba generando. Nosotros teníamos nuestro plan y estábamos listos para hacer el concierto limpio, lo teníamos preparado y todos los artistas estaban listos. Todo estaba organizado para realizar el evento, pero el tema de movilidad es algo que se nos salió de las manos y que nos terminó perjudicando porque a la gente que han entrevistado y que ha salido en los medios ha dicho que realizar el concierto allá con esos problemas de movilidad iba a ser muy complicado y es una decisión que nosotros estábamos manejando desde la semana pasada y analizamos por todos los medios porque a nadie le gusta aplazar un evento pero lo estamos haciendo por la comodidad del público, que al final es el que siempre tenemos que beneficiar.

¿Osea que al final eso pesó para que la gente no comprara las entradas para el evento?

A raíz de lo del partido del Cali, la venta se frenó totalmente y lo que empezamos fue a recibir quejas de la gente que piensa que les va a pasar lo mismo.

¿Para cuándo quedó reprogramado el concierto?

El Concierto Histórico se realizará el sábado primero de abril del 2017 en el Pascual Guerrero. Ya hablamos con la gente del estadio para la disponibilidad del sitio.

¿Por qué no se pensó en el Pascual desde mucho antes, sobretodo después de lo sucedido con el Cali?

El estadio estaba ocupado con un evento el 27 de diciembre y por reglamentación, el estadio no lo prestan dos veces el mismo mes para espectáculos.

¿Y los que quieran la devolución del dinero?

Los que quieran la devolución de la inversión en la boletería se les hará el reintegro del 100% del costo del boleta.

¿Qué deben hacer?

Tienen que dirigirse a Colboletos y ellos les dirán los pasos a seguir para la devolución de la boleta.

¿Estará la misma nómina de artista?

Si, estarán todos.