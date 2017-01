Yenisel Valdés le dijo adiós a los Van Van de Cuba

Agrupación los Van Van de Cuba.

Archivo Elpaís.com.co

La cantante Yenisel Valdés, la voz femenina de los Van Van de Cuba, confirmó este lunes su salida de la agrupación tras 16 años.

La noticia comenzó a compartirse por las redes sociales durante el fin de semana, pero solo hasta hoy la artista lo oficializó en Facebook.

"Amigos es verdad que ya no estoy en la orquesta. Mi salida no la motiva el querer hacer carrera en solitario, no la motiva ningún problema personal entre mis hermanos de la orquesta, mi salida ha tenido solo un móvil y es el amor. Me casé y mi esposo vive en California (Estados Unidos)".

De acuerdo con Yenisel, aunque consideró la posibilidad de seguir vinculada a la agrupación, las políticas cubanas no lo permiten, porque para poder hacerlo debe estar radicada en la Isla.

"Soy una mujer que siente que sus prioridades cambiaron, estoy feliz de haber pertenecido a esta maravillosa orquesta por 16 años de mi vida, de haber recorrido el mundo y ver bailar y disfrutar a tanta y tanta gente. Bendecida además por haber sido dirigida por el señor Juan Formell Cortina por 14 años", manifiesta la cantante de éxitos como 'Y después de todo'.

A pesar de confesar que se siente realizada profesionalmente, Yenisel aseguró que se agotó "de tanta soledad acompañada".

La artista aseguró que no dejará de cantar y agradeció especialmente a sus amigos y fanáticos de los Van Van en Colombia, Perú, Ecuador y Europa. También a sus compañeros en la orquesta y aseguró que "siempre habrá Van Van aunque sea uno solo"

También aprovechó para aconsejar a quien llegue a hacer parte del grupo: "venga quien venga solo tiene que saber escuchar sin sed de protagonismo, ser tan humilde como el más humilde de los bailadores. Los cantantes no han hecho a los Van Van son los Van Van quien ha hecho a los cantantes".

En su más reciente visita a Cali, la que sería la última presentación de Yenisel Valdés con los Van Van de Cuba en la capital vallecaucana, El País habló con ella y los demás vocalistas de la agrupación.