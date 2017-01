Voces y murmullos: ¿Por qué el alcalde Armitage se vio obligado a cambiar su ropero?

El alcalde Maurice Armitage durante la entrega del nuevo parque automotor a la Policía Metropolitana de Cali.

Raúl Palacios l El País

Guardas y el Alcalde

Casi un año después del cisma entre el alcalde Maurice Armitage y los guardas de Tránsito, por la frase célebre de que en la entidad estaban “Alí Babá y los 40 Ladrones”, parece ser que la relación ha mejorado radicalmente, pues los guardas de tránsito, con mucho orgullo, tienen rotando por las redes sociales una carta en la que el mandatario les felicita por la gestión realizada.

En uno de los apartes del comunicado reza: “Su entrega a las tareas encomendadas demuestran un cambio de actitud que hace positiva la gestión ejecutada”. ¿Hasta cuándo les durará el romance?

A cambiar el ropero

Al alcalde Armitage ha tenido que empezar a cambiar el ropero. Durante campaña, el mandatario siempre dijo que era más fácil vestirse siempre del mismo color, por lo que en su ropero guardaba siempre siete mudas del mismo color (pantalón caqui y camisa azul clara). Pero esta situación se le salió de las manos, a tal punto que el pasado martes durante la visita del presidente Juan Manuel Santos fue evidente para todos que el Alcalde tuviera el mismo atuendo que el de los miembros del esquema de seguridad del Jefe de Estado.

La situación se prestó para que lo matonearan en redes sociales, por lo que en el evento del pasado viernes con el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, en el centro de Cali, a Armitage se le vio con una camisa distinta a la azul clara con la que usualmente se le ve.

De saco y corbata

Muy sorprendidos quedaron los asistentes a la visita del presidente francés Francois Hollande a la zona veredal de La Venta, en Caldono, Cauca. El mandatario galo y toda su comitiva llegaron impecables como si fueran para una pasarela de ‘haute couture’ en los Campos Elíseos.

La explicación es que el protocolo del presidente de Francia obliga a vestir de traje completo oscuro, excepto durante el verano europeo.

Aparte de todo, los guardaespaldas de Hollande dejaron con la boca abierta a las asistentes, incluidas guerrilleras, funcionarias o periodistas colombianas, porque parecían modelos sacados de la semana de la moda en París. Al final todas dijeron ‘Oh la lá’. Mientras que a ellos lo que les encantó fue el café colombiano cultivado en la misma zona veredal.

Dron, el juguetico del Secretario de Salud

Para reducir costos, desde hace un año un dron se encarga de transportar las muestras de sangre de los habitantes de la zona rural de Cali hasta la ESE de Ladera (Cañaveralejo) para ser analizadas en un laboratorio.

La idea surgió dentro del programa Salud al Campo que lidera el actual secretario de Salud de Cali, Alexánder Durán Peñafiel, como una herramienta para agilizar tratamientos médicos a los habitantes de los 15 corregimientos que no tienen servicio de salud.

El problema es que, al parecer, el sofisticado aparato no ha sido fácil de operar y tiene ‘desvelado’ al funcionario. Resulta que el GPS, al no contar con operación satelital, no siempre llega a su destino, pues tiene cierto desfase en las coordenadas señaladas.

Muchas veces, el mismo Secretario ha tenido que rogar “por la devolución del aparatico”, cuando cae donde no debe con el fin de lograr que las muestras lleguen hasta el laboratorio para ser analizadas. Pero, muchos han llegado a pensar que Durán es un aficionado a la tecnología aérea o que tiene un juguetico más para entretenerse.

Víctima profesional

En el Hay Festival, que se realiza en Cartagena, el escritor Héctor Abad dijo que en este momento que vive el país, en el tránsito hacia el fin del conflicto, ya ha dejado de sentirse víctima de la muerte de su padre. “Eso de convertirse en una víctima profesional es la cosa más terrible que hay”, dijo, desatando las risas en el auditorio del Hotel Santa Clara.

Italiano chiviado

En otro momento de su charla, Héctor Abad relató que cuando lo amenazaron de muerte y se fue a vivir a Italia, se fue odiando Colombia: “Pensé: este país es una mierda, me voy a volver italiano. Me esforcé mucho e incluso, aprendí a hablar bien el idioma, lo cual es fácil puesto que el italiano es un dialecto del español”, dijo con humor, y remató diciendo: “Pero cuando me senté a escribir en italiano no pude, estaba perdiendo la lengua de la infancia”. Entonces, volvió a ser colombiano.

De Nat Geo, a Cali

El antropólogo y biólogo canadiense, Wade Davis, con PHD en etnobotánica e investigador residente de la National Geographic entre 1999 y 2013, estará en Cali como uno de los invitados de lujo que este año tendrá la tercera Feria Internacional de las Aves, Colombia Birdfair 2017. Cali sigue posicionándose como uno de los destinos mundiales en avistamiento y la presencia de Davis es otra de las ratificaciones. Mire no más: el hombre, que estudió en Harvard, es además escritor (autor de 19 libros), fotógrafo y cineasta; miembro del Consejo de Exploradores de NGS y vicepresidente honorario de la Real Sociedad Geográfica Canadiense. Y nombrado uno de los exploradores del milenio. ¡Para qué más!