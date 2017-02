Si se perdió el show de Lady Gaga en el Super Bowl, revívalo aquí

Lady Gaga durante el Super Bowl.

Foto: AFP

La diva del pop, Lady Gaga, fue la estrella del show del medio tiempo del Super Bowl realizado en la noche del domingo en Texas.

La primera canción fue un clásico: "Poker Face", le siguió "The Edge of Glory" y "Born This Way", que se ha convertido en un himno de la comunidad LGBT, que habla de aceptación sin importar raza u orientación sexual.

Gaga presentó un espectáculo de alta tecnología, con una coreografía excelente, que incluyó la participación del público en el campo con linternas que cambiaban de colores.

La intérprete es bien conocida por sus abiertas posiciones políticas y sus extravagantes vestimentas, había dicho que enviaría un mensaje de inclusión.

"Una nación bajo Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos", relató en un traje plateado de Versace y atada a cables que la llevaron al escenario en el medio del campo.

