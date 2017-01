Trump arremete contra Meryl Streep por discurso en los Globos de Oro

Meryl Streep en los 'Golden Globes 2017'. "Lacaya" de Hillary Clinton, "una de las actrices más sobrevaloradas de Hollywood": así describió este lunes Donald Trump a Meryl Streep, furioso por sus duras críticas en la ceremonia de los Globos de Oro, que recorrieron como una tromba las redes sociales.

La respetada actriz, nominada 19 veces a un Óscar (un récord para cualquier actriz y actor) y tres veces ganadora de la codiciada estatuilla, arremetió contra Trump y su divisiva retórica sin mencionarlo directamente, en un discurso el domingo de noche en Los Ángeles.

Con la voz temblando de emoción, tratando de controlar las lágrimas, la actriz evocó especialmente un episodio en el que Trump, entonces candidato republicano, habla del reportero discapacitado Serge Kovaleski del diario The New York Times, agitando sus brazos mientras lo imita.

Kovaleski padece artrogriposis, un síndrome que limita el funcionamiento de sus articulaciones.

Periodista "rastrero"

"Es una lacaya de Hillary que perdió a lo grande. Por la 100ª vez, nunca 'parodié' a un periodista discapacitado (nunca haría eso)", dijo Trump en otra serie de tuits, continuando así su costumbre de responder rápidamente a quienes lo critican vía las redes sociales.

"Simplemente lo mostré como un 'rastrero' cuando él cambió totalmente una historia que había escrito hacía 16 años para hacerme quedar mal", dijo. "¡Esto es apenas más prensa muy deshonesta!", agregó.

En un breve discurso al aceptar el premio Cecil B. DeMille a su trayectoria que le entregó la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, Streep, considerada una de las mejores actrices del mundo y ganadora de 8 Globos de Oro, recordó una "actuación" que la marcó este año.

"Fue cuando la persona que está pidiendo sentarse en el escaño más respetado de nuestro país imitó a un periodista discapacitado, a alguien a quien supera en privilegios, en poder y en la capacidad de defenderse. Me rompió el corazón cuando lo vi", dijo la actriz.

"Todavía no puedo quitármelo de la cabeza porque no sucedió en una película. Fue la vida real. Y este instinto de humillar, cuando es practicado por alguien que está en la escena pública, por alguien poderoso, se filtra en la vida de todo el mundo, porque da permiso para que otras personas hagan lo mismo", dijo.

Violencia genera violencia

"La falta de respeto genera falta de respeto. La violencia incita a la violencia", afirmó. "Cuando los poderosos usan su posición para amedrentar a otros, todos perdemos", añadió bajo una salva de aplausos.

"Ustedes y todos los que están en esta habitación, en realidad, pertenecen a los segmentos más vilipendiados de la sociedad estadounidense ahora. Piensen sobre eso. Hollywood, los extranjeros y la prensa", dijo la actriz de 67 años, en referencia a las continuas críticas de Trump a la prensa, a la que acusa de tendenciosa, y su discurso fuertemente anti-inmigrante.

Streep, como la inmensa mayoría de la industria del entretenimiento, apoyó a Hillary Clinton, la rival demócrata de Trump, en la carrera a la Casa Blanca.

"Gracias a Dios por Meryl Streep, que le dijo la verdad al Poder en los Globos de Oro esta noche", se congratuló la veterana actriz Bette Midler en Twitter.

"El discurso de Meryl Streep no fue político, a menos de que la decencia, la empatía y el respeto sean políticos", se felicitó por su lado la actriz Mia Farrow, también en Twitter.

En una corta entrevista con el diario The New York Times, Trump, que será investido el 20 de enero, dijo que no había escuchado el discurso de Streep pero que estaba "sorprendido" por ser criticado "por gente del cine liberal".

La exjefa de campaña de Trump y principal asesora del presidente electo, Kellyanne Conway, dijo el lunes al canal Fox que está "preocupada de que alguien con una plataforma como Meryl Streep" esté "alentando los peores instintos de las personas".

"Hay mucha autocompasión. Les vendría bien un poco más de conciencia de sí mismos cuando hablan en sus vestidos de trillones de dólares de cuán vilipendiado está el pobre Hollywood", ironizó Conway.

Streep urgió a la prensa a exigir cuentas a los poderosos y contar la verdad.

"Como mi querida amiga, la fallecida princesa Leia me dijo una vez, 'Toma tu corazón hecho añicos, y conviértelo en arte'", concluyó en referencia a Carrie Fisher, la estrella de "La Guerra de las Galaxias" que murió de un ataque cardíaco el 27 de diciembre.