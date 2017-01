Top de seis artistas que han hecho el 'oso' en medio del show

En abril de 2012, la barranquillera fue invitada para cantar el Himno Nacional en la VI Cumbre de las Américas. Pero lejos de enaltecer el cántico, terminó arruinando la versión al confundirse la letra en algunos pasajes.

Por ejemplo, en vez de decir “libertad sublime”, dijo “la libertad de ublime”, por lo que Twitter estalló con las respectivas bromas, y en Facebook ya hay varias páginas con la famosa frase.

Beyonce

La falta de ensayos con la orquesta obligó a Beyoncé

a hacer playback frente al presidente de los Estados Unidos, Barack Obama. La cantante declaró que su interpretación del himno norteamericano era una grabación y que no era la primera vez que usaba playback.

“Soy perfeccionista. Practico hasta que me sangran los pies. No tuve tiempo de ensayar con la orquesta. Debido al tiempo, al retraso… no me encontraba cómoda cantando en directo”, dijo al respecto.