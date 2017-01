Serrat regresa a Colombia con un renovado show de ‘El gusto es nuestro’

Joan Manuel Serrat, quien se presentará en Medellín y Bogotá los próximos 16 y 18 de febrero.

Foto: Elpais.com.co | Colprensa

Serrat es de esos pocos seres humanos que ha logrado el prodigio de volver su apellido una marca inconfundible. No hay dos Serrat, solo hay uno: Joan Manuel, el querido cantante catalán al que Colombia no se cansa de aplaudir, cada vez que sus giras lo traen a nuestros escenarios.

Febrero próximo nos da otra oportunidad. Estará el jueves 16 cantando en Medellín (Plaza La Macarena) y el sábado 18, en Bogotá (Corferias) con Ana Belén, Víctor Manuel y Miguel Ríos, haciendo una presentación renovada del concierto ‘El gusto es nuestro’, que presentaron 20 años atrás.

¿Qué significó volverse a reunir con Ana, Miguel y Víctor, para cantar y viajar 20 años después de un proyecto tan exitoso?

La verdad es que nos reunimos bastante a menudo, lo que pasa es que llevamos 20 años sin juntarnos para cantar, al menos para cantar los cuatro, porque nos hemos visto uno con otro y otro con uno para tener el gusto de compartir escenario. Lo que resulta verdaderamente gratificante es volver a ir a Colombia, después de tanto tiempo sin poder estar. Para nosotros no es recuperar un concierto que dejamos sembrado por ahí hace 20 años, sino ir a sembrar uno nuevo y eso es fantástico.

No es un secreto que sus fanáticos son incondicionales, así que seguramente muchos los vieron hace dos décadas, ¿qué novedades encontrarán en el espectáculo de este año?

Me vieron seguramente los que tienen más de una edad, pero otros no han visto el espectáculo. Lo que espero es que para todos resulte un concierto que no tenga otra novedad que la de responder a las expectativas que sea capaz de crear. Venimos cada uno con sus canciones, compartiéndolas entre nosotros, tratando de compartirlas entre la gente, disfrutándolas y buscando divertirnos con lo que más nos gusta, que es hacer nuestro oficio.

¿Cómo decidieron qué canciones nuevas incluir y cuáles sacar para esta segunda ocasión?

Lo primero que hicimos fue darnos mucha libertad para que cada quien escogiera lo que quisiera cantar y más tarde acordar los duetos que cada quien quisiera hacer con cada cual. Es algo que nace del afecto al trabajo ajeno y del respeto mutuo que nos tenemos, además del cariño. Porque, evidentemente, si no existiera una amistad profunda, como la que hay entre nosotros, difícilmente valdría la pena estar compartiendo escenario a esta altura del partido.

¿Algo les resultó difícil en el trabajo para esta segunda experiencia de ‘El Gusto es Nuestro’?

Pues tendría que darme usted tiempo para que pensara, porque no tengo una respuesta así a la mano. Y, probablemente, lo que se me viniera a la cabeza no tendría ninguna importancia, comparándola con la alegría y el placer que me produce hacer las cosas como las estamos haciendo.

De la primera gira, además de los recuerdos, quedaron discos y libros. ¿Qué dejarán después de esta?

Claro que dejaremos. Hay un disco grabado, del que no sigo exactamente su edición, pero sé que está ese material discográfico, además del videográfico. Espero que los puedan compartir y disfrutar en Colombia (aún no hay disquera que los traiga al país; está en Spotify).

¿Qué representa para Serrat regresar a Colombia, que lo ha aplaudido tantas veces, ahora en un momento distinto, cuando el país intenta pasar la página de la guerra y lograr una reconciliación?

Para mí es un placer. Ojalá pudiera venir más a menudo, si mis actividades y mi familia me lo permitieran. Cada vez que vengo trato de disfrutar lo más que puedo de una tierra que me es querida, que no me es en lo absoluto ajena, o de paso, o de trabajo, sino donde tengo amigos, donde he perdido muchos amigos y donde, a pesar del tiempo transcurrido, todavía sigo con la ilusión de generar nuevas amistades. He estado en Colombia en épocas muy oscuras y en épocas mejores. Quizá ahora sea una época que pueda plantear una nueva esperanza para el país, que ya lleva muchos años peleando por ello. Ojalá se concrete todo este proceso largo, que sin duda será más largo en muchos aspectos, y que cuanto antes llegue a buen puerto, para poderlo disfrutar.

¿Cuál es el secreto para que ustedes mantengan esa energía intacta, casi adolescente, sin importar la edad?

Qué más quisiéramos. Ana es la que lo tiene mejor porque es, por supuesto, la más hermosa y la que transmite más energía. A los demás, afortunadamente, la vida no nos ha tratado mal a ninguno y hemos podido mirar las cosas con bastante ilusión, sin que la salud nos cause malas pasadas que no se puedan superar. Por otra parte, no creo que la juventud esté en el corazón solamente, sino que está en muchas otras partes y nosotros no tenemos ningunas ganas de dejarla más de lo que ella nos deje a nosotros, al menos en mi caso. La juventud nos ha ido dejando poco a poco, pero no quiero darle chance de que lo haga más de prisa.

Hace dos años, en su última visita, en Medellín usted dijo que seguirá cantando hasta cuando la gente lo soporte, ¿cómo lo van soportando por estos días?

Mire, creo que hay una serie de razones que conducen a abandonar un proceso, una aventura, una ilusión, un trabajo o lo que sea. El primer motivo, evidentemente, es uno mismo; es decir, la ilusión que uno tenga por hacer las cosas, y no se deja si es algo que se hace opcionalmente, como lo es a esta altura del partido –y perdóneme que insista en esa frase— el ejercicio de esta profesión, que hago solo porque me gusta. También es muy importante que la salud nos permita hacerlo; somos un organismo sumamente delicado y frágil que está en manos ajenas. También existe el receptor de lo que uno hace; si a la gente no le gusta o no le interesa, pues uno lo abandona. Y existe una cuarta razón: que uno llegue a encontrar algo que lo divierta más, que le llené más el ratico de vida que nos queda. Si ninguna de estas cuatro razones aparece, no le quepa a usted duda de que me va a tener en Colombia no solo en esta gira, sino en una individual que haré próximamente.

Me impactó un video que cuenta el drama de los refugiados que llegan a Europa, en el que se escucha de fondo su canción ‘Mediterráneo’. Está usted comprometido con la causa de estas personas…

Sí y seguimos en ello. El día 11 (de febrero) habrá en su beneficio un concierto muy grande, acá en Barcelona, con muchísimos artistas. Y próximamente habrá una gran manifestación reclamándoles a los gobiernos, a las administraciones, que cumplan sus compromisos respecto de los refugiados y reclamando justicia para cualquier ser humano que se ve obligado a abandonar su tierra, por la guerra, o por el hambre, o por el odio, o por cualquiera otra razón.