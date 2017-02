Las seis características clave de los emprendedores exitosos

En algún momento todos hemos escuchado la idea que tienen familiares o amigos de crear su propia empresa y ser sus propios jefes, manejar su propio dinero y no cumplir horarios en empresas. Sin embargo, hay que tener cuidado, pues crear empresa es una responsabilidad que requiere mucha disciplina.

Está comprobado que crear empresa en cualquier país no es cosa fácil, y más en Colombia, ya sea por requisitos jurídicos, económicos o de cualquier otra índole, los cuales se pueden interponer y son las principales causas por las cuales los emprendedores desertan rápidamente de su negocio.

Pese a los largos trámites las cifras muestran que en el país existe un alto número de emprendimientos y desarrollo de negocios desde la idea inicial hasta convertirla en una empresa rentable.

En el 2015 se crearon 63.029 empresas en el país, una cifra aunque inferior al 12,5 % a la del 2014 cuando se gestaron 72.069 –según el gremio Confecámaras–, fue la tercera más alta en los últimos siete años.

Y a pesar de que el número de las compañías que mueren cada año es significativo, las grandes duran 18 años y las pymes 12, dichos niveles son similares a los de un buen número de países.

Un estudio realizado por la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB), en el 2013, encontró que -pasado el primer año después de la creación- solo sobrevivió el 55 % de las empresas creadas; para el segundo, el 41 %; al tercer año, el 31 %, y llegado el cuarto año quedó en el 23 %. “Esto evidencia que en las últimas décadas el comportamiento de la generación y el fracaso empresarial se han mantenido”, explica el informe.

A continuación le sugerimos algunas características que deben tener los emprendedores para tener éxito y así poder potencializar su idea y volverla una marca reconocida.





1. Perseverancia

Muchos emprendedores inician su negocio solo con la idea de hacer dinero y ante el primer obstáculo se rinden. Los más grandes emprendedores de la historia coinciden en que el dinero no era su prioridad al iniciar, sino que las razones que los guiaron eran pasión, deseos de superación e ideales de cambiar el mundo. “Cuando estamos iniciando un negocio es importante trabajar todos los días en este y no hay que desfallecer ante las dificultades. Es importante tener claro que los primeros años la empresa no va a dar los resultados que esperamos y que las ganancias no van a ser inmediatas”, asegura Christian Geovanni Burbano, gerente de CGBC Group, empresa dedicada a la consultoría en marketing y producción de eventos. Los expertos recomiendan estar psicológicamente preparados para saber que cuando una empresa está iniciando es un proceso demorado y largo.

2. Creatividad

La creatividad es un factor competitivo al momento de crear empresa. Esta comienza con la inspiración y la imaginación, etapa en la que se aclaran las ideas para un nuevo proyecto. En este proceso creativo se dan fases como el cuestionamiento y la investigación. Para Gustavo Adolfo de la Cruz, gerente de mercadeo de la empresa Latinoamérica, la creatividad es importante porque ”nos ayuda a diferenciarnos de la competencia y a tener clientes cautivos. También refuerza la marca y la diferencia en el mercado. Se trata de buscar la manera de hacer mejor lo que ya existe”.

3. Disciplina y responsabilidad

Estas dos características son de vital importancia, sin ellas los emprendedores coinciden al manifestar que cualquier idea de negocio -por más buena y exitosa que sea- puede llegar al fracaso. Por tal motivo es importante ser responsables y capaces de valorar las consecuencias e implicaciones de la toma de decisiones. “Manejar el tiempo de uno como gerente y único dueño de la empresa es importante. También se debe tener una buena administración de los recursos para no incurrir en gastos extras”, asegura Burbano.

Es crucial saber que alcanzar una meta depende de las propias habilidades y acciones, y no de factores externos. La responsabilidad del dueño crea un puesto trabajo agradable, dinámico y divertido ya que al mantener todo en orden, los pagos puntuales y hacer un producto de buena calidad se crea un ambiente agradable para el trabajador y para el cliente.

4. Iniciativa

Las ideas de negocio perfectas no existen. La mayoría de los emprendedores se quedan toda la vida esperando un negocio rentable y sin riesgo, y finalmente nunca emprenden porque no tienen ‘la mejor idea’. Por tal motivo es importante buscar una idea sencilla y empezar, pues en su desarrollo se le irá dando mejor forma. Motivación para trabajar independientemente, dar el primer paso, ser aventurero y estar dispuesto a emplear nuevos métodos, son algunas recomendaciones de los expertos que se deben tener en cuenta al iniciar.

5. Liderazgo, pasión y reputación

Ser líder es importante para desarrollar proyectos propios. El papel de un líder es convencer a las demás personas de que ciertas ideas tienen sentido, y que se debe trabajar por ellas. Hay líderes espirituales, jefes, personas destacadas, etc., pero todas tienen una característica especial: saben llevar a su grupo de trabajo hacia las metas que se imponen.

Por tal motivo quien desee emprender debe tener capacidad de liderazgo, y así poder ver oportunidades en todo momento. Por otra parte, “la pasión es importante porque cuando se está iniciando es la única explicación para que los emprendedores sigan adelante a pesar de las adversidades”, explica Gustavo Adolfo de la Cruz, gerente de mercadeo y eventos Latinoamérica, y agrega que otro factor importante es la reputación personal, pues cada uno de nosotros es un producto, por eso nuestra imagen se debe cuidar.

6. Arriesgar y buscar oportunidades

Asumir riesgos o ser capaces de exponerse al fracaso a uno mismo y a su propio negocio debe ser una característica del emprendedor. “Si emprender no fuera una decisión de riesgo muy seguramente habría más emprendedores y empresarios que empleados. Esto se debe a que somos personas que tememos al cambio, pues nos da miedo el riesgo. Entre mayor riesgo, mayor rentabilidad del negocio o producto”, explica Christian Geovanni Burbano, gerente de CGBC Group.

Un buen emprendedor ha de estar preparado para que las cosas no salgan bien y debe tener la capacidad y los conocimientos para encontrar oportunidades en las malas experiencias.

Además, debe ser optimista y hallar los aspectos positivos en las experiencias negativas. Y, sobre todo, aprender constantemente.