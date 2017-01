Las respuestas 'reales' de la señorita Colombia en Miss Universo

Andrea Tovar supo utilizar muy bien las redes sociales para ganar la popularidad que necesitaba para los votos del público.

Foto: Especial para El País

“Pongo de referencia a un país que viene de la violencia y, así haya dos presidentes que no se lleven bien uno con otro, hacemos lo posible por conseguirla (la paz), a través del respeto, la inclusión, y para tener una transformación social que eduque a nuestros niños”, respondió Andrea Tovar, ante la pregunta de Steve Harvey de por qué creía que la violencia prevalece y qué recomienda para evitarla. Lea también: Señorita Colombia Andrea Tovar, tercera en Miss Universo

Posteriormente, se enfrentó a sus dos rivales (Francia y Haití) respondiendo a un mismo interrogante: ¿Cuál ha sido su más grande fracaso y qué aprendió de ello? La representante colombiana aprovechó para enviar un mensaje de inclusión, que fue aplaudido por los asistentes del Mall of Asia Arena de Manila.

“Creo que muchas veces en el momento de no aceptar a alguien por su diferencia, no aceptarlo por su preferencia sexual, no ser capaz de aceptar su error. Cada una de esas experiencias le dan la oportunidad a uno de tener fortaleza en valores y principios”, fue la segunda respuesta.

Fue Iris Mittenaere, la nueva Miss Universo, quien brilló con su elocuencia al hablar sobre la crisis mundial de los refugiados.

“Creo que cada país es libre de aceptar o no a los refugiados. Nosotros tenemos nuestras puertas abiertas. Aceptar a los extranjeros es lo que ha permitido que seamos un país globalizado y que nos animemos a viajar más y a aprender de lo que hay afuera”, dijo con ayuda de un traductor.

Miss Haití, quien dio toda una sorpresa por su desempeño en el certamen, habló sobre los Derechos Humanos, tema en el que se sentía inspirada por la ex primera dama de los Estados Unidos, Eleanor Roosevelt. “Hace miles de años eramos seis especies, ahora somos solo una y necesitamos aprender a respetarnos”, dijo la nueva Virreina Universal.

La noche del perdón

Steve Harvey le dijo en broma a Andrea Tovar: “Me caso contigo”. Foto: Especial para El País

Al principio de la velada Andrea estaba más coqueta y simpática. Así se le vio cuando el presentador de la gala, Steve Harvey, la presentó y le preguntó si era muy odiado en Colombia,

Con un abrazo y un “no te preocupes, abracémonos”, Miss Colombia perdonó a Harvey a nombre del país por su craso error en 2015. Un gesto al que el presentador respondió con un “Quiero que te cases conmigo”.

Gracias a sus rasgos indígenas y afrodescendientes, y a su notoria actividad en las redes sociales, Andrea Tovar partió como una de las favoritas a ganar la corona. Con medidas 86, 68, 97 y 1,79 metros de estatura, la Señorita Colombia 2015, según algunos, se vio beneficiada en su popularidad por el error cometido el año pasado por Steve Harvey, que nombró como ganadora a su compatriota Ariadna Gutiérrez por equivocación y a los pocos minutos otorgó la corona a la filipina Pía Wurtzbach.

Durante toda la gala el presentador aludió a lo sucedido hace un año, lo cual destacó la presencia de Miss Colombia, algo que ella supo aprovechar.

En Miss Universo no hay reglas que prohiban las cirugías, ni que haya posado en lencería, no hay estereotipos raciales y eso se destacó dentro de las elecciones de las finalistas: hubo latinas, asiáticas, norteamericanas, europeas y africanas como Kenia, país que participaba por primera vez.

La señorita Francia, Iris Mittenaere, una estudiante en odontología de 24 años se quedó con la corona de Miss Universo en una ceremonia realizada en Filipinas. La francesa superó a Raquel Pelissier, de Haité, quien quedó virreina y a la colombiana Andrea Tovar, primera princesa. Fotos: AFP y Miss Universo