¿A quién le pide perdón Mike Bahía?

Mike Bahía, cantante caleño.

Especial para El País

Después de cerrar un 2016 de éxitos con su más reciente sencillo, ‘La muñeca’, con el que alcanzó los primeros lugares en los listados radiales de Colombia y Ecuador, Guatemala y Costa Rica, el caleño Mike Bahía inicia el año presentando su nueva canción, titulada ‘Perdón’.

Este sencillo está hecho desde hace algún tiempo, pues es de la camada de ‘Buscándote’ y de ‘Estar contigo’. Sin embargo, solo hasta ahora sale a la luz pública. “Me da mucha alegría presentar esta canción porque me la soñé, me soñé en un accidente de tránsito en el que solo quería pedir perdón cuando el tiempo terminó…”, recuerda el artista caleño de 30 años.

‘Buscándote’ es la canción que siempre me piden en todos los conciertos. Para mí es considerada un himno, cuando la canto la respuesta del público me impresiona”. "Los aspectos que más resalto en mi música son el mar, la buena onda, la alegría. Todo lo que tiene que ver con la playa y las vacaciones, ese soy yo”, Mike Bahía, cantante.

Mike Bahía agrega que, con esta canción, busca que las personas reflexionen frente a distintos comportamientos que se tienen día a día. “A veces nos vamos de la casa discutiendo con nuestros familiares, o con un mal ambiente. Esto no debe ocurrir porque no sabemos qué nos pueda pasar en la calle y posiblemente no regresemos a casa”, explica Mike.

Además de ser de su autoría, el sencillo es producido por Ronny Wats e interpretado junto a Juan Galves, vocalista de Alkilados. El tema reúne sonidos urbanos con la onda playera, estilo musical que ha caracterizado al artista durante toda su trayectoria.

Actualmente el video lyric de ‘Perdón’ cuenta con 220.561 visitas y los comentarios de los seguidores no se han hecho esperar, la mayoría de estos llegan desde el extranjero y coinciden en que la canción tiene un sonido único y diferente a lo que se escucha en la radio de sus países.

“Mi hermano fue el encargado de realizar el video lyric, es una creación 100 % hecha en familia. A él se le ocurrió que la letra de la canción debía ir escrita en hojas de papel porque son los mensajes que esta persona le envía a una mujer y ella nunca le da una respuesta”, asegura Mike.

Por ahora el polifacético cantante está a la expectativa de que su nuevo sencillo suene en todos los rincones del país mientras realiza conciertos en varias ciudades de Colombia.

Mike Bahía, un caleño que interpreta éxitos

Michael Egred es su nombre real. Incursionó en la música desde muy joven, pues a los 8 años ya estaba aprendiendo a tocar guitarra, motivado y apoyado por su padre. “Mike Bahía no es producto de un reality, sino de una búsqueda constante de la música. Yo fui el primer corista masculino del colegio cuando apenas tenía 9 años”, asegura el artista.

Una de las mejores etapas de su vida fue pertenecer durante cinco años a la agrupación caleña ‘Capzula’, y para él esta fue una verdadera universidad musical porque con ella terminó de enamorarse de este oficio.

Mike, quien también es administrador de empresas, explica lo importante que fue para él: “Con esta banda descubrí todas las posibilidades de dedicarme a lo que me gusta y todo lo hice por inercia y con amor profundo por el arte. Con este equipo de cinco personas logramos hacer cosas muy bonitas y pudimos realizar una gira internacional, inclusive, logramos hacer un video con poco presupuesto pero con mucho amor, esta etapa fue solo un abrebocas”.

Para Mike es muy diferente ser el vocalista de una agrupación que ser un solista. Para lograr esto tuvo que preparar y cambiar su imagen, empezando por su nombre. “El nombre Mike decidí utilizarlo porque así siempre me han llamado mis amigos. Este nació gracias a una retrospección que pude hacer sobre lo que venía pasando en mi vida a nivel musical. El Bahía es un apellido lejano”.

En 2013, el caleño inicia de forma más formal y profesional en la música, en el programa ‘La voz Colombia’, donde fue pupilo de la también caleña Fanny Lu, su asesora de música en el programa.

Desde sus inicios Mike contó con el respaldo de los mejores productores del género urbano como Montana The Producer, Juan Jhail y Ronny Watts. El 2014 sería su año, pues el éxito ‘Buscándote’ llegó a todos los rincones de Colombia y Latinoamérica. El sencillo estaba inspirado en el buen momento que pasaba al lado de Greeicy Rendón, actriz colombiana, más conocida como la ‘Chica vampiro’, con quien ha continuado su relación amorosa.

En redes sociales esta canción fue una de las más escuchadas del año. En YouTube el sencillo ya cuenta con más de 51 millones de visitas. “Es una canción romántica perfecta para dedicar, que aparte de dar absoluta fe de su característico sonido, logra transportarnos a una deliciosa tarde playera”, asegura Mike, y agrega que en esta composición se plasma la historia de su carrera debido a que fue el éxito que lo puso en el escenario musical de un momento a otro.

Ese mismo año lanzó ‘Estar contigo’, una producción con una letra que le habla al amor y se ambienta con ritmos tropicales, de reggae y ska.

Al momento de preguntarle cómo ha sido su cambio desde aquel 2014 hasta hoy, Mike responde que ha madurado bastante porque la vida le ha ido dando experiencias y vivencias que solamente se van sumando a un diario lleno de historias, las cuales piensa dejar escritas en canciones.

Por ahora este caleño seguirá dejando en alto el nombre de nuestra ciudad, su guitarra continuará sonando y con sus letras enamorará a más de una pareja que escuche sus canciones en cualquier lugar del mundo.

Más de su historia

El nuevo tema, ’Perdón’, hará parte de 'Yo soy', su próxima producción discográfica que pronto llegará al mercado e incluirá éxitos anteriores como 'Buscándote' y 'La muñeca', entre otros. Algunas de sus colaboraciones más destacadas son ’Tú tienes razón’, en 2015, con Gusi, y con Alejandro González lanzó el sencillo ‘Le hace falta un beso’. Alkilados siempre ha sido uno de los grupos que más ha tenido afinidad con Mike, con ellos decidió sacar al mercado ‘Magdalena’, un sencillo que contó con cerca de 9.000.000 reproducciones en YouTube el año pasado.