¿Por qué 'El Paseo 4' rompe récord de taquilla en Colombia?

Diego Vásquez, en ‘El Paseo 4’ logró conectarse con el equipo de actores: Aída Morales, María Margarita Giraldo, Víctor Tarazona y Manuela Valdés.

Esta vez el paseo no fue ni a Cartagena ni a Sasaima, Cundinamarca. La familia Rubio decidió hacer hasta lo imposible para poder visitar al familiar ‘rico’ que vive en los Estados Unidos y así cumplir su sueño de internacionalizarse.

Más allá de la polémica que este tipo de producciones nacionales despierta entre la crítica especializada, es imposible negar la aceptación que tiene por parte del público, que casi ha convertido la saga ‘El Paseo’ en otra tradición navideña.

La historia comenzó el 24 de diciembre del 2010. La primera edición de la saga fue dirigida por Harold Trompetero y protagonizada por Antonio Sanint y Carolina Gómez. Fue un éxito total, sus 1,501,806 espectadores la hacen actualmente la cuarta película más vista en el país en la historia del cine colombiano.

Gracias a la aceptación del público dos años después fue estrenada en su segunda versión y la respuesta fue casi la misma, pues más de 1.400.000 personas acudieron a las salas de cine para ver de nuevo las ocurrencias de Lucho Calvo, un padre de familia que con gran esfuerzo planeó las vacaciones de su vida. Sin embargo, estas no salieron para nada bien.



En la tercera edición de ‘El Paseo’, estrenada en diciembre del 2013, las vacaciones en Cartagena llegaron a su final y la familia Crespo debió volver a la rutina de trabajo y estudio, pero Álvaro Crespo, padre de la familia, no estaba dispuesto a que su viaje de regreso fuera aburrido. De hecho, fue divertido, pero accidentado.

Con la llegada de ‘El Paseo 4’ el reto era aun mayor, se debía crear una película original en la que no se repitiera lo mismo que en las anteriores, sin dejar de lado la esencia que las había caracterizado. Una tarea nada fácil, pues había una presión interna por el éxito de taquilla que han tenido ‘El Paseo’ 1, 2 y 3. “De eso nos cuidamos mucho, ya que no estamos compitiendo con nosotros mismos, también nos cuidamos de no montarnos cargas innecesarias, ya es bastante complicada la competencia con otras películas como para hacernos pelea con nosotros mismos”, explica Dago García, productor de la saga que en esta ocasión fue dirigida por Juan Camilo Pinzón.

Pinzón pudo darle a ‘El Paseo 4’ un protagonismo especial a la familia y, sobre todo, revivir el sentimiento nacional. La cinta se mueve entre la irresponsabilidad, el cariño y la solidaridad en la tierra del sueño americano. Quizás esa fue la clave de su acogida, pues con 1,652,722 espectadores es la película colombiana más vista en la historia del cine de nuestro país.

“El éxito de la película tiene mucho que ver con Diego Vásquez. Él logró construir un personaje entrañable, y la ventaja de trabajar con un actor como él, hace que la gente lo vea como una persona tierna. Fue capaz de darle cosas diferentes al personaje de Alberto Rubio”, reconoce Dago.

Admite que lo escogió prácticamente a dedo, “lo conozco desde hace mucho tiempo, es la segunda película que hacemos con él. Estaba seguro de que así como pudo hacer muchos personajes de villano en otras producciones, aquí podría representar un personaje cálido y cercano a los demás”.

Por su parte, Diego le da todos los créditos a Dago, y comenta que la gran acogida que tuvo la producción se debe a la capacidad que tiene Dago de insistir en crear un público, en contar historias que a la gente le gustan, desde un lenguaje liviano con personajes que están un poco salidos del contexto normal. “Él ha logrado crear a través de sus películas el lenguaje que buscan las personas para recrearse y divertirse”.

En las salas se escuchan carcajadas cuando Diego, en los zapatos de Alberto, padre de la familia Rubio Cucalón, hace hasta lo imposible para conseguir que a su familia le aprueben la visa mientras impide que su suegra los haga quedar en ridículo, debe luchar con cocodrilos, afrontar la prisión en una cárcel en el extranjero y tratar de hablar en inglés cuando no maneja ni el verbo ‘to be’.

Por todas estas ocurrencias y hechos particulares que en muchos casos nos identifican como colombianos hicieron que ir a cine en familia fuera todo un paseo.

Conozca a Diego Vásquez, estrella del filme colombiano ‘El Paseo 4’, que rompió récord al permanecer cinco semanas en la cartelera nacional. Estudió geología, vendió tamales y se declara amante del joropo.

Por Anderson Zapata e Isabel Peláez