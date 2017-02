'Pollinator', nuevo álbum con el que Blondie vuelve a escena

Debbie Harry, vocalista de Blondie.

Agencia AFP / Elpaís.com.co

El grupo estadounidense Blondie, liderado por Debbie Harry , lanzará el 5 de mayo un nuevo álbum, 'Pollinator'.

Este undécimo álbum de estudio estará precedido por la salida del tema 'Fun', escrito junto a Dave Sittek, líder del grupo TV on the Radio, un primer sencillo que devuelve al grupo a su período disco pero con un sonido electrónico muy actual.

Varios artistas de diferentes generaciones fueron invitados a componer temas con la banda formada en 1975 por la cantante Debbie Harry, de 71 años, y Chris Stein, guitarrista y compositor.

El nuevo álbum contará con la participación de grander artistas, como Johnny Marr (ex Smiths), la cantante de rock Joan Jett, la cantautora australiana Sia, el guitarrista de The Strokes Nick Valensi, y la joven británica Charli XCX, anunció el miércoles el sello BMG.

Banda emblemática de la escena post punk neoyorquina, con conciertos memorables en el mítico club CBGB's, Blondie navegó entre el rock, el disco y el new wave, encadenando éxitos convertidos en clásicos como 'Heart of Glass' , 'Call Me' y 'One Way or Another'.

El grupo, que ha vendido 40 millones de discos en todo el mundo, comenzará en abril una gira por Australia y Nueva Zelanda, que pasará luego por Europa.