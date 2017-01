Estas son las películas más sonadas para los Globos de Oro

La La Land es protagonizada por Emma Stone y Ryan Gosling.

Foto: Especial para El País

Llega la temporada de premios del séptimo arte, y con ella, algunas joyas cinematográficas que hay que ver. Aquí, las nominadas a los Globos de Oro.

La La Land

Es la gran favorita de la temporada con ocho nominaciones a los Globos de Oro. Además es la nueva oportunidad de ver juntos en pantalla a Emma Stone y Ryan Gosling, esta vez cantando. “Creía que la época de los antiguos músicales de Hollywood ya había pasado. Es muy especial para mí y creo que el público siente lo que significa en mi carrera”, contó Gosling en una entrevista. . Él es un frustrado pianista de jazz que se gana la vida como puede mientras persigue su sueño: abrir su propio club; ella es una aspirante a actriz que sortea los casting como puede: con más voluntad que fortuna.

Manchester by the sea

El nuevo trabajo de Kenneth Lonerman, que ha recibido una entusiasta acogida por parte de la crítica, desde su estreno en el pasado Festival de Sundance, tiene cinco nominaciones. Protagonizada por Casey Affleck, Lucas Hedges, Kyle Chandler, Michelle Williams, Matthew Broderick, Gretchen Mol y Tate Donovan, cuenta la historia de un solitario conserje de Boston (Affleck) cuya vida da un giro radical cuando se ve obligado a cuidar de su sobrino (Hedges) tras la súbita muerte del hermano del primero y padre del segundo (Chandler).

Moonlight

Tiene seis nominaciones y puntuación de 99 sobre 100 en Metacritic y 8,9 en el sitio especializado Rotten Tomatoes. El segundo largometraje de Barry Jenkins ya acumula varios galardones. Está basado en la obra de teatro ‘In Moonlight Black Boys Look Blue’ de Tarell Alvin McCraney, en la que se exploran tres capítulos en la vida de un joven que lucha por conocerse a sí mismo y descubrir su sexualidad, topándose con homofobia, problemas sociales y tráfico de drogas. Es de una producción “humilde”, su presupuesto fue de sólo 5 millones de dólares.

Lion

Dirigida por Garth Davis, está basada en hechos reales y cuenta con un reparto formado por Dev Patel, Rooney Mara, Nicole Kidman, David Wenham, Eamon Farren y Tannishtha Chatterjee.

Saroo Brierley (Dev Patel) es un muchacho indio que vive en la extrema pobreza y con solo 5 años, se separa accidentalmente de su familia en una estación de tren y se pierde. Es adoptado por una pareja australiana, Sue ( Kidman) y John (Wenham). Veinticinco años después, decide localizar a su verdadera familia, embarcándose así en un difícil viaje hacia su pasado.

Hacksaw Ridge

Con tres nominaciones representa el regreso de Mel Gibson como director, después de una década. La cinta cuenta la historia real de Desmond Doss, condecorado con la Medalla de Honor, el máximo reconocimiento en las Fuerzas Armadas de EE.UU., a pesar de su rechazo a portar armas mientras combatió en la II Guerra Mundial.

Doss fue vilipendiado por sus compañeros tras declararse objetor de conciencia, pero terminó por ganarse el respeto y admiración de todos ellos al salvar las vidas de 75 hombres en la batalla de Okinawa (Japón).

Hell or high water

Tanner (Ben Foster) y Toby Howard (Chris Pine) son dos hermanos que viven en Texas y que se han propuesto atracar el mayor número de bancos de la zona. Uno es un ex convicto y el otro es un padre divorciado con dos hijos. Su plan: pagar al banco con la misma moneda el dinero que deben para no perder su granja. Será una carrera a contrarreloj con la policía pisándoles los talones. Dirigida por David Mackenzie tiene tres nominaciones. No es recomendada para menores de 12 años por sus escenas de violencia explicita.

Nocturnal Animals

Tom Ford se ganaba la vida como diseñador de prestigio hasta que decidió probar suerte en el cine como director con muy buenas críticas. Con Amy Adams y Jake Gyllenhaal como protagonistas, la película discurre en dos planos temporales. En el presente Susan es el foco del espectador y en un tramo paralelo, ella va leyendo esa novela recibida donde tiene lugar un duro y oscuro thriller (que termina siendo lo más interesante del film). Animales Nocturnos, que compite en tres categorías, se basa en una novela titulada ‘Tres Noches’.

Florence Foster Jenkins

Aunque para muchos esta película, inspirada en un caso real, se quedó corta, quizás su gracia y el nombre de Meryl Streep en su listado de créditos, le otorgaron cuatro nominaciones a los Globo de Oro. Florence Foster Jenkins (Streep) es una madura millonaria neoyorquina que desea a toda costa dar el salto a la ópera. Solo hay un pequeño problema: sus habilidades para el canto son totalmente nefastas. Pero a su socio y mánager, St. Clair Bayfiled (Hugh Grant) no le interesa ese detalle en absoluto, mientras que haya un cheque que compense la tortura. Pese a no tener talento, no habrá problema para mantener su éxito y que la gente acuda a sus recitales para comprobar que es tan mala como se dice.