El Mono Sánchez va por la 'gaviota del humor' a Viña del Mar

Especial para El País

El caleño Carlos ‘El Mono Sánchez’, todos los días, dice en voz alta una frase que es como su mantra: “Vamos a hacer el humor hoy”.

El próximo 7 de abril cumplirá 51 años, 28 de los cuales ha vivido del chiste este padre de un joven de 17 años y fiel hincha del América.

Y qué mejor regalo para su carrera y para su vida que haber sido invitado al Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, a realizarse del 20 al 25 de febrero, en Chile, para presentar su show ‘Somos colombianos y qué’ con la variante ‘O dime si soy latino’.

Precisamente este sábado, a las 8:00 p.m., ofrecerá en el Teatro Jorge Isaacs una función en la que mostrará parte de lo que será su espectáculo en Chile.

Hablamos con él antes de que emprenda el vuelo por la Gaviota, el máximo premio que otorga el ‘Monstruo’, como es llamado el público de la Quinta Vergara. Su arma no será el canto sino la sonrisa, aclara, la misma que ha utilizado para el amor: “Dicen que es más fácil conquistar a una mujer por su sonrisa y hacerla reír que tratar de ser amable sin serlo”.

¿Ser comediante le ha restado credibilidad con las mujeres?

Sí, por estar metido en un mundo de rumba, creen que uno es picaflor, pero cuando ven que uno es hogareño y familiar hay un cambio de pensamiento. Crecí trabajando en sitios de rumba donde se manejaba mucho licor y eso hizo que le cogiera prevención. La gente pensaba que uno por trago y comida iba a fiestas, yo les decía: “Si quieren les llego comido y borracho”.

Desde 2011 ingresó a ‘Sábados felices’. Empezó como invitado. Creció en el humor de la mano de Enrique Colavizza.

¿Cómo innovará su show para conquistar al público chileno y a los televidentes?

‘Somos colombianos y qué’ es un producto que viene manejándose hace cuatro años, pero esta vez se varía a ‘Dime si soy latino’. Hablaremos de los latinos como una marca, de cómo somos, cómo nos ven. Variaremos los modismos, adaptados a Chile, pero en especial a un lenguaje internacional. Vamos a hablar de la madre latina que siempre dijo “Yo no voy a hacer lo que mi mamá hizo” pero lo hace. Los pelados de ahora, los millenials, no piensan en trabajar, solo quieren viajar. No quieren sino conocer el mundo, vivir bueno, estudiar una carrera así no les sirva o les guste.

¿Y qué temáticas trata en el show que presentará en Cali?

Siempre tenemos un invitado especial, esta vez será ‘Mariconsuelo’. Yo tengo un personaje, que es uno de los viejitos sordos en ‘Sábados Felices’, ‘Severo’, que le hablará a la gente de cómo afrontar la tercera edad, por qué a los viejitos los dejan con los nietos, cómo hacer el amor después de los 70, qué hacer con un jubilado en la casa, la lucha de un colombiano desde los 62 hasta los 65 para poderse pensionar. Luego va Mariconsuelo y después yo con lo que voy a hacer en Viña del Mar.

¿Cómo surgió la invitación a Viña del Mar?

Me llamaron en el 2015 para asistir al Festival de 2016, pero yo no había dimensionado lo que la gente en Chile maneja respecto al humor. El Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar es de cantantes, la gente va a concursar por una Gaviota, pero en los previos siempre hay un humorista, y así no concurse, para el público asistente, 16.000 personas por noche, el humorista debe ganarse una Gaviota.

Los chilenos dan prioridad a los humoristas locales y si es un extranjero tiene que ser muy bueno. Yo he vivido de la mano de chilenos casi toda mi carrera, en especial de Don Francisco y hace unos días en el sitio web chileno Emol.com se resaltó mi labor de la mano del animador chileno durante 20 años, pero el año pasado yo decliné, les quería dar a los humoristas chilenos el espacio que se merecen. La sorpresa es que me volvieron a llamar este año y han sido siete meses ajustando detalles técnicos, cambios en los efectos y en lo audiovisual, todo adaptado a la Quinta Vergara. Mucha gente de la colonia chilena que conozco hace más de 20 años me han colaborado mucho.

"Trabajando para una empresa chilena, invité al presidente de esta a Sello Negro Bar, donde yo me presentaba. Me dijo que tenía que escoger entre mi trabajo o presentarme allá. Elegí los chistes”, Carlos ‘El Mono’ Sánchez, comediante.

¿Cuándo viaja y cuándo se presenta?

Viajo el 20 de febrero, estamos en previos el 21 y la gala conmigo es el 22. Estaré en el escenario la misma noche que Isabel Pantoja quien hará un homenaje a Juan Gabriel. Ella maneja el público que he tenido en 28 años de carrera y eso me tiene muy contento, porque de todas las noches será la del público adulto, en las otras van Maluma, J Balvin y Olivia Newton-John.

¿Quién le puso ‘El Mono’ y quién le dice hoy en día Carlos?

Alfredo Palacios Rivera me puso el remoquete de ‘El Mono’ una noche que llegué al Rancho de Jonás, de Cali, y me pidieron que reemplazara al imitador de planta que no había llegado. Me presentaron como “‘El Mono’ Sánchez que actúa los domingos en el Kilómetro 18”. Me subí a contar dos chistes y terminé quedándome media hora. Don Jonás me ofreció trabajo allí, jueves, viernes, sábado y domingo, en un horario ‘vampiro’, dormía de día y trabajaba de noche. Ahora solo en mi casa me dicen Carlos cuando están bravos. Inicialmente fui el payaso de la casa, luego el cuentachiste, cuando aparece Pásela Chévere en el año 93 en el primer programa de humor por Telepacífico, ya era humorista, y cuando llego a ‘Sábado Gigante’ con Don Francisco, para mi papá ya era comediante.

