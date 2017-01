¿Modelos o malabaristas?, la crítica al reality 'Colombia's Next Top Model'

El programa se emite en el Canal Caracol y es conducido por Carolina Cruz con intervenciones de Franklin Ramos.

Foto: Especial para El País

Como fotógrafo de modelos por varias décadas puedo dar testimonio: lo que muestra el programa ‘Colombia’s Next Top Model’, de Caracol, no es así.

La profesión de modelaje es como cualquier otra, merece respeto y dignidad. Ni en los animales ni en los humanos se necesita maltratar para conseguir resultados, no es necesario presión sicológica o física para ello.

La idea de decir cosas ofensivas por parte de un conductor de programa televisivo como este, donde Franklin Ramos ejerce una presión cínica, no es la manera de hacer un reality y menos cuando se pone en riesgo la integridad física de las chicas.

Esa pasarela con una trampa giratoria en la mitad donde tenían que pasar y donde las modelos sufrieron torceduras de tobillos y caídas espantosas, es un abuso.

El camión dando vueltas en un parqueadero mientras las chicas se cambiaban y se caían y se golpeaban, es denigrante, eso no es así en ninguna pasarela del mundo.

Son pruebas para otro tipo de realitys, seguramente en desafíos extremos donde los participantes están entrenados para eso, pero no unas niñas. Porque eso son, niñas, que en su sueño de convertirse en famosas permiten ese tipo de atropellos. No señores, eso no es así en ese mundo y si algunos lo practican no deberían hacerlo, no es justificable y menos para mejorar un rating.

Nuestra sociedad es cada día más violenta y este tipo de espectáculos no ayudan, estamos en descomposición y mientras no cambiemos nuestros valores y nuestro sueños la cosa empeorará.

Muchos niños que están en etapa de formación y búsqueda no deberían ver ese tipo de programas, no producen sino insatisfacción y un vacío muy grande donde ven que por una meta se tiene que hacer de todo, incluyendo sacrificar valores morales y la dignidad.

¿Por qué se tiene que recurrir a estas estrategias para ganarle al programa competidor? ¿Quiénes son las personas que fomentan esto? Tantas preguntas que no encuentro respuestas...

Lo único que sí puedo con autoridad afirmar es que para ser modelo de fotografía o de pasarela no hay necesidad de participar en esos circos. En la industria la mayoría de gente es buena, con algunas excepciones.

Si usted lee este texto y su sueño es volverse modelo, busque bien, que a donde llegue encuentre respeto y no manipulación. Que no le exijan comportamientos denigrantes.

Modelos hay de todo tipo y no todas tiene que ser flacas esqueléticas, es un estereotipo que no es real, no todos somos flacos, hay de todo. No se dejen intimidar con amenazas, siempre una defensa respetuosa de los principios es mejor que chuparse el maltrato y sus posteriores consecuencias. Ojo, chicos y chicas, hay un mundo maravilloso en el respeto y la dignidad.