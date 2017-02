¿Qué no le duele más a Silvestre Dangond?

Silvestre Dangond, cantante vallenato.

Foto: Darwin Ávila | Q'hubo

Después de Diomedes Díaz no existe un cantante de vallenato que reúna tanta fanaticada como lo es Silvestre Francisco Dangond Corrales, el urumitero que saltó a la fama con ‘La colegiala’ en 2004 y que con el lanzamiento de su nuevo álbum, ‘Gente valiente’, dio un paso gigante para que su música sea conocida en el mundo entero.



Silvestre, el máximo exponente del género en lo que se conoce como la ‘nueva ola’, venía preparando esta nueva producción desde el 2015 y recién salida del horno, la compartió con los medios de comunicación de todo el país, en un magno evento que se realizó en el Hotel Movich Buro 26, en Bogotá.



Al encuentro llegó vestido con ropa casual: pantalón de dril caqui, franela blanca, una chaqueta gris que lo protegió del frío intenso que azota a la Capital y unas gafas oscuras que no dejaban ver su rostro, estaba realmente sensible y eso lo mostró en la entrevista, incluso lloró.



El músico de 36 años y que tiene cinco nominaciones al Grammy, impone un antes y un después con esta propuesta musical y eso lo avala el éxito del sencillo ‘Ya no me duele más’, que desde su lanzamiento tiene más de 30 millones de reproducciones en You Tube.



Son 14 canciones en las que Dangond expresa su amor por la mujer y por las personas que día a día trabajan por él. Reveló que a los 55 años se retirará del espectáculo para disfrutar todo lo que el ‘silvestrismo’ le ha dado, entre otros detalles.

¿Usted por qué es valiente?

He sido valiente muchas veces y esta vez no podía ser la excepción, creo que atreverse a tocar puertas, a salir de la zona de confort es de valientes, por que la gente piensa en cuidar lo que ya tiene, pienso que el hombre soñador no tiene límites.

¿Cómo ha sido la aceptación de ‘Gente valiente'?

Como todo, tiene un cambio, y el 95% de las personas están felices y encantadas porque este es un disco lleno de amor, de energía positiva, es totalmente diferente. Hay choques, pero es de esperarse, siempre estuve preparado para esto, sino hubiera estado preparado no me hubiera atrevido a hacer ‘Gente valiente’. Estoy contento con el resultado, las cosas bonitas se premian.

Incursiona en nuevos ritmos además del Vallenato...

Sí, nuevas letras, nuevos sonidos, una mezcla de un ritmo mucho más latino, lo que queremos es que sea música para toda el habla hispana

¿Es también un homenaje a Kaleth Morales?

Hay una canción que me recuerda esa época y cuando la estuve grabando expresé lo que he sentido por Kaleth, mi cariño, y que no lo olvido. Fue un amigo inolvidable, inseparable y siempre lo tengo presente en mi corazón.

¿Cómo fue trabajar con Nicky Jam?

Siéntanse orgullosos del vallenato, pega con todo, es el más facilista, se acomoda a lo que sea, yo coloco el reguetón y en el bit te canto un vallenato, pero no una balada. Es más, yo compuse ‘Ya no me duele más’ con un bit de reguetón. ‘Materialista’ con Nicky Jam fue un éxito

¿El objetivo de internacionalizarse se logra con este álbum?

Claro, todo el equipo, no es solamente es hacer la música, es un trabajo, saben que firme con Sony Latin a nivel internacional, es la nueva casa disquera en la que estoy trabajando y mira, para mí fue una sorpresa estar de número uno en Panamá, Ecuador, Perú, cuando antes no había pasado, estamos enfocados cien por ciento en salir de Colombia.

¿La alianza con Sony le hace perder independencia musical, su esencia?

¡Nada! A ellos no les sirve que se pierda, no pueden salir a vender, no les funciona. Si yo no soy el mismo Silvestre no les sirve, pero seamos honestos, Silvestre está ahí, el canto está ahí, yo canté sabroso. Me duele dejar cositas, pero no puedo llegar mal vestido a una ceremonia, así es la música.

En Cali hay un club en auge llamado ‘Pasión Silvestrista', ¿qué opina de su crecimiento?

Ellos hacen parte de mi historia, de mi vida y yo los amo, los adoro, trato de complacerlos y compartirles el tiempo, así sea poquito, como la vez que llegué al aeropuerto para la Feria de Cali. ¡Ellos son mi vida!

¿Usted qué le aporta a la sociedad?

La verdad creo que dar ejemplo de superación de unión familiar, de amor propio es significativo, así sea por el hecho de amarse uno mismo para cambiar su estado físico. Cada vez que me monto en una tarima soy tan real que trato todo el tiempo de darle motivación a la gente, porque ellos van a mis conciertos a desestresarse, a divertirse.

¿Silvestre es feliz?

No es que sea feliz, la gente presume felicidad y tiene una vida vuelta nada. Yo expreso honestidad, realidad, la felicidad es momentánea, uno nunca sabe que va a pasar. La verdad es que vivo el día a día, soy feliz cuando los veo felices, cuando termino un concierto, cuando voy a mi casa...

Once álbumes, podría hacer lo que quisiera, pero quieres empezar de cero...

Pienso que el éxito es más que ganar dinero, no quiero limitarme solamente a quedarme en el mismo círculo, cuando creo que la música y el don que Dios me dio es importante que el público sepa que es bonito poder llevar el mensaje más allá.

¿Qué papel desempeña tu familia: tu esposa Piery y tus tres hijos?



“Esos muchachos son mi vida. El eje principal que mueve a Silvestre Dangond es la familia y si tu no das ejemplo a qué viniste al mundo, es importante venir a dejar una huella que la valore el público, que se valore la dedicación, el esfuerzo y el amor por lo que tu haces”.

¿De su familia quién es el más valiente y por qué?



“Creo que mi mamá, es la más valiente de todas, muy fuerte, lidiar con tres hombres es jodido, pero ella es la más valiente de todas”.

¿Para usted qué es el ‘silvestrismo del alma'?

Te lo puedo definir de muchas maneras, pero al final de la historia es amor. Es pasión, es más que música.