Esto es lo que le depara el Año del Gallo según su fecha de nacimiento

El próximo 28 de enero empieza el Año del Gallo de Fuego. El Gallo, símbolo de la madrugada, del despertar, según el Horóscopo Chino, será la fuerza que regirá desde ese día hasta el 11 de febrero de 2018 a los habitantes del planeta.

“El Gallo es el signo de los líderes, los soñadores e hiperrealistas que nos conducen hacia la cruda realidad, aunque le ponen poesía, cultura y alegría a lo que hacen”.

Esto dice la arquitecta Liliana Becerra Ro, una estudiosa del Feng Shui, quien asegura que “hay una tendencia para cada animal del Horóscopo Chino, en cada año, que se basa en un estudio serio, juicioso, que tienen los asiáticos. Se trata de una revolución cultural, no es el resultado de una leída de cartas. La rotación completa del ciclo calendario del siglo chino se repite cada 60 años, así que el Año del Gallo de Fuego solo se repite cada 60 años. Son 12 animales por 5 elementos (agua, metal, fuego, tierra, madera), si multiplicas 12 por 5 da 60, el animal y el elemento no se vuelven a repetir sino hasta dentro de 60 años”.

Una de las características principales del Gallo de Fuego es el don de la palabra, por lo tanto el 2017 será un año donde el discurso oral y escrito tendrá mucho poder. “Todo lo que suceda este año a nivel mundial tiene que ver mucho con la expresión verbal. Hay que tener mucho cuidado con las palabras. Y eso va directamente relacionado con los pronunciamientos de los líderes mundiales. Ya Donald Trump, presidente de Estados Unidos, ha demostrado que su palabra es muy fuerte y sus discursos pueden ser riesgosos y desencadenar en situaciones delicadas”, expresa Becerra.

Por lo tanto, todo lo que tiene que ver con redes, con comunicaciones, también estará en su mejor momento.

Como el gallo además es un aventurero, le gusta mucho el riesgo, la gente va a tener la tendencia a tomar riesgos y a irse a los extremos. Las personas se sentirán con la libertad de asumir riesgos y llevar las cosas al extremo. La recomendación es estar en equilibrio, para no caer.

La esencia del gallo es la del elemento metal, por lo que todo lo concerniente con las finanzas y la justicia será sensible. Por eso hay que ser equilibrado en lo que tiene que ver con esos aspectos. Ahorre, no derroche, sea prudente.

El gallo también se caracteriza por ser muy sofisticado, le gusta lo bonito, el arte, la cultura, la moda, disfruta con ese tipo de sensaciones. Por lo tanto es un año en el que la farándula estará muy alborotada.

¿Qué pasó en 1957? En el Año del Gallo de Fuego hace 60 años... Paul McCartney se conoció con John Lennon y ese encuentro marcó el inicio de The Beatles. Es posible que este año pasen cosas a nivel cultural que permanezcan en el tiempo. Si los artistas se quieren arriesgar, lo pueden hacer.

A nivel de justicia en 1957 fue la primera vez que estudiantes negros entraron a una universidad pública en Estados Unidos, protegidos por soldados, luchando contra la discriminación racial. 2017 será un año de luchas por los derechos humanos.

Zodiaco chino (por año de nacimiento) RATA: 1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008 BUEY: 1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009 TIGRE: 1902, 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010 CONEJO o GATO: 1903, 1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011 DRAGÓN: 1904, 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012 SERPIENTE: 1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013 CABALLO: 1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014 CABRA u OVEJA: 1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015 MONO: 1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016 GALLO: 1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2017 PERRO o ZORRO: 1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2018 CERDO: 1911, 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2019

Predicciones 2017, signo por signo

Rata Palabra Clave: Bienestar Es la reina de este año. Con su naturaleza inteligente, curiosa y carismática tendrá gran éxito, en especial en el plano romántico. Su estrella es la luna y le hará brillar, llamar la atención. Además tiene este año a su favor otra estrella, la de la felicidad, que tiene que ver con el amor y las buenas relaciones. Deberá trabajar con rigor, pero en un proyecto a la vez y comprometerse con una tarea que creyó podría dejar de lado. Debe aprovechar las oportunidades que le brinda este año para sembrar y recoger en los años que vienen. Momento propicio para enamorarse y crecer.

Buey Palabra Clave: Éxito Es súper amigo del Gallo, al igual que la Serpiente. Viene una estrella muy positiva que hará que en todo lo que emprenda tenga éxito. Al tener a su amigo rigiendo la energía del año y él acompañado con la estrella del éxito, este será una gran época para el Buey, que lleva mucho tiempo con unas rachas no tan positivas. Será su año del desquite. Va a estar con sus emociones un poco inestables, eso no le va a permitir estar muy claro en términos de relaciones. El consejo es que debe mantenerse atento para que su emotividad no le juegue una mala pasada y siga brillando.

Tigre Palabra Clave: Control Viene de una mala racha del año que culmina, el del Mono, que fue uno de los más duros de su vida, pero le dejó varias enseñanzas. En este Año del Gallo encontrará el alivio, que le garantizará un tiempo más tranquilo, ideal para el ocio creativo. Su energía estará más equilibrada y deberá aprovecharla. Sin embargo, como el Tigre no es amigo del Gallo, este no lo va a mirar, no le va a dar puestos, no lo va a ayudar y el Tigre, con su orgullo herido, se sentirá ignorado y tenderá a descontrolarse, por eso la palabra clave es control, adaptarse al compás del Gallo sin rebeldía.

Liebre Palabra clave: Estrategia El Gallo es el súper maestro de la Liebre, la va a patear, a arrinconar, a poner a prueba, a castigar. Así que la Liebre no la tendrá tan fácil. La clave es que no se desespere y use su capacidad estratégica para pasar los 365 días del año sin problemas. Va a ser un año muy neutral en términos del amor, por lo tanto, debe mirar otras metas o alternativas en su vida. Deje que las cosas fluyan sin forzar nada. Si se enfoca solo en los romances terminará un poco aburrido. Deberá centrarse en otros objetivos. Asuma este año como de importante aprendizaje y podrá verlo en positivo.

Dragón Palabra Clave: Poder Las personas Dragón tienen grabada intrínsecamente la buena fortuna. Por eso en las celebraciones en la China le meten en la boca a los dragones sobres rojos, para ganar la suerte del Dragón. Este año va a tener un poder especial. Estará fuertemente equipado para llevar a cabo todos los planes e ideas que tenga. Será otro de los grandes beneficiados del año y esto es porque el Gallo adora al Dragón por ser más noble que el Tigre,y lo potencia y lo inspira (Ejemplo, Yoko Ono y John Lennon). Por ser un aliado del Gallo será un privilegiado en el amor.

Serpiente Palabra Clave: Decisión Personal La Serpiente es muy amiga del Gallo, por lo que este será un año muy bueno. Es preciso tener capacidad de decisión. Aunque las condiciones energéticas están a su favor, tiene una estrella rota que hace que haya malentendidos, por eso cuide más que nunca lo que dice y sopese todo antes de hablar. La recomendación es que su determinación sea positiva, para que el año lo pase tranquilo y sea excelente como los anteriores. Como es un año que le dará tantas alas a la Serpiente, deberá ser precavido y no asumir demasiados riesgos. Año neutral en el amor.

Caballo Palabra Clave: Prosperidad Hace rato no tenía un año tan afortunado. No es que sea muy amigo del Gallo, pero tiene la virtud de la fortuna, que durante todo el año lo acompañará. Al igual que el don de la Prosperidad, esto hará que su año sea magnífico. La sencillez será recompensada. Deberá poner todo de su parte para lograr el éxito y la paz. Tendrá un atractivo especial para conseguir pareja, por lo tanto es un año bueno para el amor, tenderá a formar una relación o formalizarla. Pero mucho cuidado en excederse con su capacidad de seducción, puede dejar muchos corazones rotos a su paso.

Cabra o Oveja Palabra Clave: Foco Es uno de los animales más bondadosos. Este será un año muy neutral para la Cabra, sin mucha expectativa, sin grandes dramas y sin los éxitos rutilantes de otros años. La clave es tener foco. La recomendación energética es que a todo lo que sea bueno le saque mucho más provecho. Habrá estabilidad, es la parte buena. De pronto la cosecha no la va a recoger este año sino en el 2018. Es un año muy positivo en el amor, aunque tendrá la sensación de estar solo y eso lo hará sentir triste así esté rodeado de gente. Lograr un buen año dependerá de su determinación en el amor.

Mono Palabra Clave: Sensatez Está saliendo de un tiempo complicado porque fue su propio año y tendrá la estrella de la carga, por lo que va a tener muchos trabajos y responsabilidades, además de oportunidades y, por ende, demasiados objetivos. Puede que se sobrecargue. Se le pide equilibrio y que trate de hacer todo lo que pueda sin reventarse en el intento. Tiene una estrella maravillosa en la parte profesional, que le brindará muchas posibilidades a nivel de trabajo. No se comprometa en muchas actividades sociales. Estará muy llamativo e interesante para los demás, pero que no se le vaya la mano.

Gallo Palabra Clave: Aceptación Mucha gente cree que porque es el Año del Gallo será el mejor para este y no es así, más bien implica un gran reto, porque verá sus defectos exacerbados y sus cualidades potencializadas. Es un año de transformación con mucha autocrítica. El Gallo se va a dar muy duro, se va a boicotear. Pero tendrá la estrella del gran espíritu, que lo ayudará en todo y le dará la sabiduría para entender sus éxitos y fracasos. No es un año bueno en términos amorosos, porque tenderá a no tener confianza ni en sí mismo ni en los demás. Tenga cuidado con la palabra, en lo que tiene que ver con sus relaciones.

Perro Palabra Clave: Aceptar Apoyo Es el animal más sabio de todos. Tiene una estrella llamada el sol, es como si tuviera toda la luz del universo a su favor, que siempre lo va a ayudar. Si se mete en problemas, esa luz proveniente del sol le va a iluminar el camino. Sin embargo, como son tan desconfiados, no suelen arriesgarse mucho porque les parece más seguro estar guardados en casa. Pero este año el sol que está encima del Perro lo invita a actuar. Será un año de inestabilidad y tenderá a sentirse solo. Buscará aislarse de su pareja y de su familia. Trate de tener una vida social más activa.