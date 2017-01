¡Que entre lo nuevo! Claves para ordenar su clóset

A la hora de ordenar su clóset o vestier, disponga cuatro pilas de objetos: para desechar, regalar, reparar y conservar. Debe desechar lo que ya no tiene forma de ser reparado, lo que es basura (papeles viejos, documentos inservibles o vencidos, recibos, aretes nonos), lo que definitivamente no le sirve a usted ni le servirá a nadie excepto a los expertos en reciclaje. Pero también debe deshacerse de esos objetos-recuerdo que no le aportan nada y que sí le atan a imposibles o a tiempos difíciles. No, las mil bolsas y cajas que guarda “por si llego a

necesitarlas un día” no son esenciales para su 2017.

5. Reparar

Cuando usted desmonta los objetos que tiene en su clóset, descubre no solo lo que le sobra y lo que tiene, sino que descubre el deterioro de ciertas prendas y accesorios. Aproveche este momento para llevar a la remontadora de calzado todos esos zapatos en mal estado. Lleve a la lavandería esas prendas que, a pesar de estar limpias, han recibido humedad, polvo, residuos de madera y hasta telarañas. También, lleve a la modistería esos pantalones que no ha mandado a recortar, los sacos que perdieron botones, la ropa descosida que dejó olvidada, y todo lo que pueda salvarse ya sea para regalar o para quedarse.

6. Conservar

Cuando haya decidido qué prendas le acompañarán este año, ordénelas según el color, de más oscuro a más claro, sin discriminar según el tipo de prenda. Así lo aconseja la personal shopper Consuelo Guzmán, quien sugiere no separar las cosas entre elegantes y de diario sino mezclarlo todo para armar looks más versátiles y darle uso a esas joyas del armario que no tienen por qué quedarse reservadas solo para

la visita de la Reina Isabel. Empiece a colgar todo lo negro, pantalones, camisas, camisillas; luego pase a lo gris, luego a lo azul oscuro, y así vaya descendiendo en la escala cómática hasta llegar a las prendas blancas. Lo de temporada, guárdelo aparte.

7. Cuatro principios