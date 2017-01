Elkin Ramírez, un 'Titán' del rock adelantado a su época

Elkin Ramírez, vocalista de Kraken.

Agencia AFP / Elpaís.com.co

Los inicios del rock colombiano se pueden narrar desde muchos puntos de vista. Pero en todos ellos siempre aparecerá el nombre de Elkin Ramírez, vocalista de Kraken, como uno de los pioneros.

Este domingo, tras conocerse la noticia de su fallecimiento, varios periodistas y colegas lo recordaron y coincidieron en señalarlo como el artista que logró crear una gran banda, de relevancia nacional e internacional, en una época en la que ser rockero era mal visto.

Hugo Restrepo, el primer guitarrista que tuvo Kraken en los 80, aseguró que Elkin fue un abanderado de lo que él mismo denominaba poesía urbana y rompió los esquemas de su época porque fue el primero en concebir un proyecto de rock de manera profesional, con todos los sacrificios que eso requiere.

“Para él, Kraken fue, desde el comienzo, su proyecto de vida y logró trascender aún después de que todos en la banda tomamos caminos distintos. Él sacó adelante ese proyecto, lo reconstruyó y siguió. Cuando empezamos nosotros pensábamos ser una banda importante en el barrio, en Medellín, pero él ya tenía claro que ese era su proyecto de vida”, recordó.

Restrepo dijo que las últimas veces que visitó a Ramírez fueron después de la cirugía de extracción de tumor que le practicaron en 2015. “Nos escribíamos mucho por Whatsapp y lo llamaba. Después cuando lo empezaron a hospitalizar ya no era tan fácil hablarle y yo entendía que era un momento más familiar”.

El periodista Rafael González, escritor del libro 'Kraken 30 años', recuerda que vio a Elkin por última vez el pasado 24 de diciembre cuando estaba internado en el Instituto Neurológico. “Yo fui y estaba consciente, le apreté la mano y esa fue mi despedida de él”.

González pasó un año y medio entrevistando a Elkin, a otros músicos de la banda, y a más de 40 personas que conocieron la historia del rock colombiano y de Kraken, a la que considera la agrupación más importante de este género en el país.

Desde su punto de vista, Ramírez “era un músico muy adelantado a su época. Una voz como la suya es muy difícil de volver a ver y como letrista hizo grandes aportes a la música... Definitivamente con su muerte también muere físicamente Kraken”.

González destacó que el profesionalismo del vocalista quedó evidenciado cuando, cinco meses después de haberse sometido a la cirugía de extracción del tumor, decidió terminar de grabar el último disco 'Sobre esta tierra'.

Luis Grisales, periodista cultural, aseguró que Kraken también hace parte de los recuerdos de su juventud porque hicieron parte de los primeros conciertos a los que asistió en 1985.“Fue la primera banda de rock de Colombia que sonó como una banda de verdad. En esa época no había internet, no estaban los mejores equipos y traerlos era costoso (...) los videos en canales musicales no tenían mucho despliegue para el metal y aún así ellos lograron crear un sonido contundente”.

Grisales, quien en el pasado hizo parte de la organización del festival Altavoz, recordó que uno de los momentos de mayor asistencia para el festival fue precisamente cuando la banda se presentó.

Finalmente, Tuto Castro, quien en los 80 fue Dj de Todelar Stereo, recordó a Elkin como una persona que le imprimió carisma al rock y que comenzó desde muy abajo y llegó lejos.“Empezó abajo creyendo en un proyecto, con esa fantástica voz que Dios le dio y haciendo letras que hablaban de personas. Era humilde y tenía una palabra que desarma a cualquier persona: amigo. A todo el mundo le decía amigo”, recordó.

Ramírez falleció este domingo en la clínica Las Américas de Medellín, por complicaciones asociadas al cáncer que lo aquejaba.