Los discursos más inspiradores de mujeres en este 2016

En su discurso Madonna recalcó el trato que, en su opinión, se les da a las mujeres. “Si eres una chica tienes que jugar. Tienes que ser guapa y sexy. Pero no muy lista. No tengas opinión fuera de la línea. Puedes ser objetivada por los hombres y vestir como una puta pero no seas una golfa. Y jamás, repito: jamás compartas tus fantasías sexuales con nadie. Sé lo que el hombre quiere que seas. Y finalmente, no envejezcas. Porque la edad es un pecado. Serás criticada y vilipendiada y no sonarás en la radio”.

Y finalizó con la siguiente frase para sus detractores: “Su resistencia me ha hecho más fuerte, me ha hecho empujar más fuerte, me ha hecho la luchadora que soy hoy y me ha convertido en esta mujer”.

Jennifer Aniston escribió una columna publicada en el Huffington Post: "Para que conste en acta, no estoy embarazada. Lo que estoy es harta. Estoy harta de este supuesto deporte de humillación física que se realiza todos los días con el pretexto de ‘periodismo’, la ‘Primera Enmienda’ y ‘noticias de celebridades’. La forma en que soy retratada por los medios es simplemente un reflejo de cómo vemos y retratamos a las mujeres en general, medidas por un estándar de belleza deformado”.

Tras estar en tratamiento por problemas de depresión, Selena Gómez apareció en los American Music Awards: “Tuve que parar porque lo tenía todo, pero me sentía absolutamente rota por dentro. Yo no quiero ver sus cuerpos en Instagram, quiero ver lo que tienen dentro. No estoy intentando con esto obtener aprobación, no la necesito más”.