Franklin Ramos, el asesor de imagen que ha trabajado hasta con Paris Hilton

"Hay mujeres hermosas por fuera pero que no tienen el espíritu y la fuerza interior. Hay que buscar ese factor diferenciador que es el que hace que las volteen a mirar dos veces": Franklin Ramos.

Elpais.com.co|Colprensa

La magia y la esencia de Franklin Ramos provienen de su natal Mompox, Bolívar. La arquitectura y las manualidades, como la filigrana y la alfarería, y el estar rodeado de muchas mujeres despertaron su pasión por el arte. Desde ahí le picó el “bicho de la fascinación por la moda y la belleza”.

Es un empírico en la moda, pero su poder de observación fue la clave para acrecentar su creatividad y convertirse en lo que es ahora: un reconocido maquillador y asesor de imagen. Tiene su propia peluquería a la que no solo van celebridades, sino gente del común que confía en el buen gusto y profesionalismo del momposino.

Franklin ha trabajado para celebridades de Hollywood como, Paris Hilton, Hilary Duff y Sofía Vergara, entre otras. Para él, más que un trabajo, es un arte que desempeña con pasión y amor.

Ahora llega nuevamente a la televisión nacional, desde mañana, como tutor de las participantes de ‘Colombia’s Next Top Model’, del Canal Caracol.

¿Qué veremos en ‘Colombia’s Next Top Model’?

Vamos a ver muchas sorpresas, primero una cara nueva que es Karen Carreño, la nueva integrante de los jurados. Habrá retos dificilísimos y exigentes. Queremos que ellas lleguen a su máxima expresión en cuanto al tema del modelaje.

¿Cómo es un día a día suyo, alejado de las cámaras y de la peluquería?

Me levanto y hago ejercicio. No soy adicto al ejercicio, pero cuando tengo un poco de tiempo le dedico un espacio. Me gustan más los ejercicios para el alma, como el yoga y el ‘stretching’ (estiramiento) que hacen que estés en calma y que uno ponga los pies en la tierra, que es como lo más importante.

¿Cuál es su sello personal?

La honestidad, que es el inicio de todo lo que tiene que ver conmigo, y el amor hacia la mujer. A mí eso es lo que me mueve. Hacer que las mujeres se sientan empoderadas y especiales, y lograr que cada una de ellas esté orgullosa de lo que es, sin importar su raza o estrato social.

¿Qué piensa del talento y de la belleza de la mujer colombiana?

Es increíble, vemos a diseñadoras de moda como Johanna Ortiz ya en vitrinas internacionales. Y de belleza, ni hablar, acabamos de tener una Miss Universo colombiana como lo es Paulina Vega, con quien trabajo mucho y eso da muestra del talento que tenemos los colombianos.

¿En moda, qué marcará la tendencia en 2017?

El brillo, el color dorado empavonado. En el primer semestre de 2017 estará vigente el verde. Ese será el color fuerte de la temporada. Las siluetas variadas, los pantalones de talle alto. El vestido será el rey, así que a sacar todos los vestidos del escaparate.

¿Para el cabello qué estará de moda?

El cabello largo, las melenas llenas de capas y mucho volumen. Es una fortaleza.

¿En qué momento descubrió que lo suyo era la moda?

Desde pequeño, nací en un pueblo donde hay mucha belleza, desde su arquitectura y por todo lo que tiene que ver con las artes manuales como lo es la filigrana y la alfarería. Soy momposino y crecí rodeado de muchísimas mujeres y desde ahí empecé a respetar y a valorar la belleza de la mujer. Esos fueron los pilares que hicieron que yo diera un giro y mirara lo que tenía que ver con el tema de la moda y el maquillaje. Desde los 14 años tenía claro que lo mío era la moda.

¿Qué opina de la noticia del embarazo de Carolina Cruz?

¡Divina! Ella es una mujer que se merece eso y muchísimo más. Creo que ha sabido combinar su carrera con su esencia de mujer. No en vano le dicen la reina de Colombia. Con ella he aprendido muchas cosas, su profesionalismo es increíble. Es una mujer que no maltrata ni física, ni moral, ni verbalmente a nadie, y de las cosas buenas siempre se aprende.