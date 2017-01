Así será su año en el sexo, según el zodiaco chino 

Este sábado comenzó el Nuevo Año en China y de acuerdo con la cultura de ese país (que se está diseminando por todo el mundo), los individuos influenciados por el Dragón, signo del horóscopo chino, son los comodines del sexo. Es decir, ellos con esa llama ardiente que los acompaña, ‘bailen’ con quien ‘bailen’ siempre les irá súper bien, porque con su fogocidad hacen ver estrellitas de puro gozo a cualquier otro animal del zodiaco y ellos se sienten a gusto con todos.

El gallo y el tigre son también ardientes como el dragón, pero hay otros, como, el buey, más tranquilos y llevaderos, ideales para formar una familia pues les encanta la compañía. Algunos más son juguetones como el mono. Y unos más coquetos y lanzados en el plano sexual como la oveja, que, a pesar de ser ingenua, fresca, tiene un radar para detectar novios o amantes que la complazcan en todos su apetitos y deseos.

¿Pero ya sabe usted qué animal lo infuencia de acuerdo con el zodiaco chino? Si no lo sabe, aquí se lo enseñamos: ingrese a la tabla Año Nuevo Chino. Busque su año de nacimiento. Si, por ejemplo, nació el 27 de julio de 1960, usted es Rata.

¿Por qué? Al mirar la tabla busque primero el año en que nació: 1960 (columna Fecha Inicia). Determine si la fecha de su cumpleaños (día y mes) se encuentra en el rango del 28 de enero de 1960 (en la columna Fecha Inicia) al 14 de febrero de 1961 (Fecha Termina). Como el 27 de julio de 1960 está en ese lapso, SÍ, usted, efectivamente, es Rata.

Otro ejemplo: si nació el 30 de enero de 1970: busque en la tabla 1970 (columna Fecha Termina). Una vez ubicado el año,mire la respectiva columna de Fecha Inicia (17/ febrero/1969 ) y Fecha Termina (5/febrero/1970). Como ese lapso cobija al 30 de enero de 1970, es Gallo.

Buey o búfalo

Es un buen animal para formar una familia pues le gusta la compañía y las relaciones duraderas y equilibradas. No es muy pasional, es más bien sosegado y manso. Le va muy bien con el gallo y el dragón. Si eres una mujer buey, por ejemplo, y vas de noche apasionada con el gallo, este te llevará al mejor motel y te pedirá la mejor champaña. Ojo: no metas un cerdo en tu cama porque la relación será desastrosa ya que ambos son muy frescos. El buey tampoco tolera la agresividad sexual del tigre.

*"Del buey no esperes flores cada aniversario ni dulces palabras al levantarte por la mañana. Son prácticos y conservadores. Para él la lealtad es más importante que la fidelidad física, y aunque parece incapaz de un desliz, sabe que tienen fans esperando turno en su pradera”. *“El hombre buey sabe contener y prolongar su excitación con penetraciones suaves y acompasadas, que finalizarán en una apoteósica cabalgada”.*”Para la mujer buey son de vital importancia las caricias, mimos, atenciones y ternura. Para entablar una relación íntima deberá sentirse unida y atraída por su pareja de forma duradera y estable; no es mujer de una sola noche”.

*“El hombre tigre se siente el rey. No importa si su pareja no se lo dice, él sabe que es el mejor. Le gusta dominar, pero sin llegar a abusar de su superioridad. Tener relaciones con un tigre es algo que recordará, no solo por la calidad sino también por la cantidad. Su peor enemigo es cuando falla su erección. Su orgullo se siente verdaderamente castigado e incluso, se vuelve tímido e introvertido”.

Caballo

Es el más seductor, tiene ‘sex appeal’, actúa cual divo y don Juan. Es compatible con el dragón y se siente atraído por el tigre. Lo mejor es que se aleje del mono porque sus relaciones suelen convertirse en hecatombe.

*”Ellos y ellas saben que su mayor virtud es enamorarse sin darse cuenta”.

*”El hombre caballo es prodigio de la verborrea y del sexo fácil. Persona relajada y de carácter agradable, habla de amor antes, durante y después de hacer el amor. Tiene cierta predilección por el cine y las novelas eróticas que le producen excitación. Le gusta mucho improvisar y no se sorprenda si intenta hacer el amor en un avión, en la playa, en una discoteca... cualquier lugar será válido para él. Sus relaciones son bastante fugaces y puede repetirlas varias veces sin problemas”.

*"La mujer caballo es exigente y su apetito sexual suele ser bastante intenso... No es un juego el hecho de que tenga ganas de jugar y provocar constantemente, más bien obedece a una necesidad. Tiene una imaginación fuera de lo común y por ello es mejor que se deje llevar por ella, así tendrá garantizada una vida en pareja excitante durante muchos años”.

Mono

Son inquietos, súper curiosos, bullosos y de hacer cosas diferentes. No son de los que buscan en la intimidad ir directo al grano, por eso su sexo es delicioso, ya que saben innovar y buscan divertirse, hacer gozar. Hace buena pareja con la rata; el buey lo tolera. Con el tigre puede tener una atracción, fatal pero tienden a tener una relación express.

*”Al mono no le gusta que le exijan horarios, compromisos formales con la parentela, reglas sociales; saldrá de la jaula y se perderá en la jungla con ganas de una larga temporada de celibato y meditación. Atrae a personas muy diferentes. Su energía, su extraña manera de crear dependencia en el enamorado por su gracia, su alegría de vivir, actitudes físicas e intelectuales producen relaciones peligrosas, simbióticas y a veces unilaterales. Es rebelde, indomable en ambos sexos”.

*“El hombre mono tiene un gusto bastante desarrollado y por ello necesita de un ambiente cálido y sugestivo para hacer el amor con su pareja. Es muy romántico y su imaginación desbordante le lleva en ocasiones a perder el contacto con la realidad...No se olvide de tenerlo siempre entretenido, ya que de lo contrario, el mono se parará en otras ramas donde le hagan más caso”.

*”La mujer mono necesita un hombre con fuerte personalidad, pero muy tierno a la vez, que sea capaz de colmar la gran necesidad de caricias y besos que ella requiere. Si no está dispuesto a ser un galán, más vale que se olvide de las mujeres de este signo”.

Gallo

El gallo es absolutamente exquisito, exigente y pulcro. Si no te has limpiado bien tus dientes, no te extrañe que no te quiera dar un beso. Es de máxima limpieza y sofisticación. Y es apasionado al límite. Se la lleva bien con la serpiente y el dragón.

*”Enamoradizo, es el galán ideal para cortejar a una mujer; sabe elegir un buen lugar para una cita, comprar un buen regalo, perfume, vestido... Lo que más lo excita es la conquista; una vez capturada la presa puede convertirse en un ser cínico, soberbio, ególatra y desconsiderado”.

*”El hombre gallo es de gran inquietud sexual. En sus relaciones será siempre él quien tome la iniciativa, y no es precisamente un ejemplo de suavidad y ternura. Más bien todo lo contrario, ya que la rapidez es su gran cualidad y si él disfruta sabrá también cómo hacer gozar a su pareja. El hombre gallo es impaciente, por eso no es muy aconsejable jugar demasiado con él, ya que abandonará pronto el juego”.

*”La mujer gallo es la geisha perfecta: sabe satisfacer a su hombre o pareja con pasión, elegancia, refinamiento, y descorchar una botella de champán con la mejor lencería para hacer el amor con entrega y picardía”.

*”Su deseo está siempre a flor de piel y es mejor no hacerla esperar. Si no está dispuesto a ser un súper-hombre más vale que no lo intente, ya que no sería bueno deshincharse delante de este huracán”.